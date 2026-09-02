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Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители на момиченце

Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители на момиченце

2 Септември, 2026 08:22 704 27

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  • леа

Малката Леа се е родила на 25 август 2026 г. в столичната болница "Майчин дом“

Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители на момиченце - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата от Младежкия театър Рая Пеева и нейният дългогодишен партньор Явор Бахаров посрещнаха първото си дете — момиченце на име Леа Яворова Бахарова. Малката се е родила на 25 август 2026 г. в столичната болница "Майчин дом“ точно в 00:52 часа, но родителите едва сега съобщават за радостното събитие, информира Plovdiv24.bg.

Благодарности към лекарския екип и признание в любов

В личната си публикация младата майка изказа своята признателност към д-р Гергана Коларова за постоянните грижи и подкрепа през цялата бременност, както и към целия екип на "Майчин дом“ и д-р Гунев за проявения висок професионализъм по време на болничния престой.

Рая Пеева отправи и емоционални думи към Явор Бахаров, отбелязвайки, че двамата градят съвместния си живот вече 10 години, а появата на тяхната дъщеря сбъдва една от най-големите им общи мечти.

Ето какво точно написа тя:

"Роди се Леа Яворова Бахарова

25.08.2026 | 00:52

Искаме да благодарим от сърце на д-р Гергана Коларова, която през цялата ми бременност беше неотлъчно до мен. Наблюдаваше развитието на Леа и се грижеше не само всичко да върви добре, но и аз да се чувствам спокойна през целия този път.

Благодаря на целия екип на Майчин дом и най-вече на д-р Гунев за грижите, професионализма и отношението, с които ни дариха с Леа по време на престоя ни.

И не на последно място — благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство.Една от най-големите ни мечти се сбъдна.

Сега започва най-хубавата част от живота ни.

Сигурна съм.

Обичам те!"



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОРКОТО ДЕТЕ.....

    12 2 Отговор
    ................

    08:24 02.09.2026

  • 2 честито

    1 1 Отговор
    Ама много космато, бе!

    08:25 02.09.2026

  • 3 честен ционист

    6 0 Отговор
    Хубаво еврейско име са му турили на детето. Като на принцеса Леа от Междузвездни войни.

    08:25 02.09.2026

  • 4 Тик-Ток

    6 2 Отговор
    О не ,още паразити ,то в България само това остана ,всичко кадърно изчезна в чужбина

    08:26 02.09.2026

  • 5 в кратце

    3 0 Отговор
    Честито да им е детенцето,да са живи и здрави! Нека да има повече деца в България,че съвсем осиротяхме!

    Коментиран от #23

    08:27 02.09.2026

  • 6 честен ционист

    4 3 Отговор
    Тази Рая Пеева не беше ли дамата от автобуса, която ни я показаха да заплашва и псува шофьора преди два месеца. Тогава нямаше корем. Или е родила наужким, или просто ни занимават с фалшиви новини, докато Радев тегли нови заеми.

    Коментиран от #13

    08:28 02.09.2026

  • 7 Анита и бети ескорт

    0 2 Отговор
    Чудесно.

    08:28 02.09.2026

  • 8 Даниел ЛяРусо 🥋

    4 1 Отговор
    Яворчо наркомана от село Горна Диканя. Отглежда канабис в двора си, но няма проблем със закона, защото е за лична употреба, а не дистрибуция.

    08:30 02.09.2026

  • 9 Айляк

    4 0 Отговор
    Комуна са си спретнали.
    Да е живо и здраво детето, че при такива родители доста шанс си требе.

    Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...

    08:30 02.09.2026

  • 10 Някой

    7 1 Отговор
    Жалко за детето. Няма да му е лесно с майка с морал на разгонена улчина котка и с баща, който е доказан алкохолик и наркоман...

    08:30 02.09.2026

  • 11 Много над вас

    1 0 Отговор
    Бети кахъра ще ражда от ерген от факултетската династия 🤣🤣🤣😇🤭

    08:31 02.09.2026

  • 12 Шапкаря

    0 0 Отговор
    Я, тоя освен простотии можел и друго да прави.

    08:31 02.09.2026

  • 13 Даниел ЛяРусо 🥋

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Точно това се чудя и аз. Тя не беше бременна в автобуса! Може да са ползвали сурогатна майка, някоя окраинка, която е родила бебето.

    Коментиран от #14

    08:31 02.09.2026

  • 14 Освалдо Риос

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даниел ЛяРусо 🥋":

    Може и Яворчо да го е износил. Не се е мяркал скоро по телевизията.

    08:33 02.09.2026

  • 15 Да е здрава и срасива

    1 0 Отговор
    Прекрасната дъщеричка на добрите родители

    08:34 02.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Бси кефа баща ти е да е д 0олен осъждан многократно наркоман..

    08:38 02.09.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Сега чакаме да се роди и Люк и да ни отърве от баща си Дарт Вейдър..

    08:39 02.09.2026

  • 20 жалко за детенцето

    2 0 Отговор
    горкото детенце жалко е когато такива отпадъци се размножават … но какво да кажем като росилните домове са пълни с циганки явно сега е отпадъчния период на размножаване

    08:41 02.09.2026

  • 21 Ехо

    3 0 Отговор
    Дрогираните се увеличават

    08:42 02.09.2026

  • 22 маке

    2 0 Отговор
    Като ги гледам тия на снимката и кучето сигурно е пияница и наркоман

    08:42 02.09.2026

  • 23 деца има и то много

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    ама на цигани или евреи и турци това ли е българията която искаш да бъде???

    08:43 02.09.2026

  • 24 гост

    3 0 Отговор
    Жалко за детето,не случи на родители.

    08:43 02.09.2026

  • 25 НАСКО

    1 0 Отговор
    А аз си помислих, че на снимката са цялото щастливо семейство!

    08:48 02.09.2026

  • 26 Ник. А

    0 0 Отговор
    Ужас! Дали се е родило със зависимост?
    Да е живо и здраво детето и дано не свърши така, както се предполага 🙂🙃

    08:49 02.09.2026

  • 27 Бети алкохоличката

    0 0 Отговор
    Страхотна двойка актьори

    08:53 02.09.2026