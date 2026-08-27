Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. в ново амплоа - водеща и диджей (СНИМКИ)

Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. - Мартина Пенева, става телевизионна водеща.
Красивата актриса, която завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ и доби популярност в сериала "Вяра, Надежда, Любов", влиза в ново амплоа пред камера.
"Мартина смело се впуска в поредното предизвикателство - новото лице на телевизия ММ. Освен като водеща на интервюта и подкасти тя ще има и DJ сет. Това е пореден неин талант, който развива активно през последните няколко години", обявиха от легендарния музикален канал, който беше един от най-гледаните и слушаните у нас в началото на ХХI век.
Мартина вече е любимка на зрителите, след като във "Вяра, Надежда, Любов" се превъплъти в студентката Биляна Иванова, сервитьорка в клуб и става свидетел на двойно убийство. Успява да избяга, без никой да разбере, прибира се в квартирата си, но е измъчвана от видяното, а след това се оказва, че е бременна с близнаци.
"Мартина е като нежно деликатно цвете, но приятно изненадва с характер, изградена позиция и вдъхновяващо любопитство към музиката, изкуството, хората и живота като цяло. Носи в гените си таланта и на двамата си родители, но се изявява успешно в актьорската професия. Със запомнящи се роли в театъра, киното и телевизията", хвалят я още от музикалната телевизия, припомняйки, че скоро ще я гледаме и в моноспектакъла 'Свръхпредел''.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
Коментиран от #2
12:04 27.08.2026
2 Йем
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Баща и веднъж стрелял както трябва тя сега връща
12:25 27.08.2026
3 Лелеее
13:02 27.08.2026