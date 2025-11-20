Двама от съдиите на "Мис Вселена" напуснаха заради съмнения в манипулация

Бурен скандал се разви около конкурса „Мис Вселена“. Двама съдии подадоха оставка дни преди годишния конкурс за красота, като един от тях обвини организаторите в манипулиране на процеса за подбор на претендентките за отличието.

Ливанско-френският музикант Омар Арфуш, който обяви оставката си в Инстаграм, твърди, че „бутафорно жури“ е избрало предварително финалистки преди състезанието, което ще се проведе в петък в Тайланд, информира БТА.

Часове по-късно френският футболен мениджър Клод Макелеле също обяви, че се е оттеглил от журито, позовавайки се на „непредвидени лични причини“.

Това става две седмици след като няколко участнички в „Мис Вселена“ напуснаха предварително събитие заради противоречиви коментари, направени от служител в страната домакин - Тайланд, поясняват от Би Би Си.

„Сформирано е неофициално жури, което да избере 30 финалисти измежду 136-те участващи страни, без присъствието на нито един от реалните [осем] членове на журито, включително мен“, написа Арфуш в Инстаграм във вторник, казвайки, че е открил това чрез социалните медии.

Неофициалното жури се състои от „лица със значителен потенциален конфликт на интереси поради някои лични взаимоотношения с някои от участничките в „Мис Вселена“, твърди той.

Арфуш не уточни как ще функционира това „бутафорно жури“ или как то ще отмени решението на официалното жури.

Организацията „Мис Вселена“ публикува във вторник изявление, в което опровергава твърденията на Арфуш, заявявайки, че „никоя външна група не е била упълномощена да оценява делегати или да избира финалисти“.

Това предполага, че Арфуш може да е имал предвид програмата Beyond the Crown: „инициатива за социално въздействие“, която действа независимо от конкурса „Мис Вселена“ и има отделна комисия за подбор.