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Поредно постижение: "Одисея" стана най-касовият филм на Universal Pictures

Поредно постижение: "Одисея" стана най-касовият филм на Universal Pictures

13 Септември, 2026 19:14 341 1

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  • приходи

Филмът на Кристофър Нолан задмина „Черният рицар: Възраждане“ - отново на прочутия режисьор

Поредно постижение: "Одисея" стана най-касовият филм на Universal Pictures - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Одисеята“ на режисьора Кристофър Нолан стана най-касовият филм в 114-годишната история на Universal Pictures, след като световните му приходи достигнаха около 1,68 млрд. долара за по-малко от два месеца по кината.

Епосът с Мат Деймън в главната роля е реализирал 601,2 млн. долара в Северна Америка и още 1,083 млрд. долара на международните пазари, съобщи студиото.

„Това, което Крис и Ема Томас създадоха, ще остане като един от най-амбициозните и впечатляващо реализирани филми в историята на киното“, заяви председателят на NBCUniversal Entertainment Дона Лангли.

„Одисеята“ вече е и най-касовият филм в кариерата на Кристофър Нолан. Продукцията отчете най-силния старт за режисьора, изпреварвайки „Черният рицар: Възраждане“, а през осмия си уикенд по кината отново се върна на първото място в боксофиса.

Филмът постави и други рекорди. „Одисеята“ е най-касовата продукция с рейтинг R в историята, както и филмът с най-високи приходи във формат IMAX.

Лентата е продуцирана от Кристофър Нолан и Ема Томас чрез компанията им Syncopy, а изпълнителен продуцент е Томас Хейслип.

Успехът допълнително затвърждава позициите на Universal Pictures през 2026 г. Студиото държи около 26% от пазара и е натрупало близо 5 млрд. долара приходи от билети от началото на годината.


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