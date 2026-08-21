Neutrogena съжали, че е изоставила Хейдън Пенетиър в най-тежкия ѝ момент

Смъртта на американската актриса Хейдън Пенетиър на едва 36 години продължава да предизвиква силен отзвук в Холивуд. Само дни след кончината на звездата от „Герои“ и „Нешвил“ козметичната марка Neutrogena призна, че не я е подкрепила в един от най-трудните периоди от живота ѝ, телевизионната водеща Гейл Кинг разкритикува публично майката на актрисата, а стари заплашителни съобщения и коментари на бившия ѝ партньор Брайън Хикерсън отново привлякоха внимание.

Хейдън Пенетиър беше намерена в безсъзнание на 16 август в жилище в Грийнвил, Южна Каролина, и беше обявена за мъртва на място. Първоначалният оглед и аутопсията не са установили видими травми или данни за насилствена смърт. В диспечерски записи от спешния телефон се споменава възможно предозиране, но официалната причина за смъртта все още не е определена, а разследването и токсикологичните изследвания продължават. Затова твърдения, че актрисата е починала от свръхдоза, на този етап не могат да бъдат представяни като установен факт.

Най-силната корпоративна реакция през последните часове дойде от Neutrogena, чието лице Хейдън Пенетиър беше в продължение на около десетилетие. По-рано през 2026 г. актрисата разказа в мемоарите си „This Is Me: A Reckoning“ и в интервюта, че отношенията ѝ с компанията се разпаднали, след като през 2015 г. тя започнала публично да говори за постродилната си депресия след раждането на дъщеря си Кая. Според Пенетиър компанията се позовала на строгите условия в договора ѝ, а начинът, по който партньорството приключило, я накарал да се почувства изоставена.

След смъртта ѝ тези думи отново се разпространиха масово в социалните мрежи и предизвикаха призиви за бойкот на марката. В отговор Neutrogena заяви, че е „дълбоко натъжена“ от кончината на актрисата и призна, че действията ѝ са накарали Хейдън Пенетиър да се почувства без подкрепа в изключително труден момент. Компанията обяви и „значителна инвестиция“ в инициатива за женско здраве, която трябва да подобри достъпа до помощ, включително при постродилна депресия.

Случаят е особено чувствителен, защото Хейдън Пенетиър беше сред известните актриси, които сравнително рано започнаха да говорят открито за постродилната депресия. Още през 2015 г. тя публично обясняваше, че състоянието не бива да бъде свеждано до временна тъга след раждането, и впоследствие потърси професионална помощ. Години по-късно актрисата свързва този период и с по-широките си проблеми с психичното здраве и зависимостите.

Първо изявление на майката на Хейдън

Паралелно с реакцията срещу Neutrogena нов скандал избухна около Лесли Вогел, майката на Хейдън Пенетиър. В първите си публични думи след смъртта на дъщеря си тя я определи като изключително талантлива, но добави, че младите хора в развлекателната индустрия понякога „поемат по грешен път“. Вогел говори и за токсичен човек в живота на дъщеря си, когото семейството безуспешно се опитвало да отдалечи от нея.

Коментарите предизвикаха остра реакция от журналистката и водеща на CBS Mornings Гейл Кинг. Тя постави под въпрос защо непосредствено след смъртта на Пенетиър майка ѝ е избрала да акцентира именно върху грешките и проблемите на дъщеря си. Кинг определи тона като неуместен за момента, а колегите ѝ също припомниха, че актрисата вече сама е говорила открито за травмите и зависимостите си и вече не може да отговори на оценките за собствения си живот.

Токсичната връзка

Допълнително внимание сега е насочено към Брайън Хикерсън, с когото Хейдън Пенетиър имаше продължителна и бурна връзка. След смъртта ѝ отново бяха публикувани предполагаеми негови съобщения от периода след арест през 2020 г., включително текстове, които според съдебните материали звучат като опит за сплашване и натиск върху актрисата. В едно от тях се говори за „война“, ако тя не промени позицията си по наказателния случай.

Появи се отново и по-скорошен, вече изтрит коментар на Брайън Хикерсън в социалните мрежи, в който той прави мрачен намек към собственото си минало с домашно насилие. Публикацията предизвика ново възмущение след смъртта на актрисата. Тези материали обаче не са доказателство, че Хикерсън има отношение към причината за смъртта ѝ, а властите към момента не са съобщили за признаци на престъпление.

Правната история между двамата е документирана от години. Брайън Хикерсън е бил арестуван многократно във връзка с обвинения за домашно насилие, а през 2021 г. не оспорва две обвинения за престъпления, свързани с насилие срещу Пенетиър. Той излежава кратка присъда и получава ограничителна заповед. Негов адвокат след смъртта на актрисата призова обществеността да не спекулира, докато разследването не приключи.

През последната година от живота си Хейдън Пенетиър отново постави личната си история в центъра на общественото внимание чрез мемоарите „This Is Me: A Reckoning“. В тях актрисата, започнала кариерата си още като дете, пише за славата, зависимостите, майчинството, постродилната депресия, насилието и сложните отношения в собственото си семейство. Тя беше най-позната на международната публика като Клеър Бенет в сериала „Герои“ и Джулиет Барнс в „Нешвил“, роля, която ѝ носи две номинации за „Златен глобус“.

Дъщеря ѝ Кая, родена от връзката с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко, е на 11 години. Малко преди смъртта си Хейдън Пенетиър говореше публично за желанието си детето ѝ един ден да разбере историята ѝ, без да приема трудностите на своята майка като собствена вина.