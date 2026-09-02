"Мистър София" открадна гаджето на издирвания Стоян Колев

Докато инфлуенсърът Стоян Колев избяга от домашен арест и е издирван под дърво и камък от МВР, то доскорошното му гадже си хвана друг. Атрактивната Анна Василева е една от най-скандалните еротични моделки в платформата Onlyfans. Младата блондинка с огромен натурален бюст има не само безброй разголени снимки, а дори порноклипове, пише hotarena.net.
20-годишната Анна и 40-годишният Стоян живееха заедно, а той често я показваше по време на живите си включвания в социалните мрежи, като се отнасяше доста унизително с нея. Нагрубяваше я по телефона пред полицаите дори по време на ареста си. Самата тя дори го обвинява, че ѝ е посягал физически.
"Проблемът е, че аз ти пуснах много аванта и много взе да си позволяваш нещо. Направо не знам как съм те търпяла толкова и не съм те наръгала с някой нож", праща му тя звуково съобщение на раздяла.
Бившата му вече половинка очевидно знае как да държи погледите приковани към себе си. Блондинката бе засечена в подозрително близка компания с младия Диего Иванов - актуалния "Мистър София". Двойката бързо предизвика вниманието на хора по едни от най-луксозните барове по родното Черноморие.
Двамата първо се появили заедно в лъскаво заведение на популярния Cacao Beach, а по-късно продължили вечерта в нощен клуб в центъра на Слънчев бряг. Именно там близостта между Анна и Диего станала още по-видима, забелязали останалите гости. По думите на очевидци двамата прекарали голяма част от вечерта един до друг, а Анна изглеждала повече от комфортно в обятията на младия красавец. Диего пък очевидно се "чувствал" отлично в компанията на бившата на Колев.
Анна е израснала по детски домове и социални институции. Прекъсва училище, когато е на 15, а след това опитва да завърши средното си образование с вечерни часове. Започва с Onlyfans, когато е на 17 г.
"Това е легален бизнес. Плащам си данъците. Не спя с хората за пари - продавам съдържание", обяснява Анна в свои публични изяви.
От своя страна издирваният Стоян Колев пусна ново видеобръщение в Инстаграм.
"Въпросът е следният. Изобщо не ми пука как се чувстват. На нито един журналист не му пукаше аз как се чувствам три месеца невинен арестант", изригна Колев. Той нападна и инфлуенсъра Симеон Милков, като го заплаши: "Ще му пукат кокалите, това е гаранция! Без значение дали съм в затвора, или някъде другаде. Само ако съм в гроба няма да мога да отмъстя, но не е сигурно, мога да се върна като призрак и да му..." Той не издаде къде се намира в момента.
"Могат да пуснат някакви европейски заповеди и да стане нещо, но екстрадицията в тази държава преценява лицето какво престъпление е извършил, за да бъде екстрадиран. Ще полежа в чуждестранен затвор, ако съм зад граница. Може и да не съм вече, никой не го знае това нещо", коментира още скандалният инфлуенсър. Той разкрива още, че на 14 септември е първото заседание по делото му за шофиране след употреба на кокаин. Колев твърди, че това е четвърти дрегер, на който е подложен в рамките на 30 дни, и пробата му е манипулирана.
Стоян Колев бе арестуван за шофиране след употреба на кокаин и хулиганско поведение на пътя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И кои са тези отпадъци
Коментиран от #3, #11
14:29 02.09.2026
2 УТОЧНЕТЕ!
14:32 02.09.2026
3 провинциалист
До коментар #1 от "И кои са тези отпадъци":Тези отпадъци гордо могат да ти обяснят как при предишния строй неща като онлифенс са били забранени и това колко е ограничавало свободолюбивите хора...
14:33 02.09.2026
4 Трол
14:37 02.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
Преди малко пристигнах на един остров, на който кво мислите - има рускини! И две една след друга ме сбутаха още от вратата да ме канят да пийнем, та чак започнаха да се гледат лошо една друга!
Вече жените крадат мъже...
Коментиран от #16
14:38 02.09.2026
7 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
14:39 02.09.2026
8 ежко
14:42 02.09.2026
9 ШЕФА
14:45 02.09.2026
10 ДНЕШНИТЕ ГАДЖЕТА
14:53 02.09.2026
11 Тези са
До коментар #1 от "И кои са тези отпадъци":На б0клука сока……
14:55 02.09.2026
12 Тя си има име
14:56 02.09.2026
13 Какъв
15:05 02.09.2026
14 7658483
15:09 02.09.2026
15 Цвете
15:11 02.09.2026
16 и ти как
До коментар #6 от "Абе":разбра, че са рускини?
Коментиран от #18, #20
15:13 02.09.2026
17 Соваж бейби
,най са ми противни мъже и жени с татуировки.За жена е още по дразнещо окото лятото каквото и да облече е отблъскващо не може да влезе в синхрон с дрехата
. Липсват и пиърсинги другата гнусотия по хората която не понасям .
15:16 02.09.2026
18 Правилна
До коментар #16 от "и ти как":Забележка! Това, че ги чух да говорят на руски не трябваше да ме кара да ги определям априори като рускини.
Коментиран от #19
15:19 02.09.2026
19 занапред
До коментар #18 от "Правилна":ги наричай рускоговарящи, а пък ние ще се сетим какви са.
Коментиран от #26
15:21 02.09.2026
20 Капейчо
До коментар #16 от "и ти как":Говорили са на руски и са казали "Ние сме рускини"?
15:22 02.09.2026
21 НИЩО МУ НЯМА
Е АКТЬОР ЗА ХОЛИВУУД ГОТОВ
ТОЙ СИ Е„ САМИЗДАТ”
И ПРОДУЦЕНТ И РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ И МОНТАЖИСТ И ДУБЛЬОР”
15:26 02.09.2026
22 Лост
15:40 02.09.2026
23 И сега
15:48 02.09.2026
24 Мишел
15:52 02.09.2026
25 прогресивен
15:53 02.09.2026
26 маати
До коментар #19 от "занапред":френско и анадоллу гаваряща?
15:55 02.09.2026
27 Да но сценарият
15:57 02.09.2026