Гари Олдман: Алън Рикман всеки ден водеше болни деца на снимките на "Хари Потър"

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Чувствителността към думите и настроенията на другите ще бъде по-силна и лесно можете да усетите напрежение, което всъщност не е насочено към Вас. Не се опитвайте веднага да разберете или обясните всичко, което остава неизказано. Постепенно ще се появи повече оптимизъм и ще Ви бъде по-лесно да се освободите от сутрешните съмнения. Практично занимание или малка промяна в обстановката ще Ви помогнат да се върнете към настоящия момент. Вечерта се доверете повече на онова, което хората действително правят, отколкото на предположенията за техните намерения.

Водолей (21.01 - 19.02) Разминаване между желанията и реалните възможности може първоначално да Ви накара да промените част от плановете си. Скоро ще откриете, че ограничението всъщност Ви насочва към по-интересна възможност. Среща или разговор с приятен човек ще Ви помогне да погледнете по-оптимистично към предстоящото. Не приемайте красивите идеи за готови решения, преди да сте проверили доколко могат да бъдат реализирани. Втората половина на деня е подходяща за нови впечатления, но не и за обещания, които трудно бихте могли да изпълните.

Козирог (23.12 - 20.01) Определена отговорност може да Ви напомни за себе си още в първите часове, дори да сте планирали по-спокойна неделя. Направете необходимото, но не позволявайте едно задължение да погълне цялото Ви време. Постепенно ще се появи повече лекота и може да получите подкрепа, която значително улеснява ситуацията. Не вземайте важни решения въз основа на разговор, в който има твърде много неясноти или недоизказани подробности. Вечерта ще бъде по-пълноценна, ако си позволите да не планирате всяка следваща стъпка.

Стрелец (23.11 - 22.12) Първоначалното усещане за ограничение може да Ви накара да преосмислите план, който сте смятали за лесно осъществим. Не се отказвайте от него, а проверете коя част се нуждае от повече време или подготовка. По-късно подкрепа от приятел или приятна среща ще върне доброто Ви настроение. Неясна информация може да Ви подведе, ако бързате да изградите цяла картина само от отделни детайли. Оставете окончателните изводи за друг момент и използвайте неделята за хората и заниманията, които Ви носят радост.

Скорпион (24.10 - 22.11) Чуждите ограничения или колебания не бива да Ви карат да се съмнявате в собствената си посока. С напредването на сутринта ще се появи повече увереност и възможност да погледнете на ситуацията от по-широка перспектива. В отношенията ще търсите истинска близост и трудно ще се задоволите с формални жестове. Не настоявайте обаче за отговор, ако усещате, че другият все още не е готов да го даде. В края на деня действията ще Ви кажат много повече за нечии намерения, отколкото думите.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта може да Ви постави пред необходимостта да кажете „не“ или да определите по-ясно собствените си граници. Не приемайте това като нарушаване на хармонията – понякога добрите отношения изискват яснота, а не постоянни компромиси. След изгрева настроението постепенно ще се разведри и ще се появи повод за приятна среща или занимание. Въпреки това бъдете внимателни в разговорите, защото лесно можете да чуете онова, което се надявате да чуете, вместо действително казаното. Вечерта оставете важните решения да узреят, преди да ги превърнете в обещания.

Дева (24.08 - 23.09) Необходимостта да поставите граница може да стане по-ясна още в началото на неделята. Не се чувствайте виновни, ако не можете да отговорите на всички чужди очаквания. Малко по-късно ще видите повече възможности и ще Ви бъде по-лесно да оцените онова, което вече имате. В разговорите не разчитайте единствено на впечатленията си – някои думи могат да звучат убедително, без зад тях да стои достатъчно ясно намерение. Използвайте останалата част от деня за конкретни занимания, които Ви помагат да възстановите усещането за ред.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутрешното усещане, че нещо Ви ограничава, няма да продължи дълго. Постепенно ще се върнат оптимизмът и желанието да направите нещо приятно или да се срещнете с хора, които Ви зареждат. Не позволявайте обаче на доброто настроение да Ви накара да приемете нечие предложение, преди да сте разбрали всички подробности. Важен разговор изисква повече слушане и по-малко предположения. Следобедът е подходящ да насочите енергията си към практично занимание, което носи видим резултат.

Рак (22.06 - 23.07) Отговорностите могат да натежат повече от обикновено в ранните часове, особено ако сте поели прекалено много върху себе си. Скоро ще се появи възможност да погледнете по-ведро на ситуацията и да си позволите малко повече свобода. Ще имате достатъчно енергия да свършите нещо важно, стига да не разпилявате силите си в несъществени задачи. В разговорите бъдете конкретни, защото намеците лесно могат да доведат до погрешни очаквания. Вечерта ще бъде по-приятна, ако оставите нерешените въпроси за момент, когато разполагате с повече яснота.

Близнаци (22.05 - 21.06) Известна сериозност може да Ви съпътства в началото, но тя ще отстъпи място на повече оптимизъм с напредването на сутринта. Приятна среща, занимание или разговор ще Ви помогнат да се освободите от излишното напрежение. Бъдете внимателни с обещанията, защото не всичко ще бъде толкова ясно, колкото изглежда на пръв поглед. Ако се съмнявате какво е имал предвид някой, попитайте директно, вместо да допълвате липсващото сами. Към края на деня изберете компанията на хора, с които можете да общувате спокойно и естествено.

Телец (21.04 - 21.05) Сдържаността в първите часове ще Ви помогне да не се натоварвате с чужди тревоги и отговорности. След това настроението постепенно ще се разведри и ще намерите повече удоволствие в обикновените неща. Не приемайте за сигурна информация, която достига до Вас чрез други хора, особено ако засяга важен въпрос. В отношенията ще търсите искреност и ще усещате много бързо кога нещо остава недоизказано. Вечерта е подходяща да оставите сложните теми настрана и да си дадете необходимата почивка.