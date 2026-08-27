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Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. в ново амплоа - водеща и диджей (СНИМКИ)

Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. в ново амплоа - водеща и диджей (СНИМКИ)

27 Август, 2026 11:59 1 208 3

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  • атанас пенев-
  • б.т.р.-
  • водеща

Мартина вече е позната на телевизионната аудитория като актриса от "Вяра, Надежда, Любов"

Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. в ново амплоа - водеща и диджей (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. - Мартина Пенева, става телевизионна водеща.

Красивата актриса, която завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ и доби популярност в сериала "Вяра, Надежда, Любов", влиза в ново амплоа пред камера.

"Мартина смело се впуска в поредното предизвикателство - новото лице на телевизия ММ. Освен като водеща на интервюта и подкасти тя ще има и DJ сет. Това е пореден неин талант, който развива активно през последните няколко години", обявиха от легендарния музикален канал, който беше един от най-гледаните и слушаните у нас в началото на ХХI век.

Мартина вече е любимка на зрителите, след като във "Вяра, Надежда, Любов" се превъплъти в студентката Биляна Иванова, сервитьорка в клуб и става свидетел на двойно убийство. Успява да избяга, без никой да разбере, прибира се в квартирата си, но е измъчвана от видяното, а след това се оказва, че е бременна с близнаци.

"Мартина е като нежно деликатно цвете, но приятно изненадва с характер, изградена позиция и вдъхновяващо любопитство към музиката, изкуството, хората и живота като цяло. Носи в гените си таланта и на двамата си родители, но се изявява успешно в актьорската професия. Със запомнящи се роли в театъра, киното и телевизията", хвалят я още от музикалната телевизия, припомняйки, че скоро ще я гледаме и в моноспектакъла 'Свръхпредел''.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    6 8 Отговор
    Бравос,и го зима на устата.👰💋🖕💋👰

    Коментиран от #2

    12:04 27.08.2026

  • 2 Йем

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Баща и веднъж стрелял както трябва тя сега връща

    12:25 27.08.2026

  • 3 Лелеее

    1 1 Отговор
    Б.Т.Р как се изложиха на последния си концерт в Пловдив, не е истина. През половината време приказваха и се опитваха да докарат някакви нескопосани шеги и даже наско обърка Пловдив с Варна @@@@@

    13:02 27.08.2026