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Парис Хилтън издаде как се дегизира, докато е на обществени места от години (СНИМКИ)

Парис Хилтън издаде как се дегизира, докато е на обществени места от години (СНИМКИ)

23 Септември, 2026 18:59 1 022 2

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Известната блондинка залага на едно тайно оръжие - перука

Парис Хилтън издаде как се дегизира, докато е на обществени места от години (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Парис Хилтън разкри трика, който използва от години, за да се движи незабелязано на публични места. 45-годишната телевизионна звезда, бизнесдама и светска личност призна, че слага кафява перука, когато иска да избегне вниманието на фенове и фотографи.

„Ако искам да остана незабелязана или отивам в Дисниленд или в мола през уикенда, винаги нося кафява перука“, разказа Парис Хилтън пред Us Weekly.

Звездата от риалити формата „The Simple Life“ обясни, че не би боядисала трайно характерната си руса коса, тъй като честата смяна между русо и тъмно би я увредила.

През май Парис Хилтън все пак се появи като брюнетка на модно ревю на Gucci в Ню Йорк. Тогава промяната беше по идея на творческия директор Демна Гвасалия. Хилтън призна, че визията ѝ допаднала именно защото напомняла на дегизировката, която използва в личния си живот.

Русата коса остава една от най-разпознаваемите части от образа на Парис Хилтън още от началото на 2000-те години, когато тя се превърна в една от водещите фигури на американската поп култура. По думите ѝ тя никога не е следвала модните тенденции, а предпочита сама да ги създава.

Междувременно Парис Хилтън подготвя нов съвместен проект с дългогодишната си приятелка Никол Ричи, дъщеря на музикалната легенда Лайънъл Ричи. Двете станаха световноизвестни с риалити поредицата „The Simple Life“, излъчван между 2003 и 2007 г., а през 2024 г. отново работиха заедно по „Paris & Nicole: The Encore“.

Извън професионалните си ангажименти Парис Хилтън е майка на две деца от съпруга си, предприемача Картър Реум. Двамата имат син Финикс и дъщеря Лондон. В документалния концертен филм „Infinite Icon: A Visual Memoir“ Хилтън определя майчинството като „най-красивото нещо“, което е преживявала.


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  • 1 Експерта

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    Е жива и здрава жената, но не обичам нея!

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