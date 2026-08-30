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Огромни водни смерчове над испанското крайбрежие (СНИМКИ)

Огромни водни смерчове над испанското крайбрежие (СНИМКИ)

30 Август, 2026 21:51 482 0

  • южна испания-
  • смерч-
  • наводнения-
  • реки

Проливни дъждове превърнаха пътища в реки

Огромни водни смерчове над испанското крайбрежие (СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мощни бури удариха части от Испания и доведоха до образуването на големи водни смерчове край брега, докато проливните дъждове предизвикаха внезапни наводнения в някои райони. Кадри от засегнатите зони показват високи колони от вода и въздух над морето, както и улици, по които водата се движи като река.

Водният смерч представлява вихър, който се образува над водна повърхност и визуално наподобява торнадо. Част от тези явления могат да останат над морето, но при излизане на сушата могат да нанесат щети, особено ако са свързани със силни гръмотевични бури.

Бурното време засегна и популярни туристически райони в Южна Испания. На места са били издадени предупреждения за наводнения, а проливните валежи са затруднили движението и са наводнили пътища.

Испания вече преживява поредица от екстремни метеорологични явления през 2026 г. През февруари бурята „Леонардо“ доведе до наводнения, евакуации и опасно покачване на реки в Испания и Португалия.

Испанската метеорологична агенция AEMET публикува текущи предупреждения и морски прогнози за различните крайбрежни зони. За 30 август например по каталунското крайбрежие не са били в сила морски предупреждения, което показва, че описаните водни смерчове и наводнения са свързани с по-ранен епизод на лошо време, а не с текущата ситуация.

Огромни водни смерчове над испанското крайбрежие (СНИМКИ)

Огромни водни смерчове над испанското крайбрежие (СНИМКИ)

Огромни водни смерчове над испанското крайбрежие (СНИМКИ)

Огромни водни смерчове над испанското крайбрежие (СНИМКИ)


Испания
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