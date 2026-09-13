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Гари Олдман: Алън Рикман всеки ден водеше болни деца на снимките на "Хари Потър"

Гари Олдман: Алън Рикман всеки ден водеше болни деца на снимките на "Хари Потър"

13 Септември, 2026 18:39 609 2

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  • магия

Актьорът, изиграл суровият професор Снейп, е искал да пренесе децата в света на магията, за да ги развесели

Гари Олдман: Алън Рикман всеки ден водеше болни деца на снимките на "Хари Потър" - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският актьор Алън Рикман, останал в историята на киното като професор Сивиръс Снейп от филмите за „Хари Потър“, се държал напълно различно от строгия си екранен герой зад камерите.

Това разказа актьорът Гари Олдман, който изпълнява ролята на Сириус Блек във филмовата поредица, по време на Международния филмов фестивал в Торонто през 2026 г. По думите на Гари Олдман Алън Рикман почти ежедневно канел деца на снимачната площадка.

„Водеше деца от училища, от болници, както и приятели с техните деца. Развеждаше ги из декорите и всички се срещахме с тях“, спомня си Олдман.

Според актьора Рикман добре разбирал колко специален е светът на „Хари Потър“ за младата публика и искал да им даде възможност да го видят отблизо.

Гари Олдман описва своя колега като един от най-големите поддръжници на поредицата. По думите му Алън Рикман бил напълно отдаден на проекта и се радвал, че може да споделя преживяването с феновете. Рикман участва във всичките осем филма за „Хари Потър“, превръщайки Сивиръс Снейп в един от най-разпознаваемите и сложни персонажи във франчайза.

Гари Олдман коментира и предстоящата телевизионна адаптация на „Хари Потър“ на HBO. Според носителя на „Оскар“ сериалът може да позволи историята на Дж. К. Роулинг да бъде пресъздадена значително по-подробно.

„Трябваше да изрежем много неща за филмите, а въпреки това те трудно слизаха под три часа“, казва Гари Олдман. Той предполага, че телевизионната версия ще следва книгите много по-плътно.

Алън Рикман почина на 14 януари 2016 г. след заболяване от рак. Освен със Сивиръс Снейп, британският актьор е известен с ролята на Ханс Грубер в „Умирай трудно“, както и с множество участия в британското и холивудското кино.

Десетилетие след смъртта му спомените на Гари Олдман показват една по-малко позната страна на Алън Рикман, далеч от студения и строг образ на професор Снейп, който го превърна в любимец на поколения зрители.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Не го помня, но явно е обичал да занимава децата!

    18:54 13.09.2026

  • 2 Живея с Хари Потър🧙🧹

    0 0 Отговор
    Въргалям се в чаршафи Хари Потър, а снощи дори метлата беше до мен да се гоним с един комар по нощите.
    Направо си е приключение.

    19:03 13.09.2026