Рецепта на деня: Замразено тирамису на клечка

Необходими продукти:
- маскарпоне - 250 г;
- течна сладкарска сметана - 200 мл;
- пудра захар - 80 г;
- ванилия - 1 ч.л.
За тирамису слоя:
- бишкоти - 100 г;
- силно еспресо, охладено - 120 мл;
- черен шоколад - 60 г;
- какао за поръсване - 1 с.л.
Начин на приготвяне:
Маскарпонето се изважда от хладилника за няколко минути, за да омекне леко и да се разбие по-гладко.
Еспресото се приготвя предварително и се оставя да изстине напълно, защото топлото кафе може да втечни крема и да наруши нежната структура на замразеното тирамису.
В дълбока купа се разбиват маскарпонето, пудрата захар и ванилията до гладък крем.
В отделна купа студената сметана се разбива до меки връхчета, след което внимателно се прибавя към маскарпонето. Сместа се разбърква с шпатула, за да остане въздушна и пухкава.
Бишкотите се начупват на малки парчета. Част от тях се потапят много кратко в охладеното еспресо - само за секунда, колкото да поемат аромат, без да се разпаднат. Останалите могат да се оставят сухи, за да дадат по-приятна текстура в сладоледените десертчета.
Черният шоколад се настъргва на фини стърготини. На дъното на формички за сладолед на клечка се слага малко от маскарпоне крема, добавят се парченца бишкоти и щипка настърган шоколад. Формичките се допълват с още крем, като се редуват бишкоти и шоколад, за да се получи ефект на тирамису във всяка хапка.
Във всяка формичка се поставя дървена клечка. Десертите се заглаждат отгоре и се прибират във фризер за поне 6 часа, най-добре за една нощ, докато стегнат напълно.
Преди сервиране формичките се потапят за няколко секунди в хладка вода, за да се извадят по-лесно.
Замразеното тирамису на клечка се поръсва с какао и още настърган черен шоколад. Поднася се веднага, а останалите десертчета се съхраняват във фризер в затворена кутия до 2 седмици, пишe gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елеонора
10:14 04.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дърто магаре
10:23 04.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Град Козлодуй
10:37 04.09.2026