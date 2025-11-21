Мис Ямайка е в болница след падане от сцената на Мис Вселена (ВИДЕО)

Представителката на Ямайка на „Мис Вселена 2024“ Габриел Хенри бе принудена да се оттегли от надпреварата, след като претърпя инцидент по време на предварителните дефилета на 19 ноември. 28-годишната участничка е паднала от сцената, докато дефилирала в официалната част на конкурса, а малко по-късно е била откарана в болница.
На разпространени видеозаписи се вижда как миската се появява на сцената в ярко оранжева рокля и обувки на висок ток. След няколко крачки тя изглежда пропуска ръба на подиума и пада напред, което предизвиква незабавна реакция на медицинския екип. По-късни кадри показват, че тя е изнесена на носилка.
Организаторът на конкурса Раул Роча съобщи в социалните мрежи, че е посетил Хенри в болницата и че състоянието ѝ е стабилно. По думите му тя няма фрактури и е получила необходимата медицинска помощ. Официални представители на участничката засега не са направили подробен коментар.
ON STAGE SCARE: Miss Universe contestant Gabrielle Henry, representing Jamaica, was hospitalized after falling off the stage during the competition in Bangkok.— Fox News (@FoxNews) November 20, 2025
Officials confirm she suffered no broken bones and is “under good care.” pic.twitter.com/S1uVU9RNXr
Макар Габриел Хенри да беше сред фаворитките на местната публика, в крайна сметка короната грабна представителката на Мис Мексико.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щото
12:00 21.11.2025
2 ООрана държава
12:04 21.11.2025
3 Развлечение за айляци
12:06 21.11.2025
4 Герги
12:08 21.11.2025
5 Освалдо Риос
Коментиран от #8
12:10 21.11.2025
6 Кривоверен алкаш
12:10 21.11.2025
7 Бъдеще
12:34 21.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Игнат мотокариста
12:45 21.11.2025
10 Гръм и мълнии
12:47 21.11.2025
11 Виктория Сикрет
12:49 21.11.2025
12 ЕстетЪ
12:50 21.11.2025
13 Някой
13:12 21.11.2025
14 Ник. А
13:59 21.11.2025