"Мистър София" открадна гаджето на издирвания Стоян Колев

Докато инфлуенсърът Стоян Колев избяга от домашен арест и е издирван под дърво и камък от МВР, то доскорошното му гадже си хвана друг. Атрактивната Анна Василева е една от най-скандалните еротични моделки в платформата Onlyfans. Младата блондинка с огромен натурален бюст има не само безброй разголени снимки, а дори порноклипове, пише hotarena.net.

20-годишната Анна и 40-годишният Стоян живееха заедно, а той често я показваше по време на живите си включвания в социалните мрежи, като се отнасяше доста унизително с нея. Нагрубяваше я по телефона пред полицаите дори по време на ареста си. Самата тя дори го обвинява, че ѝ е посягал физически.

"Проблемът е, че аз ти пуснах много аванта и много взе да си позволяваш нещо. Направо не знам как съм те търпяла толкова и не съм те наръгала с някой нож", праща му тя звуково съобщение на раздяла.

Бившата му вече половинка очевидно знае как да държи погледите приковани към себе си. Блондинката бе засечена в подозрително близка компания с младия Диего Иванов - актуалния "Мистър София". Двойката бързо предизвика вниманието на хора по едни от най-луксозните барове по родното Черноморие.

Двамата първо се появили заедно в лъскаво заведение на популярния Cacao Beach, а по-късно продължили вечерта в нощен клуб в центъра на Слънчев бряг. Именно там близостта между Анна и Диего станала още по-видима, забелязали останалите гости. По думите на очевидци двамата прекарали голяма част от вечерта един до друг, а Анна изглеждала повече от комфортно в обятията на младия красавец. Диего пък очевидно се "чувствал" отлично в компанията на бившата на Колев.

Анна е израснала по детски домове и социални институции. Прекъсва училище, когато е на 15, а след това опитва да завърши средното си образование с вечерни часове. Започва с Onlyfans, когато е на 17 г.

"Това е легален бизнес. Плащам си данъците. Не спя с хората за пари - продавам съдържание", обяснява Анна в свои публични изяви.

От своя страна издирваният Стоян Колев пусна ново видеобръщение в Инстаграм.

"Въпросът е следният. Изобщо не ми пука как се чувстват. На нито един журналист не му пукаше аз как се чувствам три месеца невинен арестант", изригна Колев. Той нападна и инфлуенсъра Симеон Милков, като го заплаши: "Ще му пукат кокалите, това е гаранция! Без значение дали съм в затвора, или някъде другаде. Само ако съм в гроба няма да мога да отмъстя, но не е сигурно, мога да се върна като призрак и да му..." Той не издаде къде се намира в момента.

"Могат да пуснат някакви европейски заповеди и да стане нещо, но екстрадицията в тази държава преценява лицето какво престъпление е извършил, за да бъде екстрадиран. Ще полежа в чуждестранен затвор, ако съм зад граница. Може и да не съм вече, никой не го знае това нещо", коментира още скандалният инфлуенсър. Той разкрива още, че на 14 септември е първото заседание по делото му за шофиране след употреба на кокаин. Колев твърди, че това е четвърти дрегер, на който е подложен в рамките на 30 дни, и пробата му е манипулирана.

Стоян Колев бе арестуван за шофиране след употреба на кокаин и хулиганско поведение на пътя.