Това ли ще бъде първата жена победител в „Игри на волята“?

Мрежата буквално гърми от слухове, че след седем сезона в екстремното риалити „Игри на волята“ най-накрая ще видим жена-победител — и това ще бъде младата кинезитерапевтка Симона Ръждавичка.

Интернет потребители и фенове на шоуто от дни обсъждат евентуалния голям пробив, а искрата на слуховете тръгна от гаф в ефира на NOVA Sport. Още при посрещането на националите по волейбол Ники Дойнов се изпусна и нарече Ръждавичка финалистка — нещо, което мнозина разчетоха като неволно разкриване на крайния резултат в „Игри на волята“.

Макар финалът на седмия сезон тепърва да предстои, коментарите и догадките не спират. Според някои фенове победата на Ръждавичка вече е заснета - все пак сезонът се снима през лятото, но продукцията пази финала в пълна тайна, както всяка година. Но въпреки това всяка година името на победителя изтича. Други обаче са убедени, че това е поредният умен ход на екипа — фалшив спойлер, целящ да поддържа напрежението и интригата до последно.

Към мистерията се добавя и снимка, появила се онлайн, на която се вижда Мирослав с чек за наградата на победителя. Мнозина подозират, че изображението е колаж, подхвърлен нарочно, за да отклони вниманието от истинската развръзка, макар от доста време и неговото име да се спряга за възможен победител.

Несъмнено Симона Ръждавичка е една от най-силните участнички в сезона – доказала се като стратег, капитан и лидер. Дали обаче тя ще има качествата да задмине мъжете и да се окаже първата жена, победила в "Игри на волята", ще разберем съвсем скоро. Предаването навлиза във финалната си фаза, а името на седмият шампион ще бъде обявено в началото на декември.