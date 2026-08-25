Шампионският сезон на "Игри на волята" с изненадващо начало - още тази неделя (ВИДЕО)

Осмият сезон на „Игри на волята“ започва на 30 август от 20:00 ч. по NOVA с нови участници, по-тежки изпитания и специален All Stars сегмент, който ще върне на Арената едни от най-запомнящите се състезатели в историята на формата. NOVA определя предстоящото издание като „сезон на шампионите“, а една от големите промени е новият водещ тандем.

До Павел Николов застава олимпийската легенда Ивет Лалова-Колио, която прави телевизионен дебют като водещ на риалити формат. За Николов това е трета година на Арената и втора в ролята на водещ, докато за една от най-успешните български лекоатлетки предаването е напълно ново професионално предизвикателство. Двамата ще бъдат с участниците както по време на битките, така и в ключовите моменти около лагерния огън.

Новите претенденти в основната надпревара са преминали през мащабен кастинг и се очаква да бъдат сред най-добре подготвените физически участници досега. Още по време на снимките Павел Николов разкри, че първите битки включват изцяло нови елементи, които състезателите не са виждали предварително. Ивет Лалова-Колио пък загатна, че сред новите лица има жена, която на кастингите е успяла да победи всички мъже в конкретно изпитание.

Голямата новост този сезон е LactoFlor – Битка на звездите, своеобразен All Stars формат в рамките на „Игри на волята“. В него популярни състезатели от предишни сезони ще се завърнат на Арената, но този път ще играят по двойки, съставени от мъж и жена. Така към познатите качества като сила, издръжливост и стратегия се добавя още един решаващ фактор: способността двама силни индивидуални играчи да действат като отбор.

Сред официално обявените звездни участници са Ваня Запрянова от сезон 2, Полина Пелипенко от сезон 6, Елица Ерски и Александра Фейгин от сезон 4, Иванина Тодорова и финалистката Анджела Костадинова от сезон 6, както и Цвети Станева от сезон 5. При мъжете се завръщат Теодор Венков – Чикагото, Раду Шуляк, Николай Начев – Дино, а сред последно обявените имена са Симона Ръждавичка и бронзовият медалист от сезон 6 Георги Гешев – Гризлито.

В надпреварата ще видим и доказани имена като Светлин Митев, победител в „Sesame Турнири на волята“, както и Фифо, които вече бяха ангажирани с кастингите за новия сезон. Именно Светлин е посочен от Георги Гешев като най-сериозната му конкуренция в предстоящите звездни битки.

Сред досегашните победители в надпреварата се завръщат Иван Рълев, Мартин Кънев и Алекса Ерски, които ще трябва да защитят титлите си на победители.

Симона Ръждавичка също влиза с открита амбиция за първото място. Бившият лидер на Феномените заяви, че би искала да бъде в двойка със Светлин или Фифо, които определя като двама от най-силните мъже, участвали във формата. Като най-нежелан партньор тя посочи бившия си съотборник Теодор Венков – Чикагото.

Осмият сезон разширява и дигиталната вселена на „Игри на волята“. Симона Ръждавичка става водеща на новия сезон на подкаста „След Игрите“, като наследява Ваня Запрянова. Самата Ваня ще има собствено дигитално предаване „Домът на волята“, а Мартин Кънев ще води формата „По правилата на Мартин“. Така съдържанието около риалитито ще продължава и след телевизионните епизоди в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Съчетаването на напълно нови претенденти и доказани звезди от минали сезони е основната интрига на „Игри на волята“ през 2026 г. Докато новите участници ще се борят за титлата в осмия сезон, ветераните ще получат втори шанс да пренапишат собствената си история на Арената.