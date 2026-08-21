Шая Лабъф призна пред съда, че пие алкохол всеки ден

Американският актьор Шая Лабъф е заявил в нови съдебни документи, че употребява алкохол всеки ден, докато изтърпява двегодишна пробация след ареста си по време на Марди Гра в Ню Орлиънс. Разкритието идва само няколко месеца след като звездата от „Трансформърс“ публично заяви, че не смята, че има проблем с пиенето.

Според документите, свързани с последния преглед на пробацията му, 40-годишният Шая Лабъф редовно се отчита пред надзорния си служител и е представил доказателства, че трябва да завърши програмите за овладяване на гнева и лечение на злоупотребата с вещества през септември. В същите материали е отбелязано, че актьорът сам е съобщил, че пие алкохол ежедневно. Публично достъпната информация не посочва количеството и не определя това признание само по себе си като нарушение на пробацията.

Случаят е свързан с инцидент от 17 февруари 2026 г. в Ню Орлиънс. Полицията беше извикана в район близо до Френския квартал, след като Лабъф проявил агресивно поведение пред бар по време на празненствата за Марди Гра. Впоследствие прокуратурата повдигна три обвинения за леки телесни повреди.

На 3 юни актьорът се призна за виновен и по трите обвинения. Съдът му наложи шестмесечна условна присъда и две години активна пробация, както и задължително участие в програма за лечение, свързано с употребата на алкохол. На Шая Лабъф беше наредено също да стои далеч от тримата пострадали и от заведението, където е станал инцидентът.

Новото признание привлича особено внимание заради думите на самия актьор след ареста. В интервю през февруари той заяви, че не смята, че има „проблем с пиенето“ и че не желае да се връща в рехабилитационен център. Тогава Шая Лабъф обясни поведението си с лични комплекси и проблеми с контрола на агресията.

Съдебните документи показват още, че Лабъф е отказал лечение, обозначено като психично-здравна терапия, но към момента изпълнява останалите изисквания по пробацията. Следващото съдебно заседание е насрочено за 23 септември, като според документите актьорът вероятно няма да присъства лично заради ангажимент към филмова продукция.

Случаят добавя още един проблемен епизод към сложната публична биография на Шая Лабъф. Актьорът, започнал кариерата си като звезда на Disney Channel, постигна международен успех с поредицата „Трансформърс“, а по-късно се насочи към по-авторско кино с филми като „Американски мед“, „Борг срещу Макенроу“, „Honey Boy“ и „Megalopolis“. През последното десетилетие обаче професионалната му кариера многократно беше засенчвана от арести, съдебни спорове и публични признания за проблеми с алкохола.

През 2025 г. певицата и актриса FKA twigs и Шая Лабъф постигнаха извънсъдебно споразумение по нейното гражданско дело, в което тя го обвиняваше във физическо, емоционално и сексуално насилие. Лабъф оспорваше част от твърденията. С приключването на делото страните не стигнаха до съдебен процес по същество.

Въпреки проблемите извън екрана, звездата от "Трансформърс" продължава да работи като актьор и режисьор и да се появява на големи кинофестивали.