Това ли ще бъде първата жена победител в „Игри на волята“?

Мрежата буквално гърми от слухове, че след седем сезона в екстремното риалити „Игри на волята“ най-накрая ще видим жена-победител — и това ще бъде младата кинезитерапевтка Симона Ръждавичка.
Интернет потребители и фенове на шоуто от дни обсъждат евентуалния голям пробив, а искрата на слуховете тръгна от гаф в ефира на NOVA Sport. Още при посрещането на националите по волейбол Ники Дойнов се изпусна и нарече Ръждавичка финалистка — нещо, което мнозина разчетоха като неволно разкриване на крайния резултат в „Игри на волята“.
Макар финалът на седмия сезон тепърва да предстои, коментарите и догадките не спират. Според някои фенове победата на Ръждавичка вече е заснета - все пак сезонът се снима през лятото, но продукцията пази финала в пълна тайна, както всяка година. Но въпреки това всяка година името на победителя изтича. Други обаче са убедени, че това е поредният умен ход на екипа — фалшив спойлер, целящ да поддържа напрежението и интригата до последно.
Към мистерията се добавя и снимка, появила се онлайн, на която се вижда Мирослав с чек за наградата на победителя. Мнозина подозират, че изображението е колаж, подхвърлен нарочно, за да отклони вниманието от истинската развръзка, макар от доста време и неговото име да се спряга за възможен победител.
Несъмнено Симона Ръждавичка е една от най-силните участнички в сезона – доказала се като стратег, капитан и лидер. Дали обаче тя ще има качествата да задмине мъжете и да се окаже първата жена, победила в "Игри на волята", ще разберем съвсем скоро. Предаването навлиза във финалната си фаза, а името на седмият шампион ще бъде обявено в началото на декември.
1 ООрана държава
15:00 11.11.2025
2 Джиляско
Коментиран от #5
15:02 11.11.2025
3 абе,
15:04 11.11.2025
4 Димитър
Коментиран от #7
15:07 11.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 цербер
15:41 11.11.2025
7 Освалдо Риос
До коментар #4 от "Димитър":Бих насапунисал Сапунджиева.
15:41 11.11.2025
8 Някой
15:45 11.11.2025
9 Освалдо Риос
15:49 11.11.2025
10 РЪЖДАВИПКА ТЪЙ СА УГОИ ЧИГЪЗЪ
16:01 11.11.2025