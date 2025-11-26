Претендентката за финал Ръждавичка бе отстранена от "Игри на волята"

Смятаната за една от най-силните участнички в сезона – капитанът на Феномените Симона Ръждавичка – изненадващо бе отстранена от “Игри на волята” на метри от финала. Тя загуби капитанския елиминационен дуел от фитнес състезателката Радостина в драматичен и напрегнат сблъсък - последната капитанска битка за сезона.

Ръждавичка тръгна уверено и поведе в началото, но трудност при преминаване на едно от препятствията ѝ коства скъпо. Радостина успя да я настигне и да поеме контрола над играта, запазвайки крехката си преднина чак до финалната фаза.

На сантиметри от последното препятствие всичко беше още възможно за Симона, но Радостина показа хладнокръвие и затвори дуела в своя полза. С триумфа си Радостина спечели 150 златни гроша, както и Черния амулет на Ръждавичка – ключово предимство за предстоящите решаващи битки.

Така един от най-сериозните претенденти за титлата напуска играта и оставя празнина сред Феномените. Отпадането ѝ предизвика лавина от негативни коментари в социалните мрежи на зрители, които нямаха търпение да видят Ръждавичка на финала. Мнозина се обединиха около мнението, че за тях сезонът е свършил по-рано и са изключително разочаровани. Някои отново съзряха намесата на продукцията в развоя на събитията.

Още тази вечер зрителите ще станат свидетели на номинационна битка, която ще определи първите номинирани воини през последната седмица от войната на племената.