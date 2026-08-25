Генерал Ръждавичка и Гризлито са първите двама участници в "Игри на волята: All Stars" (ВИДЕО)

„Игри на волята“ подготвя силно завръщане тази есен по NOVA с нов All Stars сезон, в който познати лица от предишни издания отново ще влязат в битка за победата. Сред вече обявените участници са Симона Ръждавичка от сезон 7 и Георги Гешев от сезон 6.

Новият състезателен формат ще включва битки по двойки, в които звездните участници ще трябва не само да разчитат на собствената си сила, издръжливост и стратегия, но и да се напаснат към партньор, с когото да преминат през изпитанията на Арената.

Симона Ръждавичка, позната на зрителите като „генерал Ръждавичка“, се завръща с ясната амбиция да довърши започнатото и този път да стигне до първото място. Тя признава, че именно играта по двойки е един от елементите, които я притесняват най-много, тъй като успехът вече няма да зависи само от индивидуалното ѝ представяне.

„Душичката ми иска да играе с Фифо или Светлин. За мен те са двамата най-силни мъже във формата“, споделя Симона Ръждавичка.

Като най-сериозна конкуренция тя посочва Ваня Запрянова, бронзова медалистка от сезон 2, както и силовата атлетка Иванина Тодорова. Най-нежеланият ѝ партньор е бившият ѝ съотборник и коалиционен партньор Теодор Венков – Чикагото.

В All Stars сезона се завръща и Георги Гешев, бронзов медалист от шестия сезон. Състезателят, известен с прозвището Гризлито, отново ще стъпи на бойното поле в Дуранкулак с амбицията да изпита тръпката от Арената и да стигне по-далеч от предишното си участие.

„Готов съм отново да изляза на Арената, за да почувствам отново тръпката да си там, готов за бой и за победа“, казва Георги Гешев.

За най-нежелан партньор той посочва финалистката от сезон 6 Анджела Костадинова, като обяснява, че разликата в ръста между двамата може да бъде проблем при някои от елементите. Като най-голяма заплаха за победата Гешев определя Светлин Митев, победител в „Sesame Турнири на волята“ и състезател, доказал се многократно в директни битки срещу силни участници от формата.

Новият сезон обещава да постави добре познати съперничества в напълно различна среда, където физическите качества вече няма да са достатъчни. Умението за работа в екип, доверието и правилният избор на партньор могат да се окажат решаващи за крайния успех.

Симона Ръждавичка ще има и още една роля около формата. Освен като участник в All Stars сезона, тя ще бъде водеща на четвъртия сезон на подкаста „След Игрите“, където ще посреща най-интересните лица от осмия сезон на „Игри на волята“.

С включването на Симона Ръждавичка и Георги Гешев NOVA постепенно оформя сезон, който ще събере едни от най-разпознаваемите и силни участници в историята на предаването. Очакванията са към тях да се присъединят още шампиони, финалисти и популярни състезатели от предишните сезони.