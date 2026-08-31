Хилария Болдуин сподели как поддържа форма след 7 деца (ВИДЕО)

Хилария Болдуин разкри подробности за ежедневния си режим, тренировките и отношенията си със съпруга си, холивудския актьор Алек Болдуин.

42-годишната майка на седем деца сподели пред Fox News Digital, че се старае да тича всеки ден, а тренировките ѝ невинаги се провеждат във фитнес зала. Заради натоварения семеен график тя често прави кратки упражнения у дома, включително в банята.

„Тичам всеки ден. Като майка установих, че ако успея да направя 30 минути кардио, това помага на психиката ми и ме кара да се чувствам по-балансирана“, обясни Хилария Болдуин.

Освен бягането тя продължава да практикува йога и включва кратки тренировки според свободното си време. Болдуин посочи и силовите упражнения като една от предпочитаните си форми на физическа активност.

Наскоро Хилария Болдуин показа на последователите си в социалните мрежи част от домашната си тренировка, като демонстрира упражнения за седалищните мускули в банята.

Въпреки активния си начин на живот съпругата на Алек Болдуин подчерта, че не спазва крайни хранителни режими. По думите ѝ менюто ѝ варира, а умереността е по-важна от строгите ограничения. Хилария Болдуин призна, че в миналото е имала периоди, в които се е хранела предимно със салати, но сега предпочита по-балансиран подход.

„Хранете се добре, но и си позволявайте да се наслаждавате. Понякога изяжте парче пица или сладолед. За мен всичко е въпрос на баланс“, каза тя.

По повод въпроса дали 68-годишният актьор Алек Болдуин тренира заедно с нея, Хилария се пошегува, че съпругът ѝ не е сред най-гъвкавите хора.

„Не може да си докосне пръстите на краката. Буквално се омъжих за най-негъвкавия човек, когото съм срещала“, заяви тя.

Хилария Болдуин и Алек Болдуин са заедно от 2011 г. и имат седем общи деца. Според телевизионната личност една от основните причини връзката им да остане стабилна през годините е желанието и на двамата да продължават да бъдат заедно, включително в трудни периоди.

„И двамата трябва да искате да сте в тази връзка. Ако единият човек не иска истински да премине през трудните и добрите моменти с другия, вероятно няма да се получи“, обясни Хилария Болдуин.

Тя допълни, че въпреки възходите и кризите през годините двамата с Алек Болдуин са продължавали да избират семейството и отношенията си.

Хилария и Алек Болдуин са родители на дъщерите Кармен, Мария и Илария и синовете Рафаел, Леонардо, Ромео и Едуардо.

Алек Болдуин има и по-голяма дъщеря, модела и актриса Айрланд Болдуин, от брака си с актрисата Ким Бейсинджър. През 2023 г. Айрланд Болдуин стана майка на дъщеря на име Холанд, с което Алек Болдуин стана дядо за първи път.