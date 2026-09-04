20 години без Стив Ъруин: Светът почита Ловеца на крокодили

Днес, 4 септември 2026 г., светът отбелязва точно 20 години от трагичната загуба на световноизвестния природозащитник и телевизионна звезда Стив Ъруин, популярен по целия свят като Ловеца на крокодили. Легендарният австралиец загина на днешния ден през 2006 г. на 44-годишна възраст, след като бе прободен в гърдите от шип на скат по време на подводни снимки край Големия бариерен риф. Неговото семейство – съпругата му Тери и вече порасналите му деца Бинди и Робърт – публикуваха трогателни спомени в социалните мрежи, които бързо обиколиха световния информационен трансфер.
В емоционален пост неговата 28-годишна дъщеря Бинди Ъруин нарече баща си „супергерой“ и сподели, че истинското му наследство не е просто опазването на дивата природа, а чистата любов към планетата и хората. Тя разкри също, че нейната 5-годишна дъщеря гледа документалните филми на Стив всяка сутрин и усеща силна връзка със своя „дядо крокодил“, въпреки че никога не го е срещала.
Неговият син Робърт Ъруин, който днес е на 22 години и успешно продължава делото на баща си, отбеляза годишнината с архивна снимка от бебешките си години, придружена от думите: „Твоето наследство е вечно“. Дългогодишният продуцент и близък приятел на звездата Джон Стейнтън също се включи в паметните медийни публикации, споделяйки колко дълбока остава следата, оставена от Стив.
Днес семейство Ъруин продължава активно да развива дейността на известния австралийски зоопарк „Australia Zoo“ и фондацията „Wildlife Warriors“. Тяхната неуморна работа доказва, че каузата за защита на застрашените животински видове остава жива и продължава да вдъхновява милиони хора по света две десетилетия след внезапната кончина на емблематичния естественик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чуденка
Коментиран от #3, #7
07:16 04.09.2026
2 дедо Флашко
07:20 04.09.2026
3 Кен Гуру
До коментар #1 от "Чуденка":Беше, комитетът по организацията и журето са базирани в бг.
07:25 04.09.2026
4 за животинския свят
07:29 04.09.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
07:36 04.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ъъъъ
До коментар #1 от "Чуденка":При гмуркане се убоде на каменна риба, за съжаление наблизо не е имало адекватна помощ. Какво общо имат наградите Дарвин, където номинират хора загубили живота си от глупост!!🤥
08:01 04.09.2026