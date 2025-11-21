Мис Ямайка е в болница след падане от сцената на Мис Вселена (ВИДЕО)

Представителката на Ямайка на „Мис Вселена 2024“ Габриел Хенри бе принудена да се оттегли от надпреварата, след като претърпя инцидент по време на предварителните дефилета на 19 ноември. 28-годишната участничка е паднала от сцената, докато дефилирала в официалната част на конкурса, а малко по-късно е била откарана в болница.

На разпространени видеозаписи се вижда как миската се появява на сцената в ярко оранжева рокля и обувки на висок ток. След няколко крачки тя изглежда пропуска ръба на подиума и пада напред, което предизвиква незабавна реакция на медицинския екип. По-късни кадри показват, че тя е изнесена на носилка.

Организаторът на конкурса Раул Роча съобщи в социалните мрежи, че е посетил Хенри в болницата и че състоянието ѝ е стабилно. По думите му тя няма фрактури и е получила необходимата медицинска помощ. Официални представители на участничката засега не са направили подробен коментар.

Макар Габриел Хенри да беше сред фаворитките на местната публика, в крайна сметка короната грабна представителката на Мис Мексико.