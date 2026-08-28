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Ивка Бейбе описа идеалния мъж, който си търси в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Ивка Бейбе описа идеалния мъж, който си търси в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

28 Август, 2026 12:28 702 16

  • ивка бейбе-
  • водеща-
  • подкаст-
  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • риалити-
  • инфлуенсър

Водещата влиза в шоуто, за да търси любовта

Ивка Бейбе описа идеалния мъж, който си търси в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивка Бейбе проговори за участието си в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ дни преди старта на любовното шоу. Популярната инфлуенсърка, която изненадващо се присъедини към новите участници, търсещи любов и флирт в риалити шоуто на bTV, намекна, че си търси "бог".

В кратко промо видео Ивка закачливо заяви, че идеалният мъж за нея би бил гръцкия бог Аполон.

„Не си падам по вид, а по себе си“, отговаря Ивка Бейбе на въпрос за това по какъв тип мъже си пада.

На по-задълбочен въпрос, Ива Иванова отбелязва, че не би простила лъжата в една връзка.

Водещата на подкаст е едно от най-коментираните нови попълнения в „Ергенът: Любов в рая“. Провокативният ѝ стил и фактът, че не свени да говори и за най-пиперливите теми определено ще притеглят зрителите пред екрана, за да видят на какво е способна тя в компанията на изкусителни мъже.

Зад популярността си обаче Ивка признава, че крие нещо в личния си живот - че е по-скоро интровертна.

Дали романтичното приключение ще я срещне с мечтания Аполон, предстои да разберем след дни в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    29 0 Отговор
    Трагикомичните отчаяни опити на тази култова селска пръчка за слава и пари са подходящи теми за дисертация на млади специалисти в областа на психиатрията и личностните разстройства .....!!!

    12:32 28.08.2026

  • 2 Аполон и Дафне

    10 0 Отговор
    Да не се превърне в пън като Дафне?хи хи хи

    12:32 28.08.2026

  • 3 Соваж бейби

    10 0 Отговор
    Няма лошо си мечтае ама да си коригира дефекта бюста с още една операция .Много отблъсква на снимка с по голямо деколте като жена ми е отвратително да я гледам за мъж не знам колко биха я избрали такава.

    12:34 28.08.2026

  • 4 Мюмю

    12 0 Отговор
    първо да е с дебел портфейл. второ ... ай, не съм толкова взискателна!

    12:35 28.08.2026

  • 5 Най важното

    11 0 Отговор
    Да не е гнуслив,щото безброй са влизали в мен,като в градската тоалетна...

    12:42 28.08.2026

  • 6 Жиголо

    8 0 Отговор
    Тази ще я таксувам като Тръмп с митата - плюс хиляда процента увеличение на цената!

    12:44 28.08.2026

  • 7 Доктор

    11 0 Отговор
    Уважаваща себе си медия не би публикувала подобни материали. Кой нормален човек се интересува от такива недоразумения?

    12:45 28.08.2026

  • 8 Путине, моля те

    6 1 Отговор
    изпепели Република Лай-нария с атомна бомба. Не се издържа вече. Прокопахме дъното и скоро ще стигнем другата страна на планетата

    Коментиран от #11

    12:45 28.08.2026

  • 9 Ивка Бабе

    4 0 Отговор
    Баба прави всичко за любовта.

    12:46 28.08.2026

  • 10 жалка е

    2 0 Отговор
    Има баща мултимилионер , и той и плаща за всички неини проблеми за малоценност !

    12:47 28.08.2026

  • 11 мое ти прокопаем

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путине, моля те":

    путинката до дъно

    12:48 28.08.2026

  • 12 Цъцъ

    4 0 Отговор
    Този сезон на "Ергена", ще е тотална девиация и извращения! Някакви макарончовци, ще се чифтосват с дърти лелки и бабета до степен да ви отвратят до дъното на душата ви! И не това не е "риалити" това е извращение за рейтинг!

    12:52 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 трътла

    2 0 Отговор
    трътла 1,20 къде е трагнала

    13:01 28.08.2026

  • 15 не е възможно

    2 0 Отговор
    да е толкова елементарна.

    13:04 28.08.2026

  • 16 Ивко

    1 0 Отговор
    За Ивка трябва някой с голяма ланга да и обърне терлика и да я лекува от запек. Няма насищане

    13:05 28.08.2026