Двама от съдиите на "Мис Вселена" напуснаха заради съмнения в манипулация

20 Ноември, 2025 15:58 1 275 7

Според един от съдиите „бутафорно жури" е избрало предварително финалистките преди състезанието,

Двама от съдиите на "Мис Вселена" напуснаха заради съмнения в манипулация - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бурен скандал се разви около конкурса „Мис Вселена“. Двама съдии подадоха оставка дни преди годишния конкурс за красота, като един от тях обвини организаторите в манипулиране на процеса за подбор на претендентките за отличието.

Ливанско-френският музикант Омар Арфуш, който обяви оставката си в Инстаграм, твърди, че „бутафорно жури“ е избрало предварително финалистки преди състезанието, което ще се проведе в петък в Тайланд, информира БТА.

Часове по-късно френският футболен мениджър Клод Макелеле също обяви, че се е оттеглил от журито, позовавайки се на „непредвидени лични причини“.

Това става две седмици след като няколко участнички в „Мис Вселена“ напуснаха предварително събитие заради противоречиви коментари, направени от служител в страната домакин - Тайланд, поясняват от Би Би Си.

„Сформирано е неофициално жури, което да избере 30 финалисти измежду 136-те участващи страни, без присъствието на нито един от реалните [осем] членове на журито, включително мен“, написа Арфуш в Инстаграм във вторник, казвайки, че е открил това чрез социалните медии.

Неофициалното жури се състои от „лица със значителен потенциален конфликт на интереси поради някои лични взаимоотношения с някои от участничките в „Мис Вселена“, твърди той.

Арфуш не уточни как ще функционира това „бутафорно жури“ или как то ще отмени решението на официалното жури.

Организацията „Мис Вселена“ публикува във вторник изявление, в което опровергава твърденията на Арфуш, заявявайки, че „никоя външна група не е била упълномощена да оценява делегати или да избира финалисти“.

Това предполага, че Арфуш може да е имал предвид програмата Beyond the Crown: „инициатива за социално въздействие“, която действа независимо от конкурса „Мис Вселена“ и има отделна комисия за подбор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    5 1 Отговор
    Правилно ! На тези двамата нито им е свирено на саксофоните , нито дори са полирани до блясък ! Какви са тези немарливи миски ?!

    16:02 20.11.2025

  • 2 Така става,

    8 0 Отговор
    когато участничките в конкурса се запознават с членовете на журито.

    16:03 20.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    Преди финала част от участничките се запознали
    С ЧЛЕНОВЕТЕ(🖕) на журито ❗

    Коментиран от #6

    16:04 20.11.2025

  • 4 Не,че нещо,ама...

    1 1 Отговор
    Българските съдии остават,нали?🤣🤣🤣

    16:05 20.11.2025

  • 5 Грамофон свири, майка плаче

    4 0 Отговор
    ...явно са свирили в грешния оркестър

    16:07 20.11.2025

  • 6 Зарди

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Такава дискриминация ще духат супата ! Другите членове не са ли ЧЛЕНОВЕ ?!

    Коментиран от #7

    16:12 20.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зарди":

    Липсата на НИК и липсата на познания по граматика при теб са едно цяло❗
    Доста думи в нашия език имат повече от едно значение❗

    18:11 20.11.2025