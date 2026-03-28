Сашка Васева прогледна след операцията: Сега виждам душите на хората

28 Март, 2026 12:53 1 509 11

Певицата се готви за юбилея си - тази година навършва 60 години

Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Господ ми подари втори живот и няма да го пропилея! Всеки ден ми е важен да правя нещо за хората, да ги радвам, да съм спокойна от своя страна и всяка минута благодаря за всичко, което имам.“ Това заяви пред „България Днес“ Сашка Васева. През април и май певицата продължава своята концертна дейност, която възобнови след тежката операция, която претърпя.

„Започват и абитуриентските балове, имам участия в клубове в София, Пловдив, Благоевград. Гледам изявите ми да са по-кратки, да няма физическо натоварване, но не се отказвам от пеенето. То ме спасява от всички негативни мисли“, казва още певицата, която се оказа особено борбена.

В момента Сашка Васева продължава да се възстановява, като вече вижда силуети на хора, които нарича „душите на тези около мен“. Сега е по-смирена и одухотворена, но въпреки това не се отказва да пее и да се весели.

Тя споделя, че вече се е сбогувала с „Пирин фолк“ - фестивала, който я направи звезда.

„Давам път на младите, които са много талантливи и аз ги харесвам. Аз обичам младите хора около себе си. Ето сега предстоят парламентарни избори. Много се надявам в листите да има способни и умни момчета и момичета, които са около 30-40-годишни, да има дух в партиите, за да се променят нещата към добро. Винаги гласувам и този път ще го направя. Дори след операцията ми в Германия отново дадох своя глас“, казва Сашка Васева.

До нея във всеки един момент е нейният съпруг - Христо Бакърджиев. Запитан дали и той ще отиде до урните, отговори: „Няма да го направя, тъй като имам само немско гражданство. Освен това не следя като Сашка политиката у нас, не съм наясно. Но когато сравнявам нещата в България с тези в Германия, виждам много голяма разлика. Дай Боже, някога да се изравним и като доходи, и като живот, и като възможности“, каза бизнесменът.

Той сподели още и че певицата в момента вече е написала две-три нови песни, които са баладични, но много хубави, и се надява тя да има възможност да ги изпее по участия.

„Сашка има една песен за Иван и еврото, което вече е в България. Тя беше като първопроходец, първа измисли тази песен с еврото. Сега си е наумила да снима и клип, в който ще включи любимите си политици“, смее се мъжът и. „Няма да казвам кои са сега те, ако спечелят, ще ги покажа. Ако пък не спечелят, пак. Няма лоша реклама, както знаем“, звънко добавя към думите му Васева.

Двете деца на семейството също всеки свободен миг са при майка си и баща си. Дъщерята Христина-Елена Бакърджиева няма да е абитуриентка тази година, а догодина. „Защото те имат 13 клас и трябва него да завърши“, казва майка ѝ.

Колкото до сина ѝ - 26-годишния Христо-Никола, Васева е категорична, че той не иска да се жени на този етап. „Иначе имаше приятелки, не го разпитвам подробно за личния му живот, но на този етап не планираме да ставаме баба и дядо“, смее се изпълнителката на „Левовете в марки“.

Иначе едно от най-важните събития, които предстоят на Сашка Васева, е концертът ѝ тази юбилейна за нея година. През октомври певицата ще навърши 60 години. „Обещавам голям концерт, който да е не просто шоу, а вид „изповед“ пред моите верни почитатели и приятели. Те го заслужават, аз също“, казва с усмивка позитивната Сашка Васева.


  • 1 Никой

    10 0 Отговор
    Душа носи и тя - но какво точно пее.

    13:13 28.03.2026

  • 2 Зрител

    20 3 Отговор
    Поздравления за силният и дух! Поздравления и съпруга Христо Бакърджиев!
    Да са дълги години живи и здрави!

    13:14 28.03.2026

  • 3 зевзек

    5 6 Отговор
    тя Сашка, като поета Омир, автора на Илиада, вижда по добре, когато не вижда

    13:15 28.03.2026

  • 4 макето

    10 6 Отговор
    То не бяха тумори,рак,сега пък очите.А тя става все по-хубава и цъфти като пролетна фиданка.Помним,че по едно време като милионерска съпруга събираше помощи за лечение в Германия.Та се чудя как до сега не е станала депутат.

    13:18 28.03.2026

  • 7 Веднъж

    13 0 Отговор
    Ги видях на Рилския манастир! Съпругът ѝ ми направи много добро впечатление. Не я оставяше и за секунда, личеше си, че тя почти нищо не вижда. Дано да е истина,а не позьорщина за момента!

    13:54 28.03.2026

  • 8 Забравих вече

    6 2 Отговор
    Тази ли стана ,,известна" с ...,,левовете в марки..."?
    Днес,казва ,че е написала 2-3 нови ,,песни" и сигурно една от тях е....,,левовете в евро" :)))

    14:01 28.03.2026

  • 9 Роза

    14 0 Отговор
    Сашка си има своите фенове-хора,които харесват подобен тип музика!Да е жива и здрава и да ги радва още дълги години!

    14:10 28.03.2026

  • 10 само

    4 1 Отговор
    Клара от Ресилово бе добра душа, но наивна. Другите са други.....

    14:21 28.03.2026

  • 11 Георги

    5 0 Отговор
    Борбена Българка с изключителен патриотизъм и безкрайна воля за живот в този аспект достойна за уважение и жив пример за много болни хора .Въпреки сложния характер я спаси съпругът и с Божията помощ ! Да са живи ,здрави и великата българска нация .

    16:27 28.03.2026