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Как да познаем горчива ли е краставицата?

Как да познаем горчива ли е краставицата?

21 Септември, 2026 17:43 665 16

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Лесни трикове за разпознаване и премахване на горчивината от зеленчуците още в магазина или градината

Как да познаем горчива ли е краставицата? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всеки кулинарен ентусиаст е изпитвал разочарованието да нареже свежа салата и в последния момент да установи, че основният компонент има неприятен, нагарчащ вкус. Появата на горчиви краставици на пазара е чест проблем, но с правилните познания лесно можете да ги избегнете още преди да сте ги сложили в пазарската количка.

Защо горчат краставиците?

Причината за този феномен е напълно естествена и се крие в натрупването на специфично биохимично съединение. Според специализирани публикации в аграрния портал Sinor.bg, зеленчуците от семейство Тиквови произвеждат фитонутриент, наречен кукурбитацин. Това вещество служи като естествена защита на растението срещу вредители и диви животни. Когато краставицата е подложена на стрес — например при резки температурни промени, липса на достатъчно влага или уплътнена почва — концентрацията на кукурбитацин в плодовете рязко се увеличава.

Как да разпознаем горчивия зеленчук по външни белези?

Въпреки че е трудно да се определи химическият състав с просто око, има няколко ключови белега, които издават стресирания зеленчук:

Форма и изкривявания: Краставици, които са силно деформирани, извити или имат необичайни стеснения в единия край, често са страдали от липса на вода. Експертите от Agrovest.bg посочват, че нарушеният воден режим е водещ фактор за синтеза на горчиви съединения.

Твърдост и състояние на дръжката: Кукурбитацинът започва да се натрупва първо от стъблото и кората към вътрешността. Обикновено зоната около дръжката (тъмния и по-дебел край) е най-горчива. Ако усетите, че тази част е прекалено жилава или има тъмен, уморен вид, вероятността зеленчукът да нагарча е голяма.

Цвят на кората: Прекалено тъмната, дебела и неравна кора понякога е признак за престояване на слънце без адекватно поливане, което стимулира защитната реакция на растението.

Методи за спасяване на горчивата краставица

Ако вече сте закупили такива краставици, не бързайте да ги изхвърляте. Популярният кулинарен сайт Gotvach.bg съветва винаги да белите зеленчука от по-светлия (върха) към по-тъмния край (дръжката), за да не разнесете горчивината по цялата дължина на ножа.

Друг изпитан метод е т.нар. "осоляване чрез триене". Отрежете двата края на краставицата и ги разтрийте с въртеливи движения в местата на среза. По този начин ще предизвикате излизането на бяла, пенлива течност, която извлича по-голямата част от натрупания кукурбитацин от капилярите на зеленчука. След това просто изплакнете със студена вода.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    5 1 Отговор
    крива да е
    дреме ми вкуса, нал после я фърлям

    17:44 21.09.2026

  • 2 мдааааа

    2 1 Отговор
    Отзад ..

    17:45 21.09.2026

  • 3 Като

    1 0 Отговор
    я гризнем !

    17:45 21.09.2026

  • 4 Сиса брокерката

    1 1 Отговор
    Като я лапнем с възвратно-постъпателни движения?

    17:45 21.09.2026

  • 5 Краставицата

    0 0 Отговор
    78 % вода .Има и рикиа

    17:47 21.09.2026

  • 6 Гергана Сотирова

    2 2 Отговор
    Кукурбитацин. Харесва ми тази дума, не знам защо...

    Коментиран от #16

    17:48 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    А как разбираш дали е мита/мит? Не моеш? Чак кът ти се появи...

    17:51 21.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мелинда

    3 0 Отговор
    Може да се познае само като се обели. Първо обелете, после оближете, и ако пък се не трае, набутайте я в буркана да шляпа в маринатата.

    17:52 21.09.2026

  • 11 Тъкмо

    2 0 Отговор
    те похвалих, и ме изтри.

    17:53 21.09.2026

  • 12 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Тези двамата на снимката държи краставици годни само за прасетата ,дебели и жълти на места забравени в градината не вярвам да е истинска снимка може би е ИИ в магазин няма да ги пуснат за продан. Гледам и цената е 1,19не се вижда валутата ама днес няма такива цени по 7,9 евро за кило .

    18:01 21.09.2026

  • 13 Краставицата трябва да е права

    1 0 Отговор
    Така по лесно влиза в дупара
    И нашите скъпи евродерасти
    Направиха от краставицата гемео

    18:13 21.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бъзиктар

    0 0 Отговор
    Ако си я купите от лорд Евгени Минчев,горчива е.И вкусът и е особен.

    18:37 21.09.2026

  • 16 Герганче ,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гергана Сотирова":

    Вярвам ще КУРУСПЕР МОЛИН ще ти хареса повече .

    18:38 21.09.2026