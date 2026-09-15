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Връчиха наградите „Еми“ 2026 - вижте всички победители (СНИМКИ/ВИДЕО)

Връчиха наградите „Еми“ 2026 - вижте всички победители (СНИМКИ/ВИДЕО)

15 Септември, 2026 07:36 639 2

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  • widow's bay

Хорър-комедията „Widow’s Bay“ влезе в историята; Матю Рис и Джийн Смарт с безпрецедентни постижения

Връчиха наградите „Еми“ 2026 - вижте всички победители (СНИМКИ/ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионната индустрия отпразнува своята най-бляскава нощ в Лос Анджелис. На 15 септември 2026 г. приключи 78-ата церемония по връчването на престижните награди „Еми“ (78th Primetime Emmy Awards) LA Times. Събитието се проведе в зала Peacock Theater, под водещата роля на обичаната звезда от „Закон и ред“ Маришка Харгитей LA Times. Тази година вечерта премина под знака на исторически рекорди, разместване на пластовете между стрийминг платформите и няколко абсолютно безпрецедентни актьорски постижения.

Големите рекорди на вечерта

Абсолютният триумф на вечерта стана оригиналната хорър-комедия на Apple TV „Widow’s Bay“ CNN. Продукцията постави нов исторически рекорд за най-много спечелени статуетки „Еми“ от комедиен сериал в рамките на един сезон – общо 14 (включително 8 награди от предварителните Creative Arts Emmys) ABC7.

Звездата на сериала Матю Рис също записа името си в историята, превръщайки се в първия мъж, спечелил две награди за Най-добра главна роля в една и съща вечер CNN – за комедийната си роля в „Widow's Bay“ и за превъплъщението си в лимитирания сериал „The Beast in Me“ CNN.

Паралелно с това две велики актриси – Джийн Смарт (за „Хитрости“) ABC7 News и Алисън Джени (за „Дипломатът“) ABC7 News – спечелиха своите осми статуетки в кариерата. По този начин те изравниха вечния рекорд на Клорис Лийчман и Джулия Луис-Драйфус за най-награждавани актьори в историята на телевизията ABC7 News.

Пълен списък на победителите по основни категории

Основни категории – сериали и актьорски награди

Най-добър драматичен сериал „The Pitt“

Най-добър комедиен сериал „Widow’s Bay“

Най-добър лимитиран/антологичен сериал „DTF St. Louis“

Главна мъжка роля – драма Ноа Уайли (Noah Wyle) – „The Pitt“

Връчиха наградите „Еми“ 2026 - вижте всички победители (СНИМКИ/ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС

Главна женска роля – драма Рей Сийхорн (Rhea Seehorn) – „Pluribus“

Връчиха наградите „Еми“ 2026 - вижте всички победители (СНИМКИ/ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС

Поддържаща мъжка роля – драма Том Пелфри (Tom Pelphrey) – „Task“

Поддържаща женска роля – драма Алисън Джани (Allison Janney) – „The Diplomat“

Главна мъжка роля – комедия Матю Рис (Matthew Rhys) – „Widow’s Bay“

Главна женска роля – комедия Джийн Смарт (Jean Smart) – „Hacks“

Поддържаща мъжка роля – комедия Стивън Рут (Stephen Root) – „Widow’s Bay“

Поддържаща женска роля – комедия Кейт О’Флин (Kate O'Flynn) – „Widow’s Bay“

Главна мъжка роля – лимитиран сериал/антология/ТВ филм Матю Рис – „The Beast in Me“

Главна женска роля – лимитиран сериал/антология/ТВ филм Сали Фийлд (Sally Field) – „Remarkably Bright Creatures“

Поддържаща мъжка роля – лимитиран сериал/антология/ТВ филм Дейвид Харбър (David Harbour) – „DTF St. Louis“

Поддържаща женска роля – лимитиран сериал/антология/ТВ филм Линда Карделини (Linda Cardellini) – „DTF St. Louis“

Режисура и сценарий

Драма

  • Режисура: „The Pitt“
  • Сценарий: „The Pitt“

Комедия

  • Режисура: Хиро Мурай (Hiro Murai) – „Widow’s Bay“
  • Сценарий: Кейти Диполд (Katie Dippold) – „Widow’s Bay“

Лимитиран/антологичен сериал или ТВ филм

  • Режисура: Стив Конрад (Steve Conrad) – „DTF St. Louis“
  • Сценарий: Стив Конрад – „DTF St. Louis“

Други големи категории

  • Най-добро риалити състезание: „The Traitors“
  • Най-добро вариететно предаване: „The Late Show with Stephen Colbert“
  • Най-добро анимационно предаване: „South Park“
  • Най-добър вариететен спектакъл на живо: Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
  • Най-добър предварително записан вариететен спектакъл: „The Muppet Show“
  • Най-добра документална/неигрална специална продукция: „My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay“
  • Най-добро неструктурирано риалити: „Love on the Spectrum“


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  • 1 ПиПи

    1 0 Отговор
    Театър "Паун".

    08:31 15.09.2026

  • 2 Големанов

    0 0 Отговор
    И Ноа Уайли И Матю Рийс заслужават наградите. Ако не сте гледали The Pitt или Звярът в Мен , препоръчвам.

    08:41 15.09.2026