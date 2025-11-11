Новини
Това ли ще бъде първата жена победител в „Игри на волята“?

11 Ноември, 2025 14:58 1 190 10

Фенове на шоуто смятат, че Ръждавичка има качествата да бъде първата жена победител в Игрите

Това ли ще бъде първата жена победител в „Игри на волята“? - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мрежата буквално гърми от слухове, че след седем сезона в екстремното риалити „Игри на волята“ най-накрая ще видим жена-победител — и това ще бъде младата кинезитерапевтка Симона Ръждавичка.

Интернет потребители и фенове на шоуто от дни обсъждат евентуалния голям пробив, а искрата на слуховете тръгна от гаф в ефира на NOVA Sport. Още при посрещането на националите по волейбол Ники Дойнов се изпусна и нарече Ръждавичка финалистка — нещо, което мнозина разчетоха като неволно разкриване на крайния резултат в „Игри на волята“.

Макар финалът на седмия сезон тепърва да предстои, коментарите и догадките не спират. Според някои фенове победата на Ръждавичка вече е заснета - все пак сезонът се снима през лятото, но продукцията пази финала в пълна тайна, както всяка година. Но въпреки това всяка година името на победителя изтича. Други обаче са убедени, че това е поредният умен ход на екипа — фалшив спойлер, целящ да поддържа напрежението и интригата до последно.

Към мистерията се добавя и снимка, появила се онлайн, на която се вижда Мирослав с чек за наградата на победителя. Мнозина подозират, че изображението е колаж, подхвърлен нарочно, за да отклони вниманието от истинската развръзка, макар от доста време и неговото име да се спряга за възможен победител.

Несъмнено Симона Ръждавичка е една от най-силните участнички в сезона – доказала се като стратег, капитан и лидер. Дали обаче тя ще има качествата да задмине мъжете и да се окаже първата жена, победила в "Игри на волята", ще разберем съвсем скоро. Предаването навлиза във финалната си фаза, а името на седмият шампион ще бъде обявено в началото на декември.


  • 1 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Трябва да има големи маракаси

    15:00 11.11.2025

  • 2 Джиляско

    7 0 Отговор
    Каква е тая фамилия? В тая държава всичките победители все с фамилии на жилиза.

    Коментиран от #5

    15:02 11.11.2025

  • 3 абе,

    9 0 Отговор
    Феновете на шоута смятат,че трябва да се сменят продуцентите и е крайно време ,,Игри на волята,, да заприлича на оригинала Desafío.Сега е ,,Игри на продукцията,,и с всяка изминала година става все повече такова затова и ще загуби феновете си.Те ще се прехвърлят да гледат оригинала.

    15:04 11.11.2025

  • 4 Димитър

    6 1 Отговор
    Калин или ръждата трябвя да печелят другите са ужаст

    Коментиран от #7

    15:07 11.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 цербер

    0 0 Отговор
    най-накрая ще видим победителка

    15:41 11.11.2025

  • 7 Освалдо Риос

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Димитър":

    Бих насапунисал Сапунджиева.

    15:41 11.11.2025

  • 8 Някой

    2 1 Отговор
    Сменете Павел ,не става за водещ

    15:45 11.11.2025

  • 9 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Всички сме победители, особен когато участничките са намокрили, или запотили своите екипчета.

    15:49 11.11.2025

  • 10 РЪЖДАВИПКА ТЪЙ СА УГОИ ЧИГЪЗЪ

    0 0 Отговор
    И СТАНА КЪТ РАКИЕН КАЗАН.НИ МОЙ ДА МИЙ ЧИНИИ НИ МОЙ ДА ГОТВИ ....ДОБРЕЧИ ПОНЕ СИ БЪРШИДУПЕТНИКА САМА...

    16:01 11.11.2025