Рупърт Гринт отново ще изиграе най-добрия приятел на Хари Потър - Рон Уизли (ВИДЕО)

Рупърт Гринт се завръща към една от най-разпознаваемите роли в кариерата си. 38-годишният британски актьор отново ще изиграе Рон Уизли, този път като възрастен, в бродуейската постановка „Хари Потър и Прокълнатото дете“ в Ню Йорк.

Гринт ще се присъедини към спектакъла в Lyric Theatre на 2 февруари 2027 г. и ще остане в ролята за ограничен период от 17 седмици, до 30 май 2027 г. Това ще бъде първият път от края на филмовата поредица през 2011 г., когато актьорът отново ще играе Рон Уизли.

„Рон Уизли е част от мен, откакто бях на 11 години, и нямам търпение да го срещна отново на този етап от живота“, казва Рупърт Гринт. По думите му завръщането има особено значение, защото днес и той, и героят му са бащи. Актьорът има дъщеря, родена през 2020 г.

„Хари Потър и Прокълнатото дете“ продължава историята 19 години след събитията в „Хари Потър и Даровете на Смъртта“. Хари Потър, Рон Уизли и Хърмаяни Грейнджър вече са възрастни и родители, а сюжетът насочва вниманието и към следващото поколение ученици в „Хогуортс“.

Рупърт Гринт играе Рон във всичките осем филма за Хари Потър между 2001 и 2011 г., заедно с Даниъл Радклиф като Хари Потър и Ема Уотсън като Хърмаяни Грейнджър. След края на поредицата актьорът се насочва към киното, телевизията и театъра, включително сериала „Servant“, филма „Почукването“ на М. Найт Шаямалан и постановката „It’s Only a Play“ на Бродуей.

Завръщането му идва след успешното участие на друг актьор от оригиналната поредица. Том Фелтън, познат като Драко Малфой, в момента играе същия персонаж в „Хари Потър и Прокълнатото дете“. Феновете обаче няма да видят двамата заедно на сцената: последното представление на Том Фелтън е насрочено за 3 януари 2027 г., а Рупърт Гринт започва месец по-късно.

Гринт ще бъде едва вторият основен актьор от филмовата поредица, който се завръща към своя оригинален персонаж в бродуейската постановка. Продуцентите определят включването му като естествена връзка между филмите и историята на вече порасналите герои.

За самия Рупърт Гринт завръщането е едновременно професионално и лично. „Първия път, когато гледах „Прокълнатото дете“ на сцена, бях поразен. Нямам търпение отново да стъпя на перон 9¾ и да продължа оттам, откъдето спрях“, казва актьорът.