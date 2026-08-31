Дъщерята на Брус Уилис - Румър не иска бившия ѝ да се среща сам с дъщеря им

Американската актриса Румър Уилис е подала спешно искане до съда срещите на бившия ѝ партньор, музиканта Дерек Ричард Томас, с тригодишната им дъщеря Луета да продължат под наблюдение.

Според съдебни документи Румър Уилис твърди, че Дерек Ричард Томас е нарушавал предишни договорености за режима на контакт с детето и е проявявал според нея рискова преценка в определени ситуации. Актрисата настоява да не бъдат разрешавани срещи без надзор и преспивания преди ново съдебно разглеждане на случая.

Дерек Ричард Томас отхвърля обвиненията и твърди, че именно Румър Уилис възпрепятства отношенията му с дъщеря им. Музикантът настоява съдът да запази първоначалния план, който предвижда постепенно преминаване към самостоятелни срещи с Луета.

Сред посочените от актрисата случаи е ситуация, при която според нея Томас не е допуснал детегледачката, определена да наблюдава срещата, в жилището, където се намирал с детето. Румър Уилис твърди още, че той е извел Луета на продължителна разходка при много високи температури.

Музикантът категорично отрича да е поставял дъщеря си в опасност и заявява, че е напълно способен да се грижи за нея.

Спорът за попечителството между Румър Уилис и Дерек Ричард Томас продължава от 2025 г. През юни 2026 г. актрисата получи основното физическо попечителство над Луета, а на бащата беше определен режим на срещи.

Допълнително напрежение предизвика решението на Румър Уилис да се премести с дъщеря си в Нашвил. Дерек Ричард Томас твърди, че това затруднява контактите му с детето и противоречи на съдебните договорености.

Румър Уилис, дъщеря на холивудските актьори Брус Уилис и Деми Мур, и Дерек Ричард Томас започнаха връзката си през 2022 г. Дъщеря им Луета се роди през април 2023 г., а раздялата им беше потвърдена през 2024 г.