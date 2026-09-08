Андрю Гарфийлд засне най-тежкия си филм и предупреди: Милиардерите трябва да се разтревожат

Британско-американският актьор Андрю Гарфийлд разказа за тежките условия по време на снимките на историческата драма „The Uprising“, посветена на Селското въстание в Англия от 1381 г.

В подкаста „SmartLess“ носителят на „Златен глобус“ определи работата по филма като „най-добрия възможен вид страдание“. Голямата част от снимките са били в Германия, включително край Мюнхен, където запазената средновековна архитектура е използвана за пресъздаване на Англия от XIV век.

Андрю Гарфийлд снима заедно с актьорите Том Холандър, Джейми Бел, Космо Джарвис и Томасин Маккензи. По думите му условията на терен били трудни, но той похвали режисьора Пол Грийнграс и го определи като човек, който мотивира целия екип да издържи на натоварването.

„Той е от онези капитани на отбор, заради които си готов да страдаш“, каза актьорът за 71-годишния режисьор.

Коментарите на Андрю Гарфийлд идват дни след като той предизвика полемика с изказване за посланието на „The Uprising“. По време на прожекция на „The Uprising“ в Лос Анджелис Андрю Гарфийлд заяви, че се надява филмът да предизвика „пробуждане“ у зрителите и те да разпознаят собствените си проблеми в борбата на героите. Актьорът завърши с далеч по-провокативно послание: „Надявам се, че ако някой милиардер го гледа, ще се насере от страх“. По-късно Гарфийлд отново засегна темата, като определи милиардерите като хората, които може би са „най-болни душевно“ и „най-много се нуждаят от изцеление“. Изказването предизвика остри реакции онлайн, включително обвинения в лицемерие заради собствените високи доходи на холивудската звезда.

Историческата продукция разглежда бунта на обикновените хора срещу властта на крал Ричард II и поставя акцент върху социалното неравенство, високите данъци и борбата за справедливост.

Изказването на Андрю Гарфийлд предизвика критики в социалните мрежи. Бившата риалити звезда Спенсър Прат го обвини в противоречие, като посочи, че самият актьор работи по високобюджетни холивудски продукции и наскоро е изиграл милиардера и технологичен предприемач Сам Олтман във филма „Artificial“.

Андрю Гарфийлд засега не е коментирал публично критиките. „The Uprising“, режисиран от Пол Грийнграс, излиза по кината през септември 2026 г.