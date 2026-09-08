Ирина Шейк изпоти мрежата с дръзка изрязана рокля от червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Руският супермодел Ирина Шейк се превърна в една от най-коментираните звезди на червения килим на Венецианския филмов фестивал 2026.
40-годишната Ирина Шейк присъства на премиерата на „The Echo Chamber“, облечена изцяло в Dolce & Gabbana. Моделът избра сатенена рокля, изрязана от двете страни на тялото ѝ, свързани с връзки, която комбинира с черно бельо, високи чорапи и сатенени обувки на ток.
Визията беше завършена с масивно кристално колие тип чокър. Тоалетът е част от колекцията пролет/лято 2023 на Dolce & Gabbana, създадена в сътрудничество с риалити звездата и бизнесдама Ким Кардашиян. Колекцията включваше преработени архивни модели на италианската модна къща, а роклята на Ирина Шейк е вдъхновена от емблематичен дизайн, представен от бразилския супермодел Жизел Бюндхен през 2003 г.
Извън червения килим Ирина Шейк заложи на още една архивна визия. Тя се появи с черно късо сако с богата декорация и плисиран панталон от колекцията на Givenchy за 2015 г., създадена от дизайнера Рикардо Тиши.
„Толкова е специално да нося Givenchy на Рикардо Тиши във Венеция. Част от модната история, върната към живот“, написа супермоделът в Instagram.
Венецианският филмов фестивал продължава до 12 септември и тази година събра редица световни знаменитости, сред които актьорът Джордж Клуни и съпругата му Амал Клуни, актрисата Лора Дърн, актьорът Робърт Патинсън, както и моделите Кендъл Дженър, Витория Черети и Стела Максуел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #3
18:02 08.09.2026
2 IСкумрия стояла на слънчев шанд над седм
Коментиран от #12
18:07 08.09.2026
3 Директора на Алфапласт
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":И тя за разлика от теб, не ми се е чекнала на фара.
Коментиран от #5
18:08 08.09.2026
4 Гергана Сотирова
18:11 08.09.2026
5 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "Директора на Алфапласт":Шефе, че то има виагра за случаи като твоите.
18:13 08.09.2026
6 някой да знае?
18:19 08.09.2026
7 разнебитена стара каруца
във дискотеките има доста по свежи и тясни
18:21 08.09.2026
8 6135
18:35 08.09.2026
9 Възрастните
18:45 08.09.2026
10 Хаха
18:48 08.09.2026
11 ДъртГларус
18:56 08.09.2026
12 Тпанар
До коментар #2 от "IСкумрия стояла на слънчев шанд над седм":Стига си ми чел мислите бе!
Файда никаква нямам от теб!
Мразя те!
19:18 08.09.2026