Доли Партън си отишла след "кратка, но смела битка с рака"

Легендарната кънтри икона Доли Партън почина на 80-годишна възраст след кратка, но смела битка с рака, съобщи официалният ѝ мениджърски екип в изявление, цитирано от водещите световни медии. Новината за кончината на 26 август 2026 г. шокира милионите ѝ почитатели по целия свят, тъй като до последните си дни голямата звезда демонстрираше оптимизъм и непресъхваща енергия.

Изявлението на екипа и People

Според официалната информация, разпространена от списание People, Партън е издъхнала спокойно в раковия център „Вандербилт-Инграм“ (Vanderbilt-Ingram Cancer Center) в Нашвил, Тенеси, заобиколена от най-близките си хора.

В емоционалното съобщение на нейните представители се казва:

„След като се изправи смело срещу кратка битка с рака, Доли напусна земния си път, обградена от любов. Тя посвети живота си на това да носи радост, надежда и почтеност във всичко, до което се докосне.“

Въпреки че се потвърждава онкологично заболяване, точният вид на рака не се разкрива пред обществеността по настояване на семейството.

Влошаването на здравето през последните месеци

Публичните опасения за здравословното състояние на изпълнителката на „Jolene“ и „I Will Always Love You“ се засилиха през последната година. Както съобщава Ел Ей Таймс, в края на миналата година Партън беше принудена да отложи дълго планираната си серия от концерти в Лас Вегас заради инфекция от камъни в бъбреците и автоимунни проблеми.

Само четири дни преди смъртта си, на 21 август, Доли Партън даде последното си ексклузивно интервю за People. В него тя призна, че преминава през „трудни времена със здравето си“, и сподели, че е пренебрегнала собствения си организъм, докато е полагала денонощни грижи за съпруга си Карл Дийн, който почина през март 2025 г.

Последната поява пред феновете

Заради лекарска забрана да пътува, Партън не успя да присъства лично на откриването на новия си атракцион в увеселителния парк „Доливуд“ в Тенеси на 14 август. Вместо това тя изпрати специално видеообръщение, в което с характерния си хумор сподели, че лекарите в Нашвил са „подрязали крилата ѝ“, тъй като напоследък страда от световъртеж и дехидратация, но обеща на феновете си, че ще се видят „нататък по пътя“.

Светът губи не просто музикална легенда с над 100 милиона продадени албума и 11 награди „Грами“, но и велик филантроп. Нейната фондация осигури стотици милиони книги за деца по целия свят, а огромните ѝ дарения помогнаха за разработването на ключови ваксини по време на глобалната пандемия. По повод кончината ѝ знамената на държавните институции в редица американски щати бяха спуснати наполовина.