С велосипеди около България: Четирима приятели изминаха над 1500 километра за 21 дни

Четирима 18-годишни приятели обиколиха България с велосипеди за 21 дни. Георги, Стилян, Лозан и Кристиян изминават над 1500 километра. Със себе си носят 4 палатки и газов котлон, защото често спят под открито небе, пише bTV.

Момчетата са в 12. клас в Националната финансово-стопанска гимназия. За да могат да издържат на темпото и да минават поне 70 км всеки ден, подготовката им започва още през 2025 година с редовно каране.

„Целта беше да покажем, че спортът може да е здраве. Спортът е много хубаво нещо, което трябва да подтикне младото поколение да прави все повече и повече. Средно две трети от цялото пътешествие спахме на палатки. Независимостта за мен е свобода – свободата да направиш това, което ти искаш, и това, което тялото ти заслужава“, казва Георги Танев, ученик в Националната финансово-стопанска гимназия.

„Средно правехме по 100 километра на седмица, което ни доведе до едни хубави 2000 – 2100 километра за цялата минала година, които ни помогнаха доста за това пътешествие“, посочва Георги Танев.

Лозан Пасек разказва, че е тръгнал с 15 кг багаж, а 10 кг е било самото колело. „Имах дисаги отзад, палатката ми седеше отпред и имах малки рамкови чанти, които бяха под мен. Раница никой не посмя да вземе, защото едно от нещата, които сме научили в последните 2 години каране на колела, е, че когато имаш раница на гърба, всъщност много бързо се уморяваш и горе-долу на първия или втория ден вече не можеш да издържаш на напрежението“, казва той.

Маршрутът им започва от София през прохода "Петрохан". „Тръгнахме от София, минавайки през прохода "Петрохан". Стигнахме до Берковица и оттам продължихме в посока Лом. Минахме цялата Дунавска равнина към Балчик. След това от Балчик стигнахме до Созопол и от Созопол тръгнахме през Тракия обратно към София“, разказва Лозан Пасек.

„Първите няколко дни бяха много трудни. Проходът "Петрохан" наистина ни тества всички, особено мен. На мен ми беше наистина много трудно, но вече след първата седмица стана по-приятно. Свикнах с напрежението“, казва Стилян Димов, ученик в Националната финансово-стопанска гимназия.

„Много исках да покажа на самия себе си, че това е нещо, което мога да направя, нещо, което мога да превъзмогна и да бъда по-силен, след като се върна“, споделя Димов.

По думите му всяка вечер са взимали главно нудъли, картофено пюре на прах и всякакви неща, които се готвят бързо само с вода. „Аз си имам газов котлон и газова бутилка. И това ни беше вечерята. Разбирахме се сравнително лесно и със сигурност сме по-сплотени след това пътуване“, казва той.

„Научих доста уроци по пътя. Научих много нови неща и цялото нещо беше напълно ново преживяване“, казва Кристиян Рангелов, ученик в Националната финансово-стопанска гимназия.

„На фона на много негативни примери на нашите връстници, ние се опитваме да покажем добрия пример. За мен е много важно да се живее здравословно и да си самостоятелен, понеже това те спира да правиш глупости, да се занимаваш с тъпотии и изгражда дисциплина. Не те спират газ, пари. Можеш да спиш, където искаш“, посочва Кристиян Рангелов.

Той казва, че е имало доста трудности и в доста моменти е искал да се откаже. „Обаче като караш по средата на нищо, нямаш избор и продължаваш. Посланието, което искам да оставя, е просто всички да са по-активни и да спортуват“, казва Кристиян Рангелов.

„Пари, физическа подготовка, ментална подготовка. Мога да кажа също нови колела и екипировка“, казва Лозан Пасек за ресурсите, които са им били нужни.

„За мен тази свобода да мога да взема колелото, да напусна града и да започнем да обикаляме, просто е безценна. Дори без пари и без храна да обикалям България, да опозная държавата по начин, по който повечето хора никога няма да успеят. Това за мен е една свобода. Така че за мен независимостта може би е една огромна свобода“, казва Лозан Пасек.