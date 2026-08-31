Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Любима водеща слиза от ефира на bTV

Любима водеща слиза от ефира на bTV

31 Август, 2026 10:42 821 8

  • ванина недкова-
  • водеща-
  • btv-
  • слиза от екран

Една нейна фраза разпали слуховете

Любима водеща слиза от ефира на bTV - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ванина Недкова няма да бъде до Митьо Маринов в новия сезон на „Тази събота и неделя“. От bTV официално съобщиха, че журналистката ще отсъства от ефира заради „щастлив личен повод“, без да разкриват повече подробности, пише marica.bg.

Уикенд блокът се завръща на екран на 5 септември, като Митьо Маринов ще посреща гостите в студиото. Елица Кънчева пък ще представя срещи с популярни лица от киното, театъра, музиката и изкуството.

Самата Ванина Недкова допълнително разпали любопитството около причината за отсъствието си.

В социалните мрежи тя публикува своя снимка и написа, че тази година почива и се усмихва повече – „като за двама“.

Именно последните думи бяха разчетени от множество нейни последователи като намек за бременност. Под публикацията се появиха поздравления и предположения, че журналистката може да очаква първото си дете.

Засега обаче нито Недкова, нито bTV са потвърдили официално, че става дума за бременност.

Ванина Недкова стана водеща на уикенд блока през 2025 г., след като първоначално се включи на мястото на Бесте Сабри. От 6 септември същата година тя вече официално водеше предаването заедно с Митьо Маринов.

Сега зрителите се питат дали историята няма да се повтори и дали зад „щастливия личен повод“ действително стои бъдещо майчинство.

Новият сезон на „Тази събота и неделя“ започва на 5 септември. Митьо Маринов остава водещ на уикенд блока, а Ванина Недкова ще отсъства.

В делничния ефир Юлия Манолова и Богомил Грозев продължават като водещи на „Тази сутрин“, а „Лице в лице“ с Цветанка Ризова се завръща на 31 август.

„120 минути“ със Светослав Иванов стартира новия си сезон на 6 септември.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита от почивка

    2 2 Отговор
    Като ме хвана консула на етиопия три дни плющене под липата в гурмазово 😆🤣

    10:44 31.08.2026

  • 2 Зеления

    11 1 Отговор
    "Любима водеща слиза от ефира на bTV"

    ...чак пък "любима".....

    Коментиран от #6

    10:45 31.08.2026

  • 3 пъленташак

    7 0 Отговор
    е турската телевизия на шиши и бою

    Коментиран от #8

    10:52 31.08.2026

  • 4 ха ха

    9 0 Отговор
    ,,Важното,, е, че баба костенурка Цветанка Ризова се завръща.

    10:52 31.08.2026

  • 5 Не е

    7 0 Отговор
    Моя любима! Няма да ми липсва!

    10:52 31.08.2026

  • 6 МИТЮ ТИ Е НА СЪРЦЕТО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    ЛОШО НЯМА

    10:54 31.08.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    6 0 Отговор
    още един депутат от герб
    браво на развьдника на гербаджии, бтв !

    10:56 31.08.2026

  • 8 така е

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "пъленташак":

    а злите езици твърдят, че детето е от втория, в компанията на когото "любимата водеща" е засичана многократно. И за детето на една синоптичка се говори същото. Очевидно доста "телевизионни звезди" се стремят към финансова обезпеченост и гаранции, че ще продължат да бъдат "звезди".

    10:58 31.08.2026