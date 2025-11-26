Претендентката за финал Ръждавичка бе отстранена от "Игри на волята"

Смятаната за една от най-силните участнички в сезона – капитанът на Феномените Симона Ръждавичка – изненадващо бе отстранена от “Игри на волята” на метри от финала. Тя загуби капитанския елиминационен дуел от фитнес състезателката Радостина в драматичен и напрегнат сблъсък - последната капитанска битка за сезона.
Ръждавичка тръгна уверено и поведе в началото, но трудност при преминаване на едно от препятствията ѝ коства скъпо. Радостина успя да я настигне и да поеме контрола над играта, запазвайки крехката си преднина чак до финалната фаза.
На сантиметри от последното препятствие всичко беше още възможно за Симона, но Радостина показа хладнокръвие и затвори дуела в своя полза. С триумфа си Радостина спечели 150 златни гроша, както и Черния амулет на Ръждавичка – ключово предимство за предстоящите решаващи битки.
Така един от най-сериозните претенденти за титлата напуска играта и оставя празнина сред Феномените. Отпадането ѝ предизвика лавина от негативни коментари в социалните мрежи на зрители, които нямаха търпение да видят Ръждавичка на финала. Мнозина се обединиха около мнението, че за тях сезонът е свършил по-рано и са изключително разочаровани. Някои отново съзряха намесата на продукцията в развоя на събитията.
Още тази вечер зрителите ще станат свидетели на номинационна битка, която ще определи първите номинирани воини през последната седмица от войната на племената.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
10:39 26.11.2025
2 нагласена продукция
10:42 26.11.2025
3 Тъкмо нагласиха
10:48 26.11.2025
4 665
Коментиран от #9
10:52 26.11.2025
5 ами,
11:05 26.11.2025
6 Гражданин
Интересно как така Ръждавичка падна от една от най слабите жени Нарочно! Спирам да го Гледам!
11:14 26.11.2025
7 Истината ли..
Коментиран от #10
11:14 26.11.2025
8 Лелеееее
Коментиран от #27
11:19 26.11.2025
9 Реципрочно
До коментар #4 от "665":Разни еди оти не гледащи предаването, но коментиращи тука.
11:20 26.11.2025
10 Леко, баце
До коментар #7 от "Истината ли..":Леко. Тая блатната ако не ядеше редовно, за седем седмици щеше да е при Св. Петър. Хранят си ги редовно, имат си душ, тоалетна, пералня и всичко необходимо. В един епизод влезе в кадъра голям контейнер с генератор. Имат си ток, за екипа, камерите и за тях. Имат и обвързващ договор за мълчание, както и за изпълняване на поръчки от продуцентите. Имат си всичко, позират през цялото време и спазват сценария.
Коментиран от #13
11:28 26.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Игрите на Тупарев
11:33 26.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Много ядеше
11:37 26.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зрител
11:40 26.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Честна пионерска
Коментиран от #20
11:43 26.11.2025
19 Фен на Формата
Коментиран от #23
11:49 26.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Умирам от смях
12:03 26.11.2025
23 Истината
До коментар #19 от "Фен на Формата":Истината е, че Симона преди тази битка беше напълняла с 3 килограма. Радостина пък беше отслабнала с 10 килограма. Едната се впусна в битката на живот и смърт и за малко не припадна при тегленето на варелите. Другата започна с усмивка и самочувствие, което изчезна, когато се унизи да попита има ли право на наказание.
Аз също следя с вълнение играта и не съм привърженик на конспиративните теории, че работата е нагласена. Спомнете си колко приказки се изприказваха, че Дойнов от Нова телевизия бил издал победителя, и това била Симона Ръждавичка. А какво се оказа? Така че аз лично очаквам още изненада, пък нека налучванията на хейтерите да придължават.
12:05 26.11.2025
24 Асен
12:09 26.11.2025
25 Умен
Коментиран от #28
12:22 26.11.2025
26 пешо
12:34 26.11.2025
27 Кондьо
До коментар #8 от "Лелеееее":Каква пъпка бе? На това му се казва цирей
12:44 26.11.2025
28 Зрителка
До коментар #25 от "Умен":Прав си! Много напълня Ръждавичка и загуби бързината си. Тя се катереше бързо и смело, а сега и тежеше!
12:45 26.11.2025