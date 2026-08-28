Ивка Бейбе описа идеалния мъж, който си търси в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Ивка Бейбе проговори за участието си в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ дни преди старта на любовното шоу. Популярната инфлуенсърка, която изненадващо се присъедини към новите участници, търсещи любов и флирт в риалити шоуто на bTV, намекна, че си търси "бог".
В кратко промо видео Ивка закачливо заяви, че идеалният мъж за нея би бил гръцкия бог Аполон.
„Не си падам по вид, а по себе си“, отговаря Ивка Бейбе на въпрос за това по какъв тип мъже си пада.
На по-задълбочен въпрос, Ива Иванова отбелязва, че не би простила лъжата в една връзка.
Водещата на подкаст е едно от най-коментираните нови попълнения в „Ергенът: Любов в рая“. Провокативният ѝ стил и фактът, че не свени да говори и за най-пиперливите теми определено ще притеглят зрителите пред екрана, за да видят на какво е способна тя в компанията на изкусителни мъже.
Зад популярността си обаче Ивка признава, че крие нещо в личния си живот - че е по-скоро интровертна.
Дали романтичното приключение ще я срещне с мечтания Аполон, предстои да разберем след дни в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
12:32 28.08.2026
2 Аполон и Дафне
12:32 28.08.2026
3 Соваж бейби
12:34 28.08.2026
4 Мюмю
12:35 28.08.2026
5 Най важното
12:42 28.08.2026
6 Жиголо
12:44 28.08.2026
7 Доктор
12:45 28.08.2026
8 Путине, моля те
Коментиран от #11
12:45 28.08.2026
9 Ивка Бабе
12:46 28.08.2026
10 жалка е
12:47 28.08.2026
11 мое ти прокопаем
До коментар #8 от "Путине, моля те":путинката до дъно
12:48 28.08.2026
12 Цъцъ
12:52 28.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 трътла
13:01 28.08.2026
15 не е възможно
13:04 28.08.2026
16 Ивко
13:05 28.08.2026