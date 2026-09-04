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Кейти Пери определи Джъстин Трюдо като „любовта на живота си“

Кейти Пери определи Джъстин Трюдо като „любовта на живота си“

4 Септември, 2026 09:23 736 8

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  • джъстин трюдо-
  • любов-
  • връзка-
  • орландо блум

Тя вярва, че е привлякла новата си любов, след като по-рано написала списък с 10 желания за живота си

Кейти Пери определи Джъстин Трюдо като „любовта на живота си“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кейти Пери разказа откровено за трудностите, които е преживяла след раздялата си с Орландо Блум, и определи настоящия си партньор Джъстин Трюдо като „любовта на живота си“, пише Entertainment Weekly, цитиран от marica.bg. Певицата направи признанието по повод премиерата на концертния си филм „Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris“.

Пери определи раздялата с Блум като „вероятно най-трудния момент“ от изминалата година. Двамата сложиха край на връзката си през юни 2025 г. след близо десетилетие заедно.

По думите ѝ обаче по време на турнето „Lifetimes“ нещата се променили. Пери се запознала с Джъстин Трюдо, а двамата за първи път били забелязани да се гушкат през юли 2025 г. През октомври същата година те официално потвърдили връзката си с появата си заедно в Париж по повод 41-вия рожден ден на певицата.

„Получих най-големия подарък от това турне: срещнах любовта на живота си“, сподели Пери. Тя вярва, че е привлякла новата си любов, след като по-рано написала списък с 10 желания за живота си. Последното от тях било „Истинска любов“.


Певицата призна, че 2025 г. е била „една от най-трудните години“ в живота ѝ и че е имало дни, които са били изключително тежки. Въпреки това тя продължила напред, водена от обещанията, които дала на феновете си, на дъщеря си и на самата себе си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Венелина Маринова

    4 0 Отговор
    Милен ме еб в гъ.💋🖕💋

    Коментиран от #4

    09:32 04.09.2026

  • 4 Що лъжеш ма?

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Венелина Маринова":

    Той няма такива възможности.

    09:39 04.09.2026

  • 5 Смех

    3 0 Отговор
    Сметай, бате!

    09:45 04.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фидель

    0 0 Отговор
    Майка му Марго беше същата ненормалница като Катюшата.

    10:24 04.09.2026

  • 8 Намери си момичето

    0 0 Отговор
    Мъж с родословие на държавна издръжка.

    10:50 04.09.2026