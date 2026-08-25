Гай Ричи отряза Меган Маркъл за роля в "Джентълемните" заради "обществен натиск"

Меган Маркъл няма да участва в третия сезон на хитовия сериал на Нетфликс „Джентълмените“, след като потенциалното ѝ кастинг предложение беше официално оттеглено.

Причината за внезапния обрат в плановете на херцогинята на Съсекс е острият обществен натиск и силно негативните реакции в Обединеното кралство. Информацията за проваления договор излезе наяве, след като световните медии гръмнаха с новината, че съпругата на принц Хари обмисля завръщане към актьорската кариера на британска почва.

Само броени дни след като авторитетното издание Deadline първо съобщи, че Меган Маркъл е в ранни преговори за роля в криминалната драма на Гай Ричи, ситуацията претърпя пълен крах. Според влиятелния журналист и бивш главен редактор на Vanity Fair – Тина Браун, кандидатурата на Маркъл е била изтеглена заради рекорден брой критични коментари и недоволство сред британската аудитория.

В личния си блог в платформата Substack Браун разкрива: „Снощи научих, че кастингът на Меган Маркъл в сезон 3 на „Джентълмените“ е бил оттеглен. Обществената реакция в Обединеното кралство беше толкова интензивна, че за продукцията стана невъзможно да продължи напред с тази идея.“

Продуцентите от Нетфликс и екипът на режисьора Гай Ричи са преценили, че огромният медиен риск и вероятният бойкот на сериала на Острова биха навредили на премиерата на предстоящите нови епизоди.

Новината за холивудското завръщане на Меган съвпадна с информациите, че тя и принц Хари планират да прекарат „удължен период от време“ в Англия заедно с децата си Арчи и Лилибет. Ролята в хитовата поредица, чиито снимки се провеждат предимно в района на Котсуолдс, където смята да отседне семейството, трябваше да бъде нейният голям трамплин обратно към филмовата индустрия.

За последно Меган Маркъл практикуваше професията си в американския сериал „Костюмари“, преди да се омъжи за принц Хари през 2018 г. Според анализатори от The Hollywood Reporter, този нов провал поставя под сериозен въпрос възможността Меган да възстанови актьорския си статут в Обединеното кралство, където кралският скандал и разривът с монархията продължават да вълнуват обществото.