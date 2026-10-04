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Бременната Сиара изненада Париж с поява на подиума (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Бременната Сиара изненада Париж с поява на подиума (ВИДЕО)

4 Октомври, 2026 16:27 440 0

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  • бременност-
  • ръсел уилсън

Певицата дефилира за Джуня Ватанабе и показа бременното си коремче по време на Седмицата на модата в Париж

Бременната Сиара изненада Париж с поява на подиума (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бременната Сиара изненада публиката на Седмицата на модата в Париж, като се появи сред моделите в шоуто на Джуня Ватанабе. Певицата дефилира на 3 октомври в представянето на дамската колекция пролет/лято 2027, а бременното ѝ коремче беше видимо и в двата тоалета, с които излезе на подиума.

Първата визия беше изградена около лилаво боди с яркорозови акценти. Към него Сиара носеше широк черен колан, червени обувки с остър връх и сребриста конструкция с висящи елементи, която наподобяваше полилей около тялото ѝ. По-късно тя се появи с къс топ и клин в сходна цветова комбинация, допълнени от бежов шлифер и черна шапка със сребристи детайли.

@dazed Ciara just walked the Junya Watanabe SS27 show in Paris ‼️ #DazedFashionTV #TikTokFashion #junyawatanabe ♬ original sound - dazed

Според Vogue публиката е посрещнала всяко нейно излизане с възгласи, сред които „уау“ и „дааа“. След появата си Сиара реагира с три емоджита на сърца на публикация, показваща дефилето ѝ, а съпругът ѝ Ръсел Уилсън също изрази подкрепата си.

Петото дете на Сиара

Появата на подиума дойде няколко седмици след като Сиара и Уилсън обявиха, че очакват петото си дете. Новината беше съобщена на 6 септември, а бебето ще бъде четвърто за двойката. Двамата са женени от 2016 г. и имат три общи деца - дъщерите Сиена и Амора и сина Уин. Сиара има и син Фючър от предишната си връзка с рапъра Фючър.

През юли, в разговор с US Weekly, певицата разказа, че Ръсел Уилсън за първи път е заговорил за още едно дете скоро след раждането на Амора. „Обичам да бъда майка. Това е любимата ми работа“, каза Сиара, като добави, че с времето е научила как да съчетава семейството и професионалните си ангажименти.

Участието в Париж продължава линията на публичните ѝ модни появи по време на бременност. През 2023 г. Сиара отново привлича внимание със смели тоалети, подчертаващи бременното ѝ коремче, докато очаква четвъртото си дете.

Източник: People


Франция
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