Защо мъжете отслабват по-трудно? Масово смятат диетите за „женска тема“

Мъжете могат да изпитват по-големи затруднения при отслабване, защото често възприемат диетите като прекалено рестриктивни и по-скоро насочени към жените, показва ново проучване на изследователи от Anglia Ruskin University.

Учените са интервюирали 24 мъже на възраст над 30 години за опита им с програми за отслабване. Резултатите, публикувани в научното списание PLOS One, показват, че думата „диета“ често се свързва с ограничения, лишения, силна воля и риск от неуспех.

Според изследването много мъже възприемат диетите като краткосрочен режим, който трудно може да бъде поддържан дълго време. Част от участниците признават, че самата идея за забрани и ограничаване на любими храни предизвиква съпротива и желание да нарушат режима.

Изследователите посочват, че мъжете са по-слабо ангажирани и с културата около отслабването и обсъждането на телесното тегло. За разлика от жените, те по-рядко говорят с приятели за външен вид, хранене и килограми.

Данните са важни на фона на високия дял на мъжете с наднормено тегло. Според британската Национална здравна служба около 70% от мъжете във Великобритания са с наднормено тегло или затлъстяване, при около 62% от жените.

Проучването показва още, че подкрепата от партньор или близък човек може значително да улесни промяната в хранителните навици. Част от мъжете съобщават, че са постигнали по-добри резултати, когато партньорките им са участвали активно в планирането на храненето и избора на по-здравословни продукти.

Основните мотиви за отслабване са били подобряване на външния вид, неудовлетвореност от собственото тяло и здравословни притеснения, включително страх от сърдечносъдови заболявания.

Авторите на изследването смятат, че програмите за отслабване, насочени към мъже, могат да бъдат по-ефективни, ако избягват прекалено строгия език около „диетите“ и вместо това поставят акцент върху постепенни промени, бързи първоначални резултати и ясни практически цели.

Според учените полезен подход може да бъде и въвеждането на елемент на съревнование, както и работа по двойки или с партньор, приятел или ментор.

Предишно изследване на същия университет установи, че много мъже над 35 години приемат покачването на тегло като неизбежна част от остаряването. Те често посочват семейните и професионалните ангажименти като основна причина за намалената физическа активност и постепенното натрупване на килограми.

Специалистите подчертават, че краткосрочните диети рядко решават дългосрочни проблеми, свързани с начина на живот. По-устойчивият подход включва контрол на порциите, по-добър избор на храни, редовно движение и промени, които могат да бъдат спазвани в продължение на години.