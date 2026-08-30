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Златна монета от 1859 г. се оказа в кутия за дарения (СНИМКА)

Златна монета от 1859 г. се оказа в кутия за дарения (СНИМКА)

30 Август, 2026 19:27 1 120 2

  • златна монета-
  • единбург-
  • летище-
  • кутия-
  • дарение

Необичайната находка съдържа близо 6 грама чисто злато и е оценена на около 570 паунда

Златна монета от 1859 г. се оказа в кутия за дарения (СНИМКА) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Служители на летището в Единбург попаднаха на необичайна находка при преброяване на даренията в една от благотворителните кутии в терминала. Сред монетите те открили френска златна монета от 20 франка, отсечена през 1859 г.

Монетата съдържа 5,806 грама чисто злато и е с проба 900, което приблизително съответства на 21 карата. След оценка стойността ѝ е определена на около 568 британски паунда.

Находката е особено любопитна заради огромната разлика между номиналната и реалната ѝ стойност. Ако 20 френски франка бъдат разглеждани само като стара парична единица, сумата би се равнявала на приблизително 2,60 паунда при фиксирания курс, използван при преминаването на Франция към еврото. Реалната стойност на монетата днес обаче идва основно от съдържанието на злато и от колекционерския ѝ характер.

Франция окончателно заменя франка с еврото в брой през 2002 г., след като единната европейска валута е въведена за безкасови операции три години по-рано.

Не е известно кой е оставил ценната монета в кутията и дали дарителят е знаел каква е действителната ѝ стойност.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    6 2 Отговор
    Голяма златотърсачка и материалистка е Милена, само злато и имоти й в главата.

    Коментиран от #2

    19:33 30.08.2026

  • 2 някой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Тя там няма нищо.

    20:41 30.08.2026