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Сидни Суини засне най-дръзката си реклама на бельо: пече торти без сутиен (ВИДЕО)

Сидни Суини засне най-дръзката си реклама на бельо: пече торти без сутиен (ВИДЕО)

28 Август, 2026 15:31 1 229 6

  • сидни суини-
  • актриса-
  • рожден ден-
  • бельо-
  • провокация

Актрисата изкушава на макс мъжката си аудитория с нова колекция за рождения си ден

Сидни Суини засне най-дръзката си реклама на бельо: пече торти без сутиен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сидни Суини вдигна градуса с най-дръзката рекламна кампания досега за своята марка бельо Syrn. 28-годишната актриса от „Еуфория“ позира в серия провокативни кадри, част от новата колекция, посветена на предстоящия ѝ рожден ден.

В рекламното видео Сидни Суини първо се появява в кухнята по бельо, докато приготвя сладкиши, а след това остава топлес, прикривайки гърдите си с две малки торти. В следващ кадър актрисата е с черен комплект бельо, жартиери и чорапи и се придвижва по маса към голяма торта за рожден ден.

Кампанията продължава с близки кадри на различни модели бельо и с типично игривия образ, който Суини използва в рекламите на Syrn. Самата звезда обясни, че новата колекция е вдъхновена от рождения ѝ ден.

„Отпразнувайте месеца на рождения ми ден с най-новата ми колекция Syrn. Идва на 1 септември“, написа Сидни Суини, която ще навърши 29 години на 12 септември.

Рекламата бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Част от феновете се пошегуваха, че вече са виждали повече от актрисата, отколкото от някои свои бивши партньори, а други насочиха вниманието си към тортите в кадрите.

Сидни Суини стартира собствената си марка бельо по-рано тази година. Тогава актрисата заяви, че идеята зад Syrn е жените да се чувстват по-уверени и свободни в собственото си тяло. По думите ѝ дизайнерският екип е изцяло женски, а моделите, с които работи компанията, са с различни типове фигури.

Марката се разработва от средата на 2024 г., а първата ѝ колекция беше разпродадена почти веднага след пускането ѝ през януари.

Провокативната блондинка продължава да разширява и актьорската си кариера. Звездата от „Прислужницата“ и „Immaculate“ е свързана и с нова екранизация по мотиви от „Легендата за Слийпи Холоу“. Проектът ще бъде режисиран и адаптиран от Линдзи Андерсън Биър и ще предложи по-мрачна и чувствена интерпретация на класическата история.

Според предварителната информация Суини ще изиграе Ван Тасъл, героиня, въвлечена в опасен свръхестествен любовен триъгълник.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    18 0 Отговор
    А защо си мислите, че всички имаме Инстаграм и можем да видим на Сидни тортите?

    Коментиран от #6

    15:37 28.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 4223

    11 1 Отговор
    Страшна новина. Какво щях да правя, ако не я бях научил не знам?

    Много ме интересува обаче дали с..е...ре през гащите или тя не носи такива ?

    15:38 28.08.2026

  • 4 Съгласен

    5 1 Отговор
    Може и така да е...
    Не бях чувал за тая,дори и моят Янко се чуди КОЯ Е,но съм убеден,че авторчето де пише от Германия вече си е плюл на шепиччката за да бие някой и друг шамар на...мишлето си...заспало...
    Това са фактите...УВИ!

    15:41 28.08.2026

  • 5 Даниел ЛяРусо 🥋

    4 0 Отговор
    Видеото втърдява всякакви инструменти! Да не се гледа в метрото 🤭

    15:54 28.08.2026

  • 6 редник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    /А защо си мислите, че всички имаме Инстаграм.../
    Ако някой форумец сложи линк, веднага се трие, но за други може...
    Що така?

    16:19 28.08.2026