Булка спести хиляди долари - превърна старо спално бельо в сватбена рокля

Американката Грейси Сонгър от щата Юта превърна семейна реликва в сватбена рокля и успя да спести хиляди долари. Вместо да купи дизайнерски модел за около 10 000 USD, тя използвала старо бяло спално бельо от дантела, съхранявано от майка ѝ повече от три десетилетия.

Сонгър, която работи като татуист, винаги е искала сватбената ѝ рокля да бъде различна от стандартните модели в булчинските салони. Тя посетила няколко магазина основно за да прецени кои силуети и материи ѝ допадат, но не открила роклята, която търсела.

Решението дошло неочаквано. Докато двете с майка ѝ Ребека Сонгър търсели подходяща лека материя, Грейси поискала обикновен чаршаф, за да види как подобен плат би стоял върху тялото ѝ. Вместо това майка ѝ извадила от семейния склад бяла дантелена завивка тип Battenberg.

Ребека купила комплекта през 1992 г., когато била на 16 години и работела в универсалния магазин ZCMI. Тогава тя го поставила в т.нар. „hope chest“ – традиционен сандък, в който млади жени събирали вещи за бъдещия си семеен живот. По-късно използвала спалното бельо след сватбата си през 1999 г., а след като то излязло от мода, го прибрала, вместо да го изхвърли.

Десетилетия по-късно именно тази завивка се превърнала в основния материал за сватбената рокля на дъщеря ѝ. По нея имало само едно малко синьо петно от мастило, което Грейси приела като своето традиционно „нещо синьо“ за сватбения ден.

Изработването на роклята обаче се оказало сериозно предизвикателство. Ребека имала опит с шиенето, но никога преди това не била създавала официален тоалет на подобно ниво. В продължение на около три месеца тя постепенно изработила структурирано бюстие, корсет и обемна пола. За да запази формата на памучната материя и да предпази дантелата, към долната част била добавена органза.

Последните шевове били направени само пет дни преди сватбата през юни 2026 г. По думите на Грейси крайният резултат надминал очакванията ѝ и имал много по-голяма емоционална стойност от роклите, които пробвала в магазините.

Материалите за роклята стрували малко над 150 USD, докато моделите, които Сонгър разглеждала в булчинските салони, били на цени около 10 000 USD. Така семейството спестило приблизително 9850 долара от стойността на подобен дизайнерски тоалет.

За булката обаче най-важна останала семейната история зад роклята – материята била купена от майка ѝ още като тийнейджър с надеждата за бъдещ брак, използвана в семейния дом и дори била част от детството на самата Грейси.