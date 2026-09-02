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"Мистър София" открадна гаджето на издирвания Стоян Колев

"Мистър София" открадна гаджето на издирвания Стоян Колев

2 Септември, 2026 14:28 1 832 27

  • стоян колев-
  • анна василева-
  • диего иванов-
  • мистър софия

Диего Иванов и Анна Василева първо се появили заедно в лъскаво заведение на популярния Cacao Beach, а по-късно продължили вечерта в нощен клуб в центъра на Слънчев бряг

"Мистър София" открадна гаджето на издирвания Стоян Колев - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Докато инфлуенсърът Стоян Колев избяга от домашен арест и е издирван под дърво и камък от МВР, то доскорошното му гадже си хвана друг. Атрактивната Анна Василева е една от най-скандалните еротични моделки в платформата Onlyfans. Младата блондинка с огромен натурален бюст има не само безброй разголени снимки, а дори порноклипове, пише hotarena.net.

20-годишната Анна и 40-годишният Стоян живееха заедно, а той често я показваше по време на живите си включвания в социалните мрежи, като се отнасяше доста унизително с нея. Нагрубяваше я по телефона пред полицаите дори по време на ареста си. Самата тя дори го обвинява, че ѝ е посягал физически.

"Мистър София" открадна гаджето на издирвания Стоян Колев

"Проблемът е, че аз ти пуснах много аванта и много взе да си позволяваш нещо. Направо не знам как съм те търпяла толкова и не съм те наръгала с някой нож", праща му тя звуково съобщение на раздяла.

Бившата му вече половинка очевидно знае как да държи погледите приковани към себе си. Блондинката бе засечена в подозрително близка компания с младия Диего Иванов - актуалния "Мистър София". Двойката бързо предизвика вниманието на хора по едни от най-луксозните барове по родното Черноморие.

Двамата първо се появили заедно в лъскаво заведение на популярния Cacao Beach, а по-късно продължили вечерта в нощен клуб в центъра на Слънчев бряг. Именно там близостта между Анна и Диего станала още по-видима, забелязали останалите гости. По думите на очевидци двамата прекарали голяма част от вечерта един до друг, а Анна изглеждала повече от комфортно в обятията на младия красавец. Диего пък очевидно се "чувствал" отлично в компанията на бившата на Колев.

Анна е израснала по детски домове и социални институции. Прекъсва училище, когато е на 15, а след това опитва да завърши средното си образование с вечерни часове. Започва с Onlyfans, когато е на 17 г.

"Това е легален бизнес. Плащам си данъците. Не спя с хората за пари - продавам съдържание", обяснява Анна в свои публични изяви.

"Мистър София" открадна гаджето на издирвания Стоян Колев

От своя страна издирваният Стоян Колев пусна ново видеобръщение в Инстаграм.

"Въпросът е следният. Изобщо не ми пука как се чувстват. На нито един журналист не му пукаше аз как се чувствам три месеца невинен арестант", изригна Колев. Той нападна и инфлуенсъра Симеон Милков, като го заплаши: "Ще му пукат кокалите, това е гаранция! Без значение дали съм в затвора, или някъде другаде. Само ако съм в гроба няма да мога да отмъстя, но не е сигурно, мога да се върна като призрак и да му..." Той не издаде къде се намира в момента.

"Могат да пуснат някакви европейски заповеди и да стане нещо, но екстрадицията в тази държава преценява лицето какво престъпление е извършил, за да бъде екстрадиран. Ще полежа в чуждестранен затвор, ако съм зад граница. Може и да не съм вече, никой не го знае това нещо", коментира още скандалният инфлуенсър. Той разкрива още, че на 14 септември е първото заседание по делото му за шофиране след употреба на кокаин. Колев твърди, че това е четвърти дрегер, на който е подложен в рамките на 30 дни, и пробата му е манипулирана.


Стоян Колев бе арестуван за шофиране след употреба на кокаин и хулиганско поведение на пътя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кои са тези отпадъци

    34 0 Отговор
    .....!!!!!!?????

    Коментиран от #3, #11

    14:29 02.09.2026

  • 2 УТОЧНЕТЕ!

    39 0 Отговор
    Кой е Диего на снимката от тия двама траверсисти?

    14:32 02.09.2026

  • 3 провинциалист

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "И кои са тези отпадъци":

    Тези отпадъци гордо могат да ти обяснят как при предишния строй неща като онлифенс са били забранени и това колко е ограничавало свободолюбивите хора...

    14:33 02.09.2026

  • 4 Трол

    23 0 Отговор
    Заграждай, Диего. Онзи ще го дирят като прокурорския син в Перник.

    14:37 02.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    13 4 Отговор
    Откраднал.....
    Преди малко пристигнах на един остров, на който кво мислите - има рускини! И две една след друга ме сбутаха още от вратата да ме канят да пийнем, та чак започнаха да се гледат лошо една друга!
    Вече жените крадат мъже...

    Коментиран от #16

    14:38 02.09.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    15 0 Отговор
    гаджето на издирвания Стоян Колев мьж ли е

    14:39 02.09.2026

  • 8 ежко

    21 0 Отговор
    Ха,ха...Ама тя е голяма "придобивка".....Туй нещо дето било на Стоян Колев с кеф да му събереш багажа и да го оставиш на околовръсното.

    14:42 02.09.2026

  • 9 ШЕФА

    22 0 Отговор
    Халал да му е тоя травес.....

    14:45 02.09.2026

  • 10 ДНЕШНИТЕ ГАДЖЕТА

    13 0 Отговор
    КЪЛВАТ САМО НА МАНГИЗИ.КОЙ ПЛАЩА ПОЛУЧАВА. НЕ СА НУЖНИ СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ,А ДЪЛБОК ДЖОБ И ШИРОКИ ПРЪСТИ.

    14:53 02.09.2026

  • 11 Тези са

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "И кои са тези отпадъци":

    На б0клука сока……

    14:55 02.09.2026

  • 12 Тя си има име

    5 0 Отговор
    Анна Василева-Коя?

    14:56 02.09.2026

  • 13 Какъв

    12 0 Отговор
    е тоя татуиран дребосък ?

    15:05 02.09.2026

  • 14 7658483

    3 0 Отговор
    пцелютни парсали, Сър !

    15:09 02.09.2026

  • 15 Цвете

    6 1 Отговор
    ОЩЕ ЛИ НЕ Е ЗАЛОВЕН ТОЗИ ИЗВРАТЕНЯК ? ДАНО МУ ДРУСНАТ ЕДИН БОЙ, ДА РАЗБЕРЕ ,КАК СЕ УНИЖАВАТ МВР И ПОДИГРАВКИТЕ МУ СПРЯМО ТЯХ.ПИТА СЕ В ЗАДАЧАТА, КОЙ МУ " НАГЛАСИ " ГРИВНАТА ,ЗА ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА ЛЕСНО.? КОЙ? 🚔🎈🚔

    15:11 02.09.2026

  • 16 и ти как

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    разбра, че са рускини?

    Коментиран от #18, #20

    15:13 02.09.2026

  • 17 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    То пък едно гадже 🥴 като американка от най пропадналите тези които ходят на Бърнинг мен
    ,най са ми противни мъже и жени с татуировки.За жена е още по дразнещо окото лятото каквото и да облече е отблъскващо не може да влезе в синхрон с дрехата
    . Липсват и пиърсинги другата гнусотия по хората която не понасям .

    15:16 02.09.2026

  • 18 Правилна

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "и ти как":

    Забележка! Това, че ги чух да говорят на руски не трябваше да ме кара да ги определям априори като рускини.

    Коментиран от #19

    15:19 02.09.2026

  • 19 занапред

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Правилна":

    ги наричай рускоговарящи, а пък ние ще се сетим какви са.

    Коментиран от #26

    15:21 02.09.2026

  • 20 Капейчо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "и ти как":

    Говорили са на руски и са казали "Ние сме рускини"?

    15:22 02.09.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    „СТОЕНЧО „😤”
    Е АКТЬОР ЗА ХОЛИВУУД ГОТОВ
    ТОЙ СИ Е„ САМИЗДАТ”
    И ПРОДУЦЕНТ И РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ И МОНТАЖИСТ И ДУБЛЬОР”

    15:26 02.09.2026

  • 22 Лост

    5 0 Отговор
    Гаджето на Стоян прилича на сач от Комлука.

    15:40 02.09.2026

  • 23 И сега

    4 0 Отговор
    това ли са новите идоли за момичета и момчетата, та толкова подробно ни занимавате с тях.

    15:48 02.09.2026

  • 24 Мишел

    0 0 Отговор
    Анито ми е приятелка! Вижте я при Карбовски?! Говори че и премиера Радев й е бил фен й и купил 2 апартамента и луксозно Бугатти като на сина си.

    15:52 02.09.2026

  • 25 прогресивен

    0 0 Отговор
    блъгарин

    15:53 02.09.2026

  • 26 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "занапред":

    френско и анадоллу гаваряща?

    15:55 02.09.2026

  • 27 Да но сценарият

    0 0 Отговор
    Е същия но с други герой.

    15:57 02.09.2026