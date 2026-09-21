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Светлана Василева иска 15 хил. евро месечна издръжка от Гущеров

Светлана Василева иска 15 хил. евро месечна издръжка от Гущеров

21 Септември, 2026 15:38 680 9

  • светлана василева-
  • християн гущеров-
  • развод-
  • месечна издръжка

Бизнесменът категорично отказва да удовлетвори финансовите искания на плеймейтката

Светлана Василева иска 15 хил. евро месечна издръжка от Гущеров - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бракоразводната битка между Християн Гушеров и Светлана Василева навлиза в остра финансова фаза, докато делото между двамата продължава да буксува в съдебната зала. Въпреки че отношенията им са напълно прекратени и разривът е публичен факт, финализирането на раздялата по документи се оказва спънато от сериозни финансови и имотни претенции.

По информация на "Уикенд", бизнесменът отказва да даде бърз развод на съпругата си, воден от нежеланието си да покрива нейния висок жизнен стандарт след края на брака им.

В основата на разногласията стоят финансовите изисквания, поставени от плеймейтката за отглеждането на четирите им общи деца. Светлана настоява за месечна издръжка в размер на 15 000 евро, която да гарантира досегашните битови и социални условия на наследниците им. Към паричната сума тя е добавила и изискване бизнесменът да подсигури самостоятелно семейно жилище, в което тя и децата да останат да живеят до навършване на тяхното пълнолетие.

Категоричният отказ на Гущеров да удовлетвори тези финансови искания на този етап превръща съдебния процес в изтощителна позиционна война без изгледи за бързо споразумение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    6 7 Отговор
    За толкова деца дето му роди, даже е малко.

    Коментиран от #5

    15:41 21.09.2026

  • 2 Няма да

    14 2 Отговор
    я огрее , но добре , че има "професия" !

    15:41 21.09.2026

  • 3 Цъцъ

    8 2 Отговор
    Съди бившия работодател за заплати😅 Ма той фалирал ма😉 Тая да не е елитен неврухирург, че иска такава месечна заплата!?

    15:43 21.09.2026

  • 4 Ми да беше

    8 1 Отговор
    с половин година по млада и да не беше разработена от съседите и приятелите на мъжа си като попски ръкав можеше и да получи...

    15:46 21.09.2026

  • 5 Оня с рикията

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    Те половината деца са от баща му...

    15:47 21.09.2026

  • 6 мдааааа

    4 1 Отговор
    Светланчето е доста разточителна ...

    15:47 21.09.2026

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    4 1 Отговор
    Да си ги заработва на магистралата, където се трудеше, преди да срещне Дебелия...

    15:52 21.09.2026

  • 8 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Аааааа,
    хубаво му беше. Сега ще плаща!

    15:56 21.09.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Много скъпа тази Qрва, бе!...Да не би да й е златна дудата?🤔

    15:58 21.09.2026