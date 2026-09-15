Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Разкриха причината за смъртта на Хейдън Пенетиър, бившата на Кличко

Разкриха причината за смъртта на Хейдън Пенетиър, бившата на Кличко

15 Септември, 2026 07:56 1 772 11

  • хейдън пенетиър-
  • кличко-
  • причина за смъртта

Разследването в САЩ сочи фатално предозиране с фалшиви лекарства от черния пазар

Разкриха причината за смъртта на Хейдън Пенетиър, бившата на Кличко - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Федералните власти в САЩ обявиха предварителната версия за внезапната кончина на известната американска актриса Хейдън Пенетиър, бивша годеница на световния шампион по бокс Владимир Кличко. Разследването е съсредоточено върху фатално приемане на опасни субстанции, закупени от незаконен дилър в Лос Анджелис.

Според данни на правоохранителните органи, предоставени на портала TMZ, 36-годишната звезда от сериалите „Герои“ и „Нашвил“ е починала вследствие на прием на мощния опиоиден аналгетик оксикодон Champion.com.ua. Следователите имат сериозни основания да смятат, че хапчето от „черния пазар“ е било подмесено с фентанил — изключително силен синтетичен наркотик, чието действие е до 100 пъти по-мощно от това на морфина.

Хейдън Пенетиър издъхна на 16 август в частна резиденция в Гринвил, Южна Каролина. Въпреки че пристигналите на място спешни медици са приложили антидота налоксон, спасителните мерки не са дали резултат My.ua. Към момента Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) води активно разследване за проследяване на мрежата за разпространение на фалшивия медикамент. Пенетиър и Владимир Кличко бяха заедно в продължение на няколко години и имат обща дъщеря – Кая-Евдокия, родена през 2014 г.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Верно ли бе

    13 0 Отговор
    Горката . Нямала пари и си купила лекарства менте. Или пък направо напишете истината - свръхдоза.

    08:10 15.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор
    Прероди се в Сабрина Карпентер.

    08:16 15.09.2026

  • 5 Странно

    4 0 Отговор
    Това лекарство се продава по аптеките,що трябва да го взема от черен пазар

    Коментиран от #11

    08:18 15.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    куха лейка! Ходят на психиатри промиват им мозъците

    08:40 15.09.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Кличко колко малък инструмент имал за да ходи с това джудже.

    08:45 15.09.2026

  • 10 Баце

    2 0 Отговор
    Странно, има ли законни дилъри на опасни субстанции в САЩ, включително и на фентанил.

    08:47 15.09.2026

  • 11 Ник. А

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Странно":

    Защото е със специална рецепта, която се изписва само на нуждаещи се, а тя чисто и просто е искал да си се надруса... 99% от тези, които ги гледаме са на яки наркотици и зависимости. Същото е и в БГ - в киното, театъра, парламента...

    08:57 15.09.2026