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В Австралия тестват уред, който показва колко е узряло авокадото

В Австралия тестват уред, който показва колко е узряло авокадото

22 Септември, 2026 14:37 508 2

  • авокадо-
  • уред-
  • зрялост-
  • австралия-
  • услуга-
  • супермаркет

Скенерът определя кога плодът ще е готов за консумация, без клиентите да го стискат и повреждат

В Австралия тестват уред, който показва колко е узряло авокадото - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Австралийските потребители вече могат да изпробват технология, която обещава да реши един от най-честите проблеми при покупката на авокадо – да се разбере дали плодът е достатъчно узрял, без да бъде стискан. Първият в страната скенер за зрялост на авокадо се тества в независим супермаркет в Сидни.

Устройството е разработено от нидерландската агротехнологична компания OneThird и използва близка инфрачервена спектроскопия. Клиентът поставя авокадото до скенера, а устройството анализира плода, без да го поврежда, и почти веднага дава ориентир кога той ще бъде готов за консумация. Системата може да предоставя и препоръки за правилното му съхранение.

Технологията е въведена като част от проект на Avocados Australia и Hort Innovation за подобряване на качеството по веригата на доставки. Причината е любопитна – според изследвания на индустрията 47% от потребителите стискат поне три авокадо, преди да изберат кое да купят. Именно това е сред основните причини за появата на вътрешни натъртвания и последващо изхвърляне на плодове.

Първоначалните резултати от тестовете показват сериозен интерес от страна на клиентите. Avocados Australia съобщава, че в участващия магазин скенерът е използван при приблизително 45% от продадените авокадо седмично.

Засега устройството не е масово въведено във всички австралийски супермаркети. Става дума за пилотен проект, но Avocados Australia съобщава за интерес както от големи търговски вериги, така и от независими магазини. В момента се оценяват възможностите технологията да бъде използвана на повече места.

Освен че помага на клиентите да изберат плод според това дали искат да го консумират веднага или след няколко дни, скенерът може да предоставя на търговците данни за зрелостта на продукцията на рафта. Така технологията има потенциал да намали както повреждането на авокадото в магазините, така и хранителните отпадъци.


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  • 1 Тоалетната хартия

    5 2 Отговор
    На тия им трябват тъпомери!!

    14:42 22.09.2026

  • 2 авокадото е желателно да е

    0 0 Отговор
    от южна америка, ако е от иСРАел или африка е фалшиво

    14:57 22.09.2026