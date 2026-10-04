Бременната Сиара изненада Париж с поява на подиума (ВИДЕО)

Бременната Сиара изненада публиката на Седмицата на модата в Париж, като се появи сред моделите в шоуто на Джуня Ватанабе. Певицата дефилира на 3 октомври в представянето на дамската колекция пролет/лято 2027, а бременното ѝ коремче беше видимо и в двата тоалета, с които излезе на подиума.

Първата визия беше изградена около лилаво боди с яркорозови акценти. Към него Сиара носеше широк черен колан, червени обувки с остър връх и сребриста конструкция с висящи елементи, която наподобяваше полилей около тялото ѝ. По-късно тя се появи с къс топ и клин в сходна цветова комбинация, допълнени от бежов шлифер и черна шапка със сребристи детайли.

Според Vogue публиката е посрещнала всяко нейно излизане с възгласи, сред които „уау“ и „дааа“. След появата си Сиара реагира с три емоджита на сърца на публикация, показваща дефилето ѝ, а съпругът ѝ Ръсел Уилсън също изрази подкрепата си.

Петото дете на Сиара

Появата на подиума дойде няколко седмици след като Сиара и Уилсън обявиха, че очакват петото си дете. Новината беше съобщена на 6 септември, а бебето ще бъде четвърто за двойката. Двамата са женени от 2016 г. и имат три общи деца - дъщерите Сиена и Амора и сина Уин. Сиара има и син Фючър от предишната си връзка с рапъра Фючър.

През юли, в разговор с US Weekly, певицата разказа, че Ръсел Уилсън за първи път е заговорил за още едно дете скоро след раждането на Амора. „Обичам да бъда майка. Това е любимата ми работа“, каза Сиара, като добави, че с времето е научила как да съчетава семейството и професионалните си ангажименти.

Участието в Париж продължава линията на публичните ѝ модни появи по време на бременност. През 2023 г. Сиара отново привлича внимание със смели тоалети, подчертаващи бременното ѝ коремче, докато очаква четвъртото си дете.

Източник: People