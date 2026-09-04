Рецепта на деня: Замразено тирамису на клечка

Необходими продукти:

маскарпоне - 250 г;

течна сладкарска сметана - 200 мл;

пудра захар - 80 г;

ванилия - 1 ч.л.

За тирамису слоя:

бишкоти - 100 г;

силно еспресо, охладено - 120 мл;

черен шоколад - 60 г;

какао за поръсване - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Маскарпонето се изважда от хладилника за няколко минути, за да омекне леко и да се разбие по-гладко.

Еспресото се приготвя предварително и се оставя да изстине напълно, защото топлото кафе може да втечни крема и да наруши нежната структура на замразеното тирамису.

В дълбока купа се разбиват маскарпонето, пудрата захар и ванилията до гладък крем.

В отделна купа студената сметана се разбива до меки връхчета, след което внимателно се прибавя към маскарпонето. Сместа се разбърква с шпатула, за да остане въздушна и пухкава.

Бишкотите се начупват на малки парчета. Част от тях се потапят много кратко в охладеното еспресо - само за секунда, колкото да поемат аромат, без да се разпаднат. Останалите могат да се оставят сухи, за да дадат по-приятна текстура в сладоледените десертчета.

Черният шоколад се настъргва на фини стърготини. На дъното на формички за сладолед на клечка се слага малко от маскарпоне крема, добавят се парченца бишкоти и щипка настърган шоколад. Формичките се допълват с още крем, като се редуват бишкоти и шоколад, за да се получи ефект на тирамису във всяка хапка.

Във всяка формичка се поставя дървена клечка. Десертите се заглаждат отгоре и се прибират във фризер за поне 6 часа, най-добре за една нощ, докато стегнат напълно.

Преди сервиране формичките се потапят за няколко секунди в хладка вода, за да се извадят по-лесно.

Замразеното тирамису на клечка се поръсва с какао и още настърган черен шоколад. Поднася се веднага, а останалите десертчета се съхраняват във фризер в затворена кутия до 2 седмици, пишe gotvach.bg.