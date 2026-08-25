Рокада: Звездата от "Игра на тронове" Кит Харингтън влиза в сериала "Хари Потър"

Британският актьор Кит Харингтън, познат на милиони зрители като Джон Сноу от „Игра на тронове“, се присъединява към сериала „Хари Потър“ на HBO. Той ще изиграе самовлюбения професор Гилдрой Локхарт във втория сезон, който ще е екранизация на втората книга от поредицата „Хари Потър и Стаята на тайните“.

Харингтън поема ролята от Никълъс Холт, чието участие беше обявено по-рано през август. Холт се е оттеглил заради конфликт в работния график, а HBO и продуцентите бързо са намерили негов заместник.

Изборът на Кит Харингтън има любопитна предистория. Актьорът вече е влизал в образа на Гилдрой Локхарт, макар и само с гласа си, в новите аудиоверсии на книгите за Хари Потър. В интервю за Variety през 2025 г. Харингтън се определя като голям почитател на поредицата, което прави телевизионния кастинг още по-естествен.

Гилдрой Локхарт е една от най-колоритните фигури във втората книга на Дж. К. Роулинг. Той пристига в „Хогуортс“ като нов преподавател по Защита срещу Черните изкуства, прочут с книги за предполагаемите си героични приключения. Зад безупречната усмивка и огромното самочувствие обаче постепенно се разкрива човек, чиито способности далеч не отговарят на легендата, която сам е изградил около себе си. Във филма „Хари Потър и Стаята на тайните“ от 2002 г. персонажът беше изигран от Кенет Брана.

За Кит Харингтън това е своеобразно завръщане към голямата телевизионна фантастика и едновременно ново партньорство с HBO. Актьорът прекара осем сезона в „Игра на тронове“, една от най-успешните продукции в историята на канала, а след финала на сериала участва в проекти като „Eternals“, „Industry“ и историческата драма „Gunpowder“.

Новият „Хари Потър“ е замислен като многостранна телевизионна адаптация на седемте романа, като всеки сезон трябва да следва отделна книга. В главните роли са Доминик Маклафлин като Хари Потър, Арабела Стантън като Хърмаяни Грейнджър и Аластър Стаут като Рон Уизли. Сред утвърдените имена в състава са Джон Литгоу като Албус Дъмбълдор, Паапа Есиеду като Сивиръс Снейп, Джанет Мактиър като Минерва Макгонъгол и Ник Фрост като Рубиъс Хагрид.

Първият сезон трябва да дебютира на 25 декември 2026 г. по HBO и HBO Max, а вторият вече е в активна подготовка. Ръководителят на HBO Кейси Блойс заяви по-рано тази година, че сценаристите работят по продължението още преди премиерата на първия сезон, тъй като продукцията иска да избегне прекалено големи паузи между отделните части.

Сериалът се ръководи от сценаристката и продуцент Франческа Гардинър, а режисьорът на „Наследници“ Марк Майлод е сред ключовите творчески фигури и изпълнителни продуценти. Снимките се провеждат в Warner Bros. Studios Leavesden във Великобритания, където бяха създадени и оригиналните филми за Хари Потър.

Кастингът на Кит Харингтън е особено любопитен и заради контраста с Джон Сноу. След години като мрачния и сдържан герой от „Игра на тронове“, сега британският актьор ще трябва да изиграе един от най-суетните, театрални и комедийни персонажи в света на Хари Потър.