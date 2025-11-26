Новини
Претендентката за финал Ръждавичка бе отстранена от "Игри на волята"

26 Ноември, 2025

  • симона ръждавичка-
  • игри на волята-
  • отпадане-
  • капитан-
  • капитанска битка-
  • финал

Кинезитерапевтката е последният отстранен капитан

Претендентката за финал Ръждавичка бе отстранена от "Игри на волята" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смятаната за една от най-силните участнички в сезона – капитанът на Феномените Симона Ръждавичка – изненадващо бе отстранена от “Игри на волята” на метри от финала. Тя загуби капитанския елиминационен дуел от фитнес състезателката Радостина в драматичен и напрегнат сблъсък - последната капитанска битка за сезона.

Ръждавичка тръгна уверено и поведе в началото, но трудност при преминаване на едно от препятствията ѝ коства скъпо. Радостина успя да я настигне и да поеме контрола над играта, запазвайки крехката си преднина чак до финалната фаза.

На сантиметри от последното препятствие всичко беше още възможно за Симона, но Радостина показа хладнокръвие и затвори дуела в своя полза. С триумфа си Радостина спечели 150 златни гроша, както и Черния амулет на Ръждавичка – ключово предимство за предстоящите решаващи битки.

Така един от най-сериозните претенденти за титлата напуска играта и оставя празнина сред Феномените. Отпадането ѝ предизвика лавина от негативни коментари в социалните мрежи на зрители, които нямаха търпение да видят Ръждавичка на финала. Мнозина се обединиха около мнението, че за тях сезонът е свършил по-рано и са изключително разочаровани. Някои отново съзряха намесата на продукцията в развоя на събитията.

Още тази вечер зрителите ще станат свидетели на номинационна битка, която ще определи първите номинирани воини през последната седмица от войната на племената.


Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    23 5 Отговор
    Разчистват пътя за канадеца, като оставят най-негодните да продължат напред.

    10:39 26.11.2025

  • 2 нагласена продукция

    22 3 Отговор
    В това предаване за едното избелване на зъбите карат участниците да лъжат като цигани.

    10:42 26.11.2025

  • 3 Тъкмо нагласиха

    13 3 Отговор
    Как таз Ръждавичка да отиде до финала с парите и тотема си и тя се на. а ка.Не им се сбъдна режисурата да добутат жена до финала.

    10:48 26.11.2025

  • 4 665

    8 6 Отговор
    Те пък разни и. ди 0ти дори се вълнували и негодували от предаването хахаха

    Коментиран от #9

    10:52 26.11.2025

  • 5 ами,

    23 4 Отговор
    Ръждавичка има късмета да попадне в подходящо племе с подходящи партньори но не ги оцени.Те я издигнаха на пиадестал а тя се съюзи с блатните за да изгони Лапунов потривайки доволно ръце.Беше силна в началото но се ояде за 6 седмици резиденция и схеми как да отстранява силни мъже даже с Фикуса влезе в съюз.Какъв срам.Собственото и надценяване я изтреля вън от игрите.Кофти характер,дано малко се смири.

    11:05 26.11.2025

  • 6 Гражданин

    21 4 Отговор
    То толкова РЕЖИСИРАНО това предаване че няма накъде повече! То голям зор беше Ивайло да го махнат.
    Интересно как така Ръждавичка падна от една от най слабите жени Нарочно! Спирам да го Гледам!

    11:14 26.11.2025

  • 7 Истината ли..

    12 7 Отговор
    Стига с тази Ръждав..,бе!ЩОМ Я БИ ЕДНО ГЛАДНО МОМИЧЕ,НЕ СЕ ХРАНИЛО 35 ДНИ?? Как се играе на игри,където е нужна сила и издръжливост,а РАДОСТИНА Е ОТСЛАБНАЛА НАД 10 КИЛОГРАМА??Вие,ако не ядете от 5 дни,няма да можете да вървите камо ли да тичате,теглите и скачате по варели,катерите се като алпинисти и хвърляте хоризонтално пръти!! РЪЖДАВИЧКА СИ БЕШЕ НАДМЕННА,САМОВЛЮБЕНА,ПОДЦЕНИ ПРОТИВНИКА СИ,А И СЕ ОЯДЕ-НЕ ТРЕНИРАШЕ ДОСТАТЪЧНО!!Както каза и тя-САМА СЕ ПОБЕДИХ!!

    Коментиран от #10

    11:14 26.11.2025

  • 8 Лелеееее

    9 6 Отговор
    Пъпката победи Ръждата ха ха ха няма такъв срам

    Коментиран от #27

    11:19 26.11.2025

  • 9 Реципрочно

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "665":

    Разни еди оти не гледащи предаването, но коментиращи тука.

    11:20 26.11.2025

  • 10 Леко, баце

    21 3 Отговор

    До коментар #7 от "Истината ли..":

    Леко. Тая блатната ако не ядеше редовно, за седем седмици щеше да е при Св. Петър. Хранят си ги редовно, имат си душ, тоалетна, пералня и всичко необходимо. В един епизод влезе в кадъра голям контейнер с генератор. Имат си ток, за екипа, камерите и за тях. Имат и обвързващ договор за мълчание, както и за изпълняване на поръчки от продуцентите. Имат си всичко, позират през цялото време и спазват сценария.

    Коментиран от #13

    11:28 26.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Игрите на Тупарев

    14 0 Отговор
    Този сезон е най-зле от всичките. Подбора на участниците и нагласените игри развалят удоволствието на зрителя. Особено избутването на глупави и слаби напред.

    11:33 26.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Много ядеше

    5 4 Отговор
    Ръждавичка е умно момиче, сама си призна истината - тя самата се победи. Повярва си много, помисли, че е непобедима, напълня доста и резултатът се видя - победи я едно не толкова силно момиче. Жалко беше Ръждавичка да загуби от една кючекчийка.

    11:37 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зрител

    6 3 Отговор
    Този Миро се криеше досега като шушумига, не е достоен за финал. Изгониха прекрасен играч като Ивайло. В последната битка - Траян играеше нечестно - нито една топка не уцели, това е абсурдно и нарочно!

    11:40 26.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Честна пионерска

    8 3 Отговор
    Провалени продуценти бутат пешки по шахматната дъска със цел. Вмешават качества като пошлост, лицемерие, слабост, наглост и откровена глупост за нещо нормално, дори задължително. Децата гледат, учат, възприемат изкривените ценности като възпитание. Като урок който промива представата им за правилно и неправилно. Силата на медиите е да образова а не да изкривява нормите с цел облагодетелстване.

    Коментиран от #20

    11:43 26.11.2025

  • 19 Фен на Формата

    4 4 Отговор
    Още не мога да повярвам какво се случи вчера хора. Сърцето и душата на сезон 7 да отпадне на крачка от финала. Симонка, ти си велика. Уникална душичка, шедьовър, вдъхновение и пример за всички млади хора които искат да се занимават със спорт. КАТЕГОРИЧНО НАЙ-НАЙ КОМПЛЕКСНАТА ЖЕНА ОТ ВСИЧКИТЕ 7 СЕЗОНА. Сърцето ми се къса. Страхотно момиче. Всички очаквахме да те видим на големия финал другата седмица.

    Коментиран от #23

    11:49 26.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Умирам от смях

    7 2 Отговор
    Верно ли има хора дето си мислят, че някви ги държат гладни по 1 седмица? Хахахахахахха кви малоумници я гледат тази боза бе?

    12:03 26.11.2025

  • 23 Истината

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Фен на Формата":

    Истината е, че Симона преди тази битка беше напълняла с 3 килограма. Радостина пък беше отслабнала с 10 килограма. Едната се впусна в битката на живот и смърт и за малко не припадна при тегленето на варелите. Другата започна с усмивка и самочувствие, което изчезна, когато се унизи да попита има ли право на наказание.
    Аз също следя с вълнение играта и не съм привърженик на конспиративните теории, че работата е нагласена. Спомнете си колко приказки се изприказваха, че Дойнов от Нова телевизия бил издал победителя, и това била Симона Ръждавичка. А какво се оказа? Така че аз лично очаквам още изненада, пък нека налучванията на хейтерите да придължават.

    12:05 26.11.2025

  • 24 Асен

    6 2 Отговор
    Много нагласено предаване преди седмица имаше капитанска битка на която участваше Калин а не беше капитан как стават тези неща по тази логика можеше Симона да не участва а някой друг явно гонят някакъв скапан рейтинг и се опорочава играта. Явно се мислят схеми как да се пробутат определени хора до финала.

    12:09 26.11.2025

  • 25 Умен

    6 1 Отговор
    Слабо предаване! Тая огромен задник пуснала, как да се катери хахахха! Поуката е чревоугодничеството е грях

    Коментиран от #28

    12:22 26.11.2025

  • 26 пешо

    4 1 Отговор
    тоя сезон е пълна боза толкова нагласени напред само слабите отврат

    12:34 26.11.2025

  • 27 Кондьо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лелеееее":

    Каква пъпка бе? На това му се казва цирей

    12:44 26.11.2025

  • 28 Зрителка

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Умен":

    Прав си! Много напълня Ръждавичка и загуби бързината си. Тя се катереше бързо и смело, а сега и тежеше!

    12:45 26.11.2025