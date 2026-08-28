Ивка Бейбе описа идеалния мъж, който си търси в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Ивка Бейбе проговори за участието си в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ дни преди старта на любовното шоу. Популярната инфлуенсърка, която изненадващо се присъедини към новите участници, търсещи любов и флирт в риалити шоуто на bTV, намекна, че си търси "бог".

В кратко промо видео Ивка закачливо заяви, че идеалният мъж за нея би бил гръцкия бог Аполон.

„Не си падам по вид, а по себе си“, отговаря Ивка Бейбе на въпрос за това по какъв тип мъже си пада.

На по-задълбочен въпрос, Ива Иванова отбелязва, че не би простила лъжата в една връзка.

Водещата на подкаст е едно от най-коментираните нови попълнения в „Ергенът: Любов в рая“. Провокативният ѝ стил и фактът, че не свени да говори и за най-пиперливите теми определено ще притеглят зрителите пред екрана, за да видят на какво е способна тя в компанията на изкусителни мъже.

Зад популярността си обаче Ивка признава, че крие нещо в личния си живот - че е по-скоро интровертна.

Дали романтичното приключение ще я срещне с мечтания Аполон, предстои да разберем след дни в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“.