Как да познаем горчива ли е краставицата?

Всеки кулинарен ентусиаст е изпитвал разочарованието да нареже свежа салата и в последния момент да установи, че основният компонент има неприятен, нагарчащ вкус. Появата на горчиви краставици на пазара е чест проблем, но с правилните познания лесно можете да ги избегнете още преди да сте ги сложили в пазарската количка.

Защо горчат краставиците?

Причината за този феномен е напълно естествена и се крие в натрупването на специфично биохимично съединение. Според специализирани публикации в аграрния портал Sinor.bg, зеленчуците от семейство Тиквови произвеждат фитонутриент, наречен кукурбитацин. Това вещество служи като естествена защита на растението срещу вредители и диви животни. Когато краставицата е подложена на стрес — например при резки температурни промени, липса на достатъчно влага или уплътнена почва — концентрацията на кукурбитацин в плодовете рязко се увеличава.

Как да разпознаем горчивия зеленчук по външни белези?

Въпреки че е трудно да се определи химическият състав с просто око, има няколко ключови белега, които издават стресирания зеленчук:

Форма и изкривявания: Краставици, които са силно деформирани, извити или имат необичайни стеснения в единия край, често са страдали от липса на вода. Експертите от Agrovest.bg посочват, че нарушеният воден режим е водещ фактор за синтеза на горчиви съединения.

Твърдост и състояние на дръжката: Кукурбитацинът започва да се натрупва първо от стъблото и кората към вътрешността. Обикновено зоната около дръжката (тъмния и по-дебел край) е най-горчива. Ако усетите, че тази част е прекалено жилава или има тъмен, уморен вид, вероятността зеленчукът да нагарча е голяма.

Цвят на кората: Прекалено тъмната, дебела и неравна кора понякога е признак за престояване на слънце без адекватно поливане, което стимулира защитната реакция на растението.

Методи за спасяване на горчивата краставица

Ако вече сте закупили такива краставици, не бързайте да ги изхвърляте. Популярният кулинарен сайт Gotvach.bg съветва винаги да белите зеленчука от по-светлия (върха) към по-тъмния край (дръжката), за да не разнесете горчивината по цялата дължина на ножа.

Друг изпитан метод е т.нар. "осоляване чрез триене". Отрежете двата края на краставицата и ги разтрийте с въртеливи движения в местата на среза. По този начин ще предизвикате излизането на бяла, пенлива течност, която извлича по-голямата част от натрупания кукурбитацин от капилярите на зеленчука. След това просто изплакнете със студена вода.