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20 години без Стив Ъруин: Светът почита Ловеца на крокодили

20 години без Стив Ъруин: Светът почита Ловеца на крокодили

4 Септември, 2026 07:11, обновена 4 Септември, 2026 07:14 768 7

  • стив ъруин-
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  • гибел

Семейството на легендарния австралиец сподели емоционални спомени в деня на годишнината

20 години без Стив Ъруин: Светът почита Ловеца на крокодили - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 4 септември 2026 г., светът отбелязва точно 20 години от трагичната загуба на световноизвестния природозащитник и телевизионна звезда Стив Ъруин, популярен по целия свят като Ловеца на крокодили. Легендарният австралиец загина на днешния ден през 2006 г. на 44-годишна възраст, след като бе прободен в гърдите от шип на скат по време на подводни снимки край Големия бариерен риф. Неговото семейство – съпругата му Тери и вече порасналите му деца Бинди и Робърт – публикуваха трогателни спомени в социалните мрежи, които бързо обиколиха световния информационен трансфер.

В емоционален пост неговата 28-годишна дъщеря Бинди Ъруин нарече баща си „супергерой“ и сподели, че истинското му наследство не е просто опазването на дивата природа, а чистата любов към планетата и хората. Тя разкри също, че нейната 5-годишна дъщеря гледа документалните филми на Стив всяка сутрин и усеща силна връзка със своя „дядо крокодил“, въпреки че никога не го е срещала.

Неговият син Робърт Ъруин, който днес е на 22 години и успешно продължава делото на баща си, отбеляза годишнината с архивна снимка от бебешките си години, придружена от думите: „Твоето наследство е вечно“. Дългогодишният продуцент и близък приятел на звездата Джон Стейнтън също се включи в паметните медийни публикации, споделяйки колко дълбока остава следата, оставена от Стив.

Днес семейство Ъруин продължава активно да развива дейността на известния австралийски зоопарк „Australia Zoo“ и фондацията „Wildlife Warriors“. Тяхната неуморна работа доказва, че каузата за защита на застрашените животински видове остава жива и продължава да вдъхновява милиони хора по света две десетилетия след внезапната кончина на емблематичния естественик.


Австралия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чуденка

    2 0 Отговор
    Не беше ли предложен за наградите Дарвин?

    Коментиран от #3, #7

    07:16 04.09.2026

  • 2 дедо Флашко

    9 0 Отговор
    Гледахме предаванията му с удоволствие!

    07:20 04.09.2026

  • 3 Кен Гуру

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чуденка":

    Беше, комитетът по организацията и журето са базирани в бг.

    07:25 04.09.2026

  • 4 за животинския свят

    5 1 Отговор
    Се грижат много хора посвета. Дори някои си жертват живота. За разлика от бандерите, които са оставени на милостта на шепата им спонсори от ЕССР и достовчиците на бело. Даже роднaта сoрocня, която е бясна от русофобия, с нищо не им помага. Оставили са ги, горките бандерчета, да изчезват като вид.

    07:29 04.09.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    И той отиде при ваксинираните,ама с награда Дарвин. 🥳🤣👍

    07:36 04.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чуденка":

    При гмуркане се убоде на каменна риба, за съжаление наблизо не е имало адекватна помощ. Какво общо имат наградите Дарвин, където номинират хора загубили живота си от глупост!!🤥

    08:01 04.09.2026