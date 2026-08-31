Новата Мис САЩ е първата над 30 г., омъжена и с дете (СНИМКИ)

Американският конкурс „Мис САЩ“ има ново историческо лице. 31-годишната Джъстъс Кели от Вирджиния спечели титлата за 2026 г., превръщайки се в първата омъжена жена, първата майка и първата победителка над 30-годишна възраст в 75-годишната история на надпреварата. Короната се връща във Вирджиния след пауза от 56 години, тъй като последната представителка на щата, спечелила конкурса, е Дебора Шелтън през 1970 г.

Кели беше коронясана на 27 август в Маями, след като победи представителките на останалите 49 щата и окръг Колумбия. Победата ѝ е особено символична, защото само преди няколко години тя изобщо не би имала право да участва. До 2023 г. правилата изключваха омъжените жени и майките, а впоследствие беше премахната и горната възрастова граница от 28 години.

Историята има и любопитен прецедент. През 1957 г. Мери Леона Гейдж печели „Мис САЩ“, но е лишена от короната по-малко от ден по-късно, след като става известно, че е омъжена и има две деца. Близо седем десетилетия по-късно именно същите обстоятелства, бракът и майчинството, вече не са основание за дисквалификация.

Кели е лицензирана приемна майка заедно със съпруга си Тайлър, с когото се познават още от студентските години. За близо две години през дома им са преминали деца на възраст от седем месеца до 10 години, а в момента семейството се грижи за брат и сестра.

Тази част от живота ѝ е и в основата на обществената ѝ кауза. Кели е създател на Foster Footprints, организация, която подкрепя деца и семейства, свързани със системата за приемна грижа. Тя има бакалавърска степен в областта на общественото здраве и магистърска степен по администрация на общественото здраве от Университета на Индиана и работи като старши филантропски съветник в детската изследователска болница St. Jude.

Още преди финала Джъстъс привлече внимание с необичаен жест. При пристигането си в Маями тя умишлено постави част от багажа си в черни чували за отпадъци. Причината беше да покаже реалност, която е виждала като приемен родител: деца, местени от един дом в друг, понякога носят цялото си имущество именно по този начин.

„Чувалът за боклук никога не трябва да бъде куфар на едно дете“, беше посланието ѝ, с което тя насочи прожекторите от конкурса към темата за достойнството на децата в приемна грижа.

По време на финалния въпрос новата Мис САЩ отново превърна личната си история в аргумент. Тя заяви, че иска годината ѝ като „Мис САЩ“ да покаже, че жените вече не би трябвало да бъдат принуждавани да избират между кариерата, семейството и най-големите си мечти. Малко по-късно журито ѝ връчи короната.

Красавицата разбива и още един устойчив стереотип около конкурсите за красота: че успехът изисква огромен бюджет за гардероб. Кели от години използва дрехи втора употреба и за конкурса пристига с редица такива тоалети. По думите ѝ един от костюмите, получил комплименти от журито, е бил купен от Goodwill за едва 9,99 долара. Част от визията ѝ за самия финал също включва дреха, носена преди това от друга участничка.

Така победата ѝ се оказва не просто поредната смяна на короната, а видим резултат от промяната в самия модел на конкурсите за красота. Възрастта, семейното положение и майчинството, които доскоро затваряха вратата към сцената, този път се превърнаха в основна част от историята на победителката.

Джъстъс Кели получава и един от най-значителните наградни пакети в историята на „Мис САЩ“, оценен на повече от 685 000 долара. Той включва годишно възнаграждение от 150 000 долара, автомобил, платено луксозно жилище в Маями, 30 000 долара бюджет за гардероб за „Мис Вселена“ и редица модни и рекламни ангажименти.

Следващата голяма сцена за нея ще бъде „Мис Вселена 2026“. Юбилейното 75-о издание на международния конкурс ще се проведе през ноември в Сан Хуан, Пуерто Рико, където Кели ще представя Съединените щати. Официално домакин е Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot с капацитет от около 18 500 зрители.