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След смъртта на Маги Смит: Кой получава състоянието ѝ от 21 милиона долара

След смъртта на Маги Смит: Кой получава състоянието ѝ от 21 милиона долара

1 Септември, 2026 10:45 417 0

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Двамата синове на актрисата от "Хари Потър" – Крис Ларкин и Тоби Стивънс – наследиха имущество на стойност 15 977 325 британски лири

След смъртта на Маги Смит: Кой получава състоянието ѝ от 21 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Почти две години след смъртта на Маги Смит станаха известни подробности за оставеното от нея състояние.

Двамата синове на актрисата от поредицата за Хари Потър – Крис Ларкин и Тоби Стивънс – наследиха имущество на стойност 15 977 325 британски лири, което се равнява на приблизително 21 милиона щатски долара, пише tialoto.bg.

Тази крайна сума е определена, след като от общата стойност на наследството са били приспаднати дългове и разходи на обща стойност малко над 25 000 лири (33 985 долара).

Имуществото на звездата от „Имението Даунтън“ включва имението „Дъглас Лейк Фарм“ – селски имот с хамбари, конюшня, лозе и къща с пет спални, където Смит е живяла в продължение на 40 години и е отгледала децата си от брака с бившия си съпруг Робърт Стивънс.

Що се отнася до завещанието на актрисата, документът – подписан през септември 1998 година, 18 месеца преди смъртта на съпруга ѝ Бевърли Крос – предвижда всички наследени от нея авторски права, хонорари и непубликувани произведения да бъдат разпределени отделно, като приходите от тях се поделят по равно между двете ѝ деца, както и дъщерята на Крос – Филипа Мохан, и синът му Шон Крос.

Маги Смит почина на 27 септември 2024 година на 89-годишна възраст. По това време Ларкин и Стивънс заявиха пред E!News „Тя беше човек, който държеше изключително много на личния си живот, и в последните си мигове беше заобиколена от приятели и семейство“.

Два месеца по-късно Стивънс сподели за скръбта си и за това колко тежко е било да наблюдава как здравето на майка му се влошава през последните ѝ дни.

„Тя боледуваше от известно време и това беше много трудно за гледане“, каза звездата от сериала „Черните платна“ в интервю за ABC News през декември 2024 година. „Но тя беше на прага на 90-те – беше изживяла един наистина пълноценен и хубав живот“.

Синът на актрисата добави, че намира утеха в огромната подкрепа от страна на феновете след кончината ѝ, като сподели „За семейството ми беше изключително трогателно да видим колко много я обичаха и ценяха всички“.

Маги Смит е известна на целия свят с емблематичните си роли в киното, телевизията и театъра. Освен като професор Макгонъгол, тя ще остане в спомените ни и с ролята си на Вайълет Кроули от „Имението Даунтън“.

Но много преди да стане световноизвестна, Смит е била майка на двамата си сина – Крис Ларкин и Тоби Стивънс, които споделя с бившия си съпруг Робърт Стивънс.

Днес и двамата братя са актьори. Крис, който избира да не използва известната си фамилия в професионалния си живот, си спечелва име с ролята на Ричард Браун в сериала Outlander, докато Тоби е известен с ролята на Джон Робинсън в продукцията на Netflix Lost in Space.


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