Ако орхидеята не цъфти от години, с този лесен трик може да се отрупа с цветове

Орхидеята ви изглежда здрава, пуска нови листа и корени, но от месеци или дори години не е показвала нито един цвят? Това е често срещан проблем при фаленопсиса и интересното е, че причината невинаги е в неправилните грижи, пише marica.bg.

Понякога се случва точно обратното – растението се чувства толкова добре при постоянните условия у дома, че продължава спокойно да развива листа и корени, без да получи необходимия сигнал, че е време да цъфне.

Един сравнително лесен трик може да помогне – промяна на температурата през нощта.

В естествената си среда орхидеите са изложени на постепенни сезонни промени. Температурата, влажността и продължителността на деня се изменят и именно това помага на растението да премине от активен растеж към образуване на цветове.

В домовете ни обаче често поддържаме почти еднаква температура през цялата година. Така фаленопсисът може да продължава да расте и да изглежда прекрасно, но да не образува нов цветонос.

Един от начините да се стимулира цъфтежът е да се създаде умерена разлика между дневната и нощната температура.

В продължение на около две до четири седмици орхидеята може вечер да бъде поставяна на малко по-хладно място.

Добре е нощната температура да бъде приблизително с 3–5 градуса по-ниска от дневната. При подходящи условия тя може да падне до около 15 градуса. Важно е обаче растението да не бъде подлагано на рязък студ или течение. Целта не е орхидеята да бъде стресирана до крайност, а да се имитира естествената смяна на сезона.

Именно тази температурна разлика може да подпомогне образуването на нов цветонос.

Ако температурите са подходящи, но орхидеята продължава да не цъфти, причината може да се крие в светлината. Фаленопсисът предпочита ярка, но разсеяна светлина. Силното директно слънце може да изгори листата, но прекалено тъмното място също не е подходящо.

Цветът на листата може да даде важна подсказка. Ако те са много тъмнозелени, това може да означава, че растението не получава достатъчно светлина.

При здрав фаленопсис листата обикновено са със средно маслиненозелен цвят. При недостатъчно светлина орхидеята може да продължи да расте, но да не образува цветове.

Друг възможен виновник се крие в подхранването.

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Торовете с високо съдържание на азот стимулират предимно развитието на зелената част на растението. Резултатът може да бъде орхидея с прекрасни листа, която обаче упорито отказва да цъфти.

Ако растението отдавна не е образувало цветове, проверете състава на тора, който използвате. По-балансираните формули с достатъчно фосфор и калий могат да бъдат по-подходящи, като задължително трябва да се спазва препоръчаната от производителя дозировка.

След прецъфтяването много хора посягат директно към ножицата, но това невинаги е добра идея. Ако старият цветонос е напълно пожълтял или покафенял, той може да бъде отрязан в основата със стерилизирана ножица.

Ако обаче все още е зелен, не бързайте да го премахвате. Орхидеята може да използва здравата част, за да образува странично разклонение и нови пъпки.

Когато орхидеята спре да цъфти, естествената реакция често е да започнем да я поливаме и торим повече. Това обаче може да има обратен ефект. Ако растението има здрави листа и корени и продължава да расте, липсата на цветове невинаги означава, че нещо му липсва.

Понякога са необходими просто достатъчно светлина, подходящо хранене и няколко по-хладни нощи, които да наподобят естествената смяна на сезона. Точно този малък „сигнал“ може да бъде достатъчен, за да накара фаленопсиса да премине от образуването на нови листа към дългоочаквания цветонос.