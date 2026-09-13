Поредно постижение: "Одисея" стана най-касовият филм на Universal Pictures

„Одисеята“ на режисьора Кристофър Нолан стана най-касовият филм в 114-годишната история на Universal Pictures, след като световните му приходи достигнаха около 1,68 млрд. долара за по-малко от два месеца по кината.
Епосът с Мат Деймън в главната роля е реализирал 601,2 млн. долара в Северна Америка и още 1,083 млрд. долара на международните пазари, съобщи студиото.
„Това, което Крис и Ема Томас създадоха, ще остане като един от най-амбициозните и впечатляващо реализирани филми в историята на киното“, заяви председателят на NBCUniversal Entertainment Дона Лангли.
„Одисеята“ вече е и най-касовият филм в кариерата на Кристофър Нолан. Продукцията отчете най-силния старт за режисьора, изпреварвайки „Черният рицар: Възраждане“, а през осмия си уикенд по кината отново се върна на първото място в боксофиса.
Филмът постави и други рекорди. „Одисеята“ е най-касовата продукция с рейтинг R в историята, както и филмът с най-високи приходи във формат IMAX.
Лентата е продуцирана от Кристофър Нолан и Ема Томас чрез компанията им Syncopy, а изпълнителен продуцент е Томас Хейслип.
Успехът допълнително затвърждава позициите на Universal Pictures през 2026 г. Студиото държи около 26% от пазара и е натрупало близо 5 млрд. долара приходи от билети от началото на годината.
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1 БГ ПУЯК
19:26 13.09.2026