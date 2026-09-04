Кейти Пери определи Джъстин Трюдо като „любовта на живота си“

Кейти Пери разказа откровено за трудностите, които е преживяла след раздялата си с Орландо Блум, и определи настоящия си партньор Джъстин Трюдо като „любовта на живота си“, пише Entertainment Weekly, цитиран от marica.bg. Певицата направи признанието по повод премиерата на концертния си филм „Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris“.
Пери определи раздялата с Блум като „вероятно най-трудния момент“ от изминалата година. Двамата сложиха край на връзката си през юни 2025 г. след близо десетилетие заедно.
По думите ѝ обаче по време на турнето „Lifetimes“ нещата се променили. Пери се запознала с Джъстин Трюдо, а двамата за първи път били забелязани да се гушкат през юли 2025 г. През октомври същата година те официално потвърдили връзката си с появата си заедно в Париж по повод 41-вия рожден ден на певицата.
„Получих най-големия подарък от това турне: срещнах любовта на живота си“, сподели Пери. Тя вярва, че е привлякла новата си любов, след като по-рано написала списък с 10 желания за живота си. Последното от тях било „Истинска любов“.
Певицата призна, че 2025 г. е била „една от най-трудните години“ в живота ѝ и че е имало дни, които са били изключително тежки. Въпреки това тя продължила напред, водена от обещанията, които дала на феновете си, на дъщеря си и на самата себе си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Венелина Маринова
Коментиран от #4
09:32 04.09.2026
4 Що лъжеш ма?
До коментар #3 от "Венелина Маринова":Той няма такива възможности.
09:39 04.09.2026
5 Смех
09:45 04.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фидель
10:24 04.09.2026
8 Намери си момичето
10:50 04.09.2026