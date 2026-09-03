Сашка Васева с остър коментар за „Пирин фолк“

Сашка Васева не спести критиките си към „Пирин фолк“ и направи остър коментар за тазгодишното издание на фестивала. Певицата категорично заявява, че събитието вече не е това, което е било преди, пише marica.bg.

Дупнишката Мадона признава, че не е била поканена за тазгодишното издание, но и самата тя не е имала желание да се включи. Причината е разочарованието ѝ от посоката, в която според нея се е променил фестивалът.

За Васева „Пирин фолк“ навремето е бил истинска фабрика за хитове и звезди. Именно от сцената в Сандански започва и нейният път към голямата популярност през 1994 г.

Певицата смята, че тогава конкурсът е давал сериозен шанс на младите изпълнители и е можел само за една вечер да ги превърне в известни имена. Днес обаче тя не вижда същия ефект.

Сашка дори признава, че не е следила тазгодишното издание, което се проведе в края на август. Според нея на сцената вече липсват големите имена, които някога са били сред лицата на фестивала.

Тя дава за пример Лили Иванова, „Ритон“ и Панайот Панайотов и настоява именно утвърдените изпълнители да бъдат отново поощрявани.

Васева от години стои настрана от „Пирин фолк“, като изключение прави юбилейното издание през 2023 г. По думите ѝ няма причина да се появява редом до начинаещи изпълнители, след като самата тя има дългогодишна кариера.

В края на коментара си певицата отправя и своята рецепта за спасението на фестивала – връщане към традициите и към македонската песен, която според нея е в основата на популярността на „Пирин фолк“.

Междувременно тазгодишното издание привлече внимание и с появата на Деси Слава, която излезе на сцената с автентична носия на около век.