Мис Ямайка е в болница след падане от сцената на Мис Вселена (ВИДЕО)

21 Ноември, 2025 11:58 1 048 14

Красавицата е пострадала сериозно от падането си, но няма нищо счупено

Мис Ямайка е в болница след падане от сцената на Мис Вселена (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Представителката на Ямайка на „Мис Вселена 2024“ Габриел Хенри бе принудена да се оттегли от надпреварата, след като претърпя инцидент по време на предварителните дефилета на 19 ноември. 28-годишната участничка е паднала от сцената, докато дефилирала в официалната част на конкурса, а малко по-късно е била откарана в болница.

На разпространени видеозаписи се вижда как миската се появява на сцената в ярко оранжева рокля и обувки на висок ток. След няколко крачки тя изглежда пропуска ръба на подиума и пада напред, което предизвиква незабавна реакция на медицинския екип. По-късни кадри показват, че тя е изнесена на носилка.

Организаторът на конкурса Раул Роча съобщи в социалните мрежи, че е посетил Хенри в болницата и че състоянието ѝ е стабилно. По думите му тя няма фрактури и е получила необходимата медицинска помощ. Официални представители на участничката засега не са направили подробен коментар.

Макар Габриел Хенри да беше сред фаворитките на местната публика, в крайна сметка короната грабна представителката на Мис Мексико.


  • 1 Щото

    4 2 Отговор
    е била нагърмяна, яко.

    12:00 21.11.2025

  • 2 ООрана държава

    7 4 Отговор
    Имат мозък колкото да дишат, спят и отделят, за гледане в краката не им достигат клетки

    12:04 21.11.2025

  • 3 Развлечение за айляци

    10 2 Отговор
    Завалийката, толкова се вживя в ролята, че забрави да си гледа в краката. Всичките мискинки са от един дол дренки, хубава опаковка, червив плод.

    12:06 21.11.2025

  • 4 Герги

    7 0 Отговор
    Здрав кокал има,изключи че е на сцената,мислеше си за плажа....

    12:08 21.11.2025

  • 5 Освалдо Риос

    5 2 Отговор
    Мексиканката може ли да кара тротинетка като наша Емили?

    Коментиран от #8

    12:10 21.11.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    9 2 Отговор
    Организаторите са виновни,знае се че миските не пращят от акъл и е трябвало да сложат предпазни мрежи....

    12:10 21.11.2025

  • 7 Бъдеще

    7 1 Отговор
    Догодина да прекръстят конкурса мис "Куха лейка"...

    12:34 21.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Игнат мотокариста

    3 0 Отговор
    Другият път на подиума...телени мрежести огради

    12:45 21.11.2025

  • 10 Гръм и мълнии

    4 0 Отговор
    Брат,така като брашнян чувал се изсипа,...е га ти фъчкането

    12:47 21.11.2025

  • 11 Виктория Сикрет

    3 0 Отговор
    Помисли се за ангел с крила

    12:49 21.11.2025

  • 12 ЕстетЪ

    3 0 Отговор
    Добро падане,с лек фитнес,запази самообладание, но някак си, не беше толкова атрактивно.Оценка 6,50 от 10.

    12:50 21.11.2025

  • 13 Някой

    5 0 Отговор
    Ами от толкова ,превземане, надуване, пъчене, просто загуби ориентация и визия за реалноста ей това е истината, но падането беше просто уникално !!

    13:12 21.11.2025

  • 14 Ник. А

    1 0 Отговор
    😂 като талпа падна

    13:59 21.11.2025