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Ирина Шейк изпоти мрежата с дръзка изрязана рокля от червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Ирина Шейк изпоти мрежата с дръзка изрязана рокля от червения килим във Венеция (СНИМКИ)

8 Септември, 2026 17:58 1 332 12

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  • венеция-
  • филмов фестивал-
  • кинофестивал

Роклята на модела се държеше с множество връзки от двете ѝ страни

Ирина Шейк изпоти мрежата с дръзка изрязана рокля от червения килим във Венеция (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският супермодел Ирина Шейк се превърна в една от най-коментираните звезди на червения килим на Венецианския филмов фестивал 2026.

40-годишната Ирина Шейк присъства на премиерата на „The Echo Chamber“, облечена изцяло в Dolce & Gabbana. Моделът избра сатенена рокля, изрязана от двете страни на тялото ѝ, свързани с връзки, която комбинира с черно бельо, високи чорапи и сатенени обувки на ток.

Ирина Шейк изпоти мрежата с дръзка изрязана рокля от червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Визията беше завършена с масивно кристално колие тип чокър. Тоалетът е част от колекцията пролет/лято 2023 на Dolce & Gabbana, създадена в сътрудничество с риалити звездата и бизнесдама Ким Кардашиян. Колекцията включваше преработени архивни модели на италианската модна къща, а роклята на Ирина Шейк е вдъхновена от емблематичен дизайн, представен от бразилския супермодел Жизел Бюндхен през 2003 г.

Ирина Шейк изпоти мрежата с дръзка изрязана рокля от червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Извън червения килим Ирина Шейк заложи на още една архивна визия. Тя се появи с черно късо сако с богата декорация и плисиран панталон от колекцията на Givenchy за 2015 г., създадена от дизайнера Рикардо Тиши.

„Толкова е специално да нося Givenchy на Рикардо Тиши във Венеция. Част от модната история, върната към живот“, написа супермоделът в Instagram.

Венецианският филмов фестивал продължава до 12 септември и тази година събра редица световни знаменитости, сред които актьорът Джордж Клуни и съпругата му Амал Клуни, актрисата Лора Дърн, актьорът Робърт Патинсън, както и моделите Кендъл Дженър, Витория Черети и Стела Максуел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор
    Е, да, но не е печелила Евровизия. Като ΔΑΡΑ!

    Коментиран от #3

    18:02 08.09.2026

  • 2 IСкумрия стояла на слънчев шанд над седм

    6 2 Отговор
    седмица. Дърта кифла изпаднала от рафта със хубава стока и търсеща купувачи

    Коментиран от #12

    18:07 08.09.2026

  • 3 Директора на Алфапласт

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    И тя за разлика от теб, не ми се е чекнала на фара.

    Коментиран от #5

    18:08 08.09.2026

  • 4 Гергана Сотирова

    4 0 Отговор
    Имам такава рокля, нищо особено не е. "Мрежата" ми е съвсем суха. Няма никакъв дълготраен ефект. Прошляци, за по веднъж.

    18:11 08.09.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Директора на Алфапласт":

    Шефе, че то има виагра за случаи като твоите.

    18:13 08.09.2026

  • 6 някой да знае?

    5 1 Отговор
    таз дали се работи отзад както го прави мисирката?

    18:19 08.09.2026

  • 7 разнебитена стара каруца

    5 0 Отговор
    струва ми се е доста разхлпана в аспуха таз, по добре устно че там ще е по тясничко

    във дискотеките има доста по свежи и тясни

    18:21 08.09.2026

  • 8 6135

    3 0 Отговор
    30+ години да се занимавам с мрежи и комуникации и да не знам, че мрежите можели да се потят!

    18:35 08.09.2026

  • 9 Възрастните

    5 0 Отговор
    Жени не трябва да се снимат, когато не са в кондиция. Никакъв грим не може да скрие старата и изхабена физиономия.

    18:45 08.09.2026

  • 10 Хаха

    5 0 Отговор
    Шейк ама не е Шейк. Името и Шайхлисламова... Нещо се срамува от името май?!

    18:48 08.09.2026

  • 11 ДъртГларус

    1 0 Отговор
    Ирина Шейкъра, как го върти само .........

    18:56 08.09.2026

  • 12 Тпанар

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "IСкумрия стояла на слънчев шанд над седм":

    Стига си ми чел мислите бе!
    Файда никаква нямам от теб!
    Мразя те!

    19:18 08.09.2026