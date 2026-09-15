Връчиха наградите „Еми“ 2026 - вижте всички победители (СНИМКИ/ВИДЕО)

Телевизионната индустрия отпразнува своята най-бляскава нощ в Лос Анджелис. На 15 септември 2026 г. приключи 78-ата церемония по връчването на престижните награди „Еми“ (78th Primetime Emmy Awards) LA Times. Събитието се проведе в зала Peacock Theater, под водещата роля на обичаната звезда от „Закон и ред“ Маришка Харгитей LA Times. Тази година вечерта премина под знака на исторически рекорди, разместване на пластовете между стрийминг платформите и няколко абсолютно безпрецедентни актьорски постижения.
Големите рекорди на вечерта
Абсолютният триумф на вечерта стана оригиналната хорър-комедия на Apple TV „Widow’s Bay“ CNN. Продукцията постави нов исторически рекорд за най-много спечелени статуетки „Еми“ от комедиен сериал в рамките на един сезон – общо 14 (включително 8 награди от предварителните Creative Arts Emmys) ABC7.
Звездата на сериала Матю Рис също записа името си в историята, превръщайки се в първия мъж, спечелил две награди за Най-добра главна роля в една и съща вечер CNN – за комедийната си роля в „Widow's Bay“ и за превъплъщението си в лимитирания сериал „The Beast in Me“ CNN.
Паралелно с това две велики актриси – Джийн Смарт (за „Хитрости“) ABC7 News и Алисън Джени (за „Дипломатът“) ABC7 News – спечелиха своите осми статуетки в кариерата. По този начин те изравниха вечния рекорд на Клорис Лийчман и Джулия Луис-Драйфус за най-награждавани актьори в историята на телевизията ABC7 News.
Пълен списък на победителите по основни категории
Основни категории – сериали и актьорски награди
Най-добър драматичен сериал „The Pitt“
Най-добър комедиен сериал „Widow’s Bay“
Най-добър лимитиран/антологичен сериал „DTF St. Louis“
Главна мъжка роля – драма Ноа Уайли (Noah Wyle) – „The Pitt“
Главна женска роля – драма Рей Сийхорн (Rhea Seehorn) – „Pluribus“
Поддържаща мъжка роля – драма Том Пелфри (Tom Pelphrey) – „Task“
Поддържаща женска роля – драма Алисън Джани (Allison Janney) – „The Diplomat“
Главна мъжка роля – комедия Матю Рис (Matthew Rhys) – „Widow’s Bay“
Главна женска роля – комедия Джийн Смарт (Jean Smart) – „Hacks“
Поддържаща мъжка роля – комедия Стивън Рут (Stephen Root) – „Widow’s Bay“
Поддържаща женска роля – комедия Кейт О’Флин (Kate O'Flynn) – „Widow’s Bay“
Главна мъжка роля – лимитиран сериал/антология/ТВ филм Матю Рис – „The Beast in Me“
Главна женска роля – лимитиран сериал/антология/ТВ филм Сали Фийлд (Sally Field) – „Remarkably Bright Creatures“
Поддържаща мъжка роля – лимитиран сериал/антология/ТВ филм Дейвид Харбър (David Harbour) – „DTF St. Louis“
Поддържаща женска роля – лимитиран сериал/антология/ТВ филм Линда Карделини (Linda Cardellini) – „DTF St. Louis“
Режисура и сценарий
Драма
- Режисура: „The Pitt“
- Сценарий: „The Pitt“
Комедия
- Режисура: Хиро Мурай (Hiro Murai) – „Widow’s Bay“
- Сценарий: Кейти Диполд (Katie Dippold) – „Widow’s Bay“
Лимитиран/антологичен сериал или ТВ филм
- Режисура: Стив Конрад (Steve Conrad) – „DTF St. Louis“
- Сценарий: Стив Конрад – „DTF St. Louis“
Други големи категории
- Най-добро риалити състезание: „The Traitors“
- Най-добро вариететно предаване: „The Late Show with Stephen Colbert“
- Най-добро анимационно предаване: „South Park“
- Най-добър вариететен спектакъл на живо: Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- Най-добър предварително записан вариететен спектакъл: „The Muppet Show“
- Най-добра документална/неигрална специална продукция: „My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay“
- Най-добро неструктурирано риалити: „Love on the Spectrum“
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1 ПиПи
08:31 15.09.2026
2 Големанов
08:41 15.09.2026