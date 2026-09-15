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Салма Хайек прави режисьорски дебют в киното с романтичен филм

Салма Хайек прави режисьорски дебют в киното с романтичен филм

15 Септември, 2026 18:59 396 3

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Салма Хайек ще режисира първия си пълнометражен игрален филм „Arena“ с Юра Борисов и Кара Делевин. Анджелина Джоли е сред продуцентите.

Салма Хайек прави режисьорски дебют в киното с романтичен филм - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мексиканско-американската актриса и продуцент Салма Хайек застава зад камерата за първия си пълнометражен игрален филм като режисьор. Номинираната за „Оскар“ звезда на „Фрида“ ще режисира „Arena“, епична романтична приключенска история, чийто сценарий също е написан от нея, съобщава Variety.

В главните роли Салма Хайек е привлякла руския актьор Юра Борисов, номиниран за „Оскар“ за изпълнението си в „Анора“ на Шон Бейкър, и британската актриса и модел Кара Делевин.

„Arena“ е представян като история за забранена любов, която изследва силата на близостта, желанието и връзката между човека и природата. Снимките вече се провеждат в мексиканските щати Кинтана Роо и Веракрус.

Според Салма Хайек природните пейзажи на Мексико ще бъдат съществена част от визуалната идентичност на филма. Актрисата и режисьор подчертава, че екипът е открил места, които досега почти не са показвани на голям екран.

Зад проекта стои и сериозен продуцентски екип. Сред продуцентите е носителката на „Оскар“ Анджелина Джоли, заедно със Стейси Перски, Хосе Тамес и самата Салма Хайек. Хайек и Анджелина Джоли вече са работили заедно като актриси във филма на Marvel „Вечните“.

Оператор на „Arena“ е Филип Льо Сур, познат с работата си по „Присила“ на София Копола и „Великият майстор“ на Уон Карвай.

Новият проект е важна стъпка в над 30-годишната кариера на Салма Хайек. Тя има предишен режисьорски опит с телевизионния филм „The Maldonado Miracle“, за който печели Daytime Emmy за режисура. „Arena“ обаче ще бъде нейният режисьорски дебют в пълнометражното игрално кино.

Салма Хайек получи номинация за „Оскар“ за ролята си на мексиканската художничка Фрида Кало във „Фрида“ от 2002 г., а като продуцент стои и зад успешния сериал „Грозната Бети“. С „Arena“ 60-годишната актриса прави следващата голяма крачка в кариерата си, този път като сценарист и режисьор на собствена история.


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