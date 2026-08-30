Златна монета от 1859 г. се оказа в кутия за дарения (СНИМКА)

Служители на летището в Единбург попаднаха на необичайна находка при преброяване на даренията в една от благотворителните кутии в терминала. Сред монетите те открили френска златна монета от 20 франка, отсечена през 1859 г.
Монетата съдържа 5,806 грама чисто злато и е с проба 900, което приблизително съответства на 21 карата. След оценка стойността ѝ е определена на около 568 британски паунда.
Находката е особено любопитна заради огромната разлика между номиналната и реалната ѝ стойност. Ако 20 френски франка бъдат разглеждани само като стара парична единица, сумата би се равнявала на приблизително 2,60 паунда при фиксирания курс, използван при преминаването на Франция към еврото. Реалната стойност на монетата днес обаче идва основно от съдържанието на злато и от колекционерския ѝ характер.
Франция окончателно заменя франка с еврото в брой през 2002 г., след като единната европейска валута е въведена за безкасови операции три години по-рано.
Не е известно кой е оставил ценната монета в кутията и дали дарителят е знаел каква е действителната ѝ стойност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #2
19:33 30.08.2026
2 някой
До коментар #1 от "Хаха":Тя там няма нищо.
20:41 30.08.2026