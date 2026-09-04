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Дженифър Лопес отново впечатли с дръзка фитнес визия (СНИМКА)

Дженифър Лопес отново впечатли с дръзка фитнес визия (СНИМКА)

4 Септември, 2026 08:19 1 144 9

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  • визия

Последователите ѝ не спестиха комплиментите си за визията и физическата ѝ форма

Дженифър Лопес отново впечатли с дръзка фитнес визия (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес отново привлече вниманието в Instagram с провокативна тренировъчна визия, пише The Fashion Spot, цитиран от marica.bg. 57-годишната певица и актриса се показа в сутиен в цвят слива с дълбоко деколте и съответстващ спортен клин, демонстрирайки стегнатата си фигура и корем.

Дженифър Лопес отново впечатли с дръзка фитнес визия (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Снимките от посещението ѝ във фитнеса в Санта Моника бързо предизвикаха реакциите на феновете. Последователите ѝ не спестиха комплиментите си за визията и физическата ѝ форма, като мнозина отбелязаха, че Лопес продължава да се грижи за себе си и да поддържа впечатляваща форма.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 БгТурист

    8 5 Отговор
    Гроздето е кисело !
    Мацката е страхотна .

    08:27 04.09.2026

  • 4 Ник. А

    5 0 Отговор
    "сутиен, цвят слива"? 🤷‍♂️ 🤷‍♂️ 🤷‍♂️ 🧐

    Коментиран от #5

    08:38 04.09.2026

  • 5 Трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ник. А":

    да и го признаем, Венелина е много силна в тези неща.

    08:41 04.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Голчо от Голтупан

    2 1 Отговор
    Това жена дали го пере туй лилаво кустюмче, че отняколко години само с него я виждам?

    08:46 04.09.2026

  • 8 Разбирач

    1 0 Отговор
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