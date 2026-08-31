"Любима водеща слиза от ефира на bTV"

Ванина Недкова няма да бъде до Митьо Маринов в новия сезон на „Тази събота и неделя“. От bTV официално съобщиха, че журналистката ще отсъства от ефира заради „щастлив личен повод“, без да разкриват повече подробности, пише marica.bg.

Уикенд блокът се завръща на екран на 5 септември, като Митьо Маринов ще посреща гостите в студиото. Елица Кънчева пък ще представя срещи с популярни лица от киното, театъра, музиката и изкуството.

Самата Ванина Недкова допълнително разпали любопитството около причината за отсъствието си.

В социалните мрежи тя публикува своя снимка и написа, че тази година почива и се усмихва повече – „като за двама“.

Именно последните думи бяха разчетени от множество нейни последователи като намек за бременност. Под публикацията се появиха поздравления и предположения, че журналистката може да очаква първото си дете.

Засега обаче нито Недкова, нито bTV са потвърдили официално, че става дума за бременност.

Ванина Недкова стана водеща на уикенд блока през 2025 г., след като първоначално се включи на мястото на Бесте Сабри. От 6 септември същата година тя вече официално водеше предаването заедно с Митьо Маринов.

Сега зрителите се питат дали историята няма да се повтори и дали зад „щастливия личен повод“ действително стои бъдещо майчинство.

Новият сезон на „Тази събота и неделя“ започва на 5 септември. Митьо Маринов остава водещ на уикенд блока, а Ванина Недкова ще отсъства.

В делничния ефир Юлия Манолова и Богомил Грозев продължават като водещи на „Тази сутрин“, а „Лице в лице“ с Цветанка Ризова се завръща на 31 август.

„120 минути“ със Светослав Иванов стартира новия си сезон на 6 септември.