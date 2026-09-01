След смъртта на Маги Смит: Кой получава състоянието ѝ от 21 милиона долара

Почти две години след смъртта на Маги Смит станаха известни подробности за оставеното от нея състояние.

Двамата синове на актрисата от поредицата за Хари Потър – Крис Ларкин и Тоби Стивънс – наследиха имущество на стойност 15 977 325 британски лири, което се равнява на приблизително 21 милиона щатски долара, пише tialoto.bg.

Тази крайна сума е определена, след като от общата стойност на наследството са били приспаднати дългове и разходи на обща стойност малко над 25 000 лири (33 985 долара).

Имуществото на звездата от „Имението Даунтън“ включва имението „Дъглас Лейк Фарм“ – селски имот с хамбари, конюшня, лозе и къща с пет спални, където Смит е живяла в продължение на 40 години и е отгледала децата си от брака с бившия си съпруг Робърт Стивънс.

Що се отнася до завещанието на актрисата, документът – подписан през септември 1998 година, 18 месеца преди смъртта на съпруга ѝ Бевърли Крос – предвижда всички наследени от нея авторски права, хонорари и непубликувани произведения да бъдат разпределени отделно, като приходите от тях се поделят по равно между двете ѝ деца, както и дъщерята на Крос – Филипа Мохан, и синът му Шон Крос.

Маги Смит почина на 27 септември 2024 година на 89-годишна възраст. По това време Ларкин и Стивънс заявиха пред E!News „Тя беше човек, който държеше изключително много на личния си живот, и в последните си мигове беше заобиколена от приятели и семейство“.

Два месеца по-късно Стивънс сподели за скръбта си и за това колко тежко е било да наблюдава как здравето на майка му се влошава през последните ѝ дни.

„Тя боледуваше от известно време и това беше много трудно за гледане“, каза звездата от сериала „Черните платна“ в интервю за ABC News през декември 2024 година. „Но тя беше на прага на 90-те – беше изживяла един наистина пълноценен и хубав живот“.

Синът на актрисата добави, че намира утеха в огромната подкрепа от страна на феновете след кончината ѝ, като сподели „За семейството ми беше изключително трогателно да видим колко много я обичаха и ценяха всички“.

Маги Смит е известна на целия свят с емблематичните си роли в киното, телевизията и театъра. Освен като професор Макгонъгол, тя ще остане в спомените ни и с ролята си на Вайълет Кроули от „Имението Даунтън“.

Но много преди да стане световноизвестна, Смит е била майка на двамата си сина – Крис Ларкин и Тоби Стивънс, които споделя с бившия си съпруг Робърт Стивънс.

Днес и двамата братя са актьори. Крис, който избира да не използва известната си фамилия в професионалния си живот, си спечелва име с ролята на Ричард Браун в сериала Outlander, докато Тоби е известен с ролята на Джон Робинсън в продукцията на Netflix Lost in Space.