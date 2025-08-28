Новини
Любопитно »
В Русе подготвят втория парад на домашни любимци (ВИДЕО)

В Русе подготвят втория парад на домашни любимци (ВИДЕО)

28 Август, 2025 15:59 352 4

  • парад на домашните любимци-
  • русе-
  • парад-
  • домашни любимци-
  • кучета-
  • котки

В програмата на парада е включен и конкурс

В Русе подготвят втория парад на домашни любимци (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Парад на домашните любимци ще се състои на 14 септември в Русе за втора поредна година. Инициативата е организирана от сдружение "Напред" в партньорство с Община Русе и с финансовата подкрепа на общинската фондация "Русе - град на свободния дух", съобщи Десислава Василева от фондацията.

В парада могат да се включат всички русенци, които се грижат за домашен любимец - независимо дали е за куче, котка, заек, папагал, хамстер или по-екзотичен представител на животинския свят.

Програмата на събитието предвижда и конкурс под мотото "Всички животни са прекрасни!", а Общинският приют за безстопанствени животни в града ще представи свои питомци, които очакват да намерят нов дом.

В първото издание на парада на домашните любимци, което се състоя в края на септември миналата година, се включиха около 50 стопани с кучета, котки и екзотични животни, припомня БТА.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Снимката

    1 0 Отговор
    Показва едно здраво изтормозено животно с което някакви идиоти се подиграват. Само очила са забравили да му сложат.

    16:01 28.08.2025

  • 2 на село

    1 1 Отговор
    В Русе подготвят пак големи плугости,сбръчкани люде.Докъде сме я докарали само! Хората в България са бедни и гладни,а от сдружение "Напред-Назад" с кучета ни занимават. Кучетата са по-важни от хората,така ли е?!

    Коментиран от #4

    16:03 28.08.2025

  • 3 прокопи

    0 0 Отговор
    Имаше една история за куче, което изяло 100гр. наркотик, а на това животинче, май стопанина ги е изял ... Прос тотия! Тотална!

    16:07 28.08.2025

  • 4 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "на село":

    А децатаааааа , децатаааааа ....а пенсионерите , а ....а децатаааааа , децатаааааа .....

    16:11 28.08.2025