В Русе подготвят втория парад на домашни любимци (ВИДЕО)

Парад на домашните любимци ще се състои на 14 септември в Русе за втора поредна година. Инициативата е организирана от сдружение "Напред" в партньорство с Община Русе и с финансовата подкрепа на общинската фондация "Русе - град на свободния дух", съобщи Десислава Василева от фондацията.
В парада могат да се включат всички русенци, които се грижат за домашен любимец - независимо дали е за куче, котка, заек, папагал, хамстер или по-екзотичен представител на животинския свят.
Програмата на събитието предвижда и конкурс под мотото "Всички животни са прекрасни!", а Общинският приют за безстопанствени животни в града ще представи свои питомци, които очакват да намерят нов дом.
В първото издание на парада на домашните любимци, което се състоя в края на септември миналата година, се включиха около 50 стопани с кучета, котки и екзотични животни, припомня БТА.
