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Рачков се завръща с популярното музикално шоу "Пееш или лъжеш"

Рачков се завръща с популярното музикално шоу "Пееш или лъжеш"

3 Септември, 2026 20:14 485 9

  • димитър рачков-
  • пееш или лъжеш

Стартът е насрочен за 20 септември от 20:00 часа по NOVA

Рачков се завръща с популярното музикално шоу "Пееш или лъжеш" - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионният любимец Димитър Рачков отново се настанява в ефира на NOVA, а завръщането му обещава сериозна доза музика, хумор и звездни изненади, пише marica.bg.

Популярното шоу „Пееш или лъжеш“ се връща с четвърти сезон, като Рачков отново ще бъде начело на предаването. До него ще застанат познатите детективи Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Стартът е насрочен за 20 септември от 20:00 часа, а първият епизод ще бъде специално благотворително издание на живо в подкрепа на УНИЦЕФ България.

И този път звездното присъствие няма да липсва. Сред известните имена, които ще се включат в специалното начало, са Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава.

Правилата остават познати на феновете – гост-звездата трябва да разбере кой от участниците действително притежава певчески талант и кой просто умело заблуждава всички около себе си.

Точно тук идва и голямата забава. Участниците могат да бъдат изключително убедителни, а звездите трябва да разчитат не само на музикалния си усет, но и на наблюдателност, интуиция и способност да разчитат поведението на сцената.

В края на епизода последният останал участник получава шанс да докаже дали наистина може да пее в общо изпълнение с гост-звездата. Така мистерията най-накрая получава своя отговор.

Рачков вече има сериозен опит с формата. Той беше лице и на предишните сезони, а „Пееш или лъжеш“ се превърна в едно от предаванията, с които комикът отново затвърди позицията си сред най-разпознаваемите телевизионни водещи.

Сега шоуто се връща с нова порция известни гости, неочаквани обрати и достатъчно възможности Рачков и компания отново да превърнат ефира в истинска телевизионна лудница.

Премиерата е на 20 септември от 20:00 часа по NOVA.


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