Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители на момиченце

Актрисата от Младежкия театър Рая Пеева и нейният дългогодишен партньор Явор Бахаров посрещнаха първото си дете — момиченце на име Леа Яворова Бахарова. Малката се е родила на 25 август 2026 г. в столичната болница "Майчин дом“ точно в 00:52 часа, но родителите едва сега съобщават за радостното събитие, информира Plovdiv24.bg.

Благодарности към лекарския екип и признание в любов

В личната си публикация младата майка изказа своята признателност към д-р Гергана Коларова за постоянните грижи и подкрепа през цялата бременност, както и към целия екип на "Майчин дом“ и д-р Гунев за проявения висок професионализъм по време на болничния престой.

Рая Пеева отправи и емоционални думи към Явор Бахаров, отбелязвайки, че двамата градят съвместния си живот вече 10 години, а появата на тяхната дъщеря сбъдва една от най-големите им общи мечти.

"Роди се Леа Яворова Бахарова

25.08.2026 | 00:52

Искаме да благодарим от сърце на д-р Гергана Коларова, която през цялата ми бременност беше неотлъчно до мен. Наблюдаваше развитието на Леа и се грижеше не само всичко да върви добре, но и аз да се чувствам спокойна през целия този път.

Благодаря на целия екип на Майчин дом и най-вече на д-р Гунев за грижите, професионализма и отношението, с които ни дариха с Леа по време на престоя ни.

И не на последно място — благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство.Една от най-големите ни мечти се сбъдна.

Сега започва най-хубавата част от живота ни.

Сигурна съм.

Обичам те!"