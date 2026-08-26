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Гордън Рамзи обяви годежа на дъщеря си, полицайката Меган му води зет ченге

Гордън Рамзи обяви годежа на дъщеря си, полицайката Меган му води зет ченге

26 Август, 2026 08:13, обновена 26 Август, 2026 08:18 1 050 4

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  • годеж

След сватбата на Холи Рамзи, най-голямата дъщеря на прочутия готвач също се готви да мине под венчилото

Гордън Рамзи обяви годежа на дъщеря си, полицайката Меган му води зет ченге - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Известният телевизионен готвач Гордън Рамзи лично разкри пред обществеността, че неговата най-голяма дъщеря, 28-годишната Меган Рамзи, е официално сгодена.

Вълнуващата новина бе споделена от 59-годишния кулинарен гуру по време на гостуването му в американското сутрешно шоу „Live with Kelly and Mark“. Докато по-малката ѝ сестра Холи Рамзи вдигна пищна сватба с олимпийския плувец Адам Пийти в края на миналата година (27 декември), семейството вече се подготвя за следващото голямо тържество.

„Точно преди седмица и другата ни дъщеря обяви сватбата си. Всичко се случва толкова бързо!“, сподели развълнуваният баща в ефир, цитиран в репортаж на водещото американско издание People. Въпреки че в самото интервю шеф Рамзи не назова конкретно име, негов официален представител потвърди пред медиите, че става въпрос именно за Меган.

За разлика от по-популярните си братя и сестри, Меган Рамзи предпочита да държи личния си живот далеч от светлината на прожекторите и няма публични профили в социалните мрежи. Според информация от близки до семейството източници, публикувана в E! Online, тя и нейният мистериозен годеник са се запознали покрай съвместната си работа в Столичната полиция на Лондон.

Новината за годежа идва по-малко от девет месеца след емоционалната зимна сватба на Холи и Адам Пийти в историческото абатство в град Бат. Гордън Рамзи призна, че е плакал като дете на сватбата на Холи и с хумор допълни, че сватбеният маратон в къщата му тепърва предстои. Британският таблоид The Sun напомня, че шеф Рамзи винаги е бил изключително взискателен и защитнически настроен към ухажорите на дъщерите си, но този път бъдещият зет изглежда е получил пълното одобрение на известния си тъст.


Великобритания
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Германец

    1 1 Отговор
    А га н ю стои бездетен докато галите от остров ман се множат

    08:44 26.08.2026

  • 3 Сийка

    0 0 Отговор
    Бързо се омъжват докато таткото има кинти , че то с полицейска заплата....

    09:21 26.08.2026

  • 4 доста

    0 0 Отговор
    Грзноватичка

    09:36 26.08.2026