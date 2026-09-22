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Първи сняг заваля в Пампорово (ВИДЕО)

Първи сняг заваля в Пампорово (ВИДЕО)

22 Септември, 2026 18:55 624 1

  • пампорово-
  • първи сняг

Захлаждането не е изненада на фона на прогнозата на синоптиците

Първи сняг заваля в Пампорово (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Захлаждането не е изненада на фона на прогнозата на синоптиците. Според НИМХ на 22 септември над планините облачността ще бъде значителна, като валежи се очакват основно в Рило-Родопската област и Стара планина. Над 2200 метра дъждът ще преминава в сняг, пише Нова телевизия. Ще духа силен северозападен вятър, а по високите била и върхове поривите временно ще бъдат бурни. Температурите ще достигат около 12 градуса на 1200 метра и едва около 4 градуса на 2000 метра.

Студеното време се усеща и в останалата част от страната. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, като на места в западните, северните и планинските райони ще превали дъжд.

Въпреки зимния полъх Пампорово продължава да посреща туристи и в празничния 22 септември. От Планинската спасителна служба уточняват, че втора линия на лифтовете работи.


България
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