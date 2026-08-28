Сидни Суини засне най-дръзката си реклама на бельо: пече торти без сутиен (ВИДЕО)

Сидни Суини вдигна градуса с най-дръзката рекламна кампания досега за своята марка бельо Syrn. 28-годишната актриса от „Еуфория“ позира в серия провокативни кадри, част от новата колекция, посветена на предстоящия ѝ рожден ден.

В рекламното видео Сидни Суини първо се появява в кухнята по бельо, докато приготвя сладкиши, а след това остава топлес, прикривайки гърдите си с две малки торти. В следващ кадър актрисата е с черен комплект бельо, жартиери и чорапи и се придвижва по маса към голяма торта за рожден ден.

Кампанията продължава с близки кадри на различни модели бельо и с типично игривия образ, който Суини използва в рекламите на Syrn. Самата звезда обясни, че новата колекция е вдъхновена от рождения ѝ ден.

„Отпразнувайте месеца на рождения ми ден с най-новата ми колекция Syrn. Идва на 1 септември“, написа Сидни Суини, която ще навърши 29 години на 12 септември.

Рекламата бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Част от феновете се пошегуваха, че вече са виждали повече от актрисата, отколкото от някои свои бивши партньори, а други насочиха вниманието си към тортите в кадрите.

Сидни Суини стартира собствената си марка бельо по-рано тази година. Тогава актрисата заяви, че идеята зад Syrn е жените да се чувстват по-уверени и свободни в собственото си тяло. По думите ѝ дизайнерският екип е изцяло женски, а моделите, с които работи компанията, са с различни типове фигури.

Марката се разработва от средата на 2024 г., а първата ѝ колекция беше разпродадена почти веднага след пускането ѝ през януари.

Провокативната блондинка продължава да разширява и актьорската си кариера. Звездата от „Прислужницата“ и „Immaculate“ е свързана и с нова екранизация по мотиви от „Легендата за Слийпи Холоу“. Проектът ще бъде режисиран и адаптиран от Линдзи Андерсън Биър и ще предложи по-мрачна и чувствена интерпретация на класическата история.

Според предварителната информация Суини ще изиграе Ван Тасъл, героиня, въвлечена в опасен свръхестествен любовен триъгълник.